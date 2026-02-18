バリューデザイン、3/3開催の「リテールテックJAPAN2026」に出展

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下でキャッシュレスサービス事業を展開する株式会社バリューデザイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：林 秀治、以下「バリューデザイン」）は、2026年3月3日（火）から6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「リテールテックJAPAN 2026」（主催：株式会社日本経済新聞社）に出展いたします。

バリューデザインは、飲食や小売など店舗ビジネスを展開する法人向けに、自店舗の顧客データを溜め、店舗への再来店を促進するキャッシュレス決済「独自Pay」を軸とした複数のサービスを展開しています。

今回の出展では、「キャッシュレス決済×マーケティングで店舗とお客様の繋がりをもっと強く」をテーマに、独自Payを起点としたデータ活用や継続的な来店促進など、マーケティング施策としてのキャッシュレス活用をご提案します。会員の利便性向上を背景に導入が拡大しているオンラインチャージをはじめ、売上拡大や新規顧客の獲得、リピート促進やプロモーション施策に有効なデジタルギフトサービス、さらに管理負荷の軽減やコスト削減を実現するギフトカードの電子化サービスなどを幅広くご紹介します。なお、具体的な利用シーンを想定し、入金機の展示も予定。

あわせて、店舗向け販促サービスにとどまらず、従業員向けの福利厚生やアルムナイ再雇用を支援するサービスなど、企業と従業員との接点・エンゲージメント強化につながるソリューションも展示予定です。

さらに会期中の3月5日には、「キャッシュレスは手段ではなく武器になる」と題し、独自Payを活用したマーケティング施策の具体例や導入効果についてご紹介する講演をブース内にて開催します。事前予約不要、30分完結の講演となりますので、ぜひ、お気軽にご参加ください。

■「リテールテックJAPAN2026」でご紹介するサービス

■講演について

- キャッシュレス決済「独自Pay」を軸とする各種サービス（デジタルギフトサービス、福利厚生サービスなど）- アルムナイ人材の再雇用サービス- 入金機（協賛※：株式会社暁電気製作所（小間番号：RT5416））※協賛企業も出展しています。

開催日時：2026年3月5日（木）

１.14:00-14:30、２.15:00-15:30、３.16:00‐16:30の計3回同一内容で実施（各30分）

テーマ：キャッシュレスは手段ではなく武器になる

登壇者：株式会社take 代表 竹永靖 氏

参加費：無料 ※ブースへお越しください

■「リテールテックJAPAN 2026」概要

開催日時：2026年3月3日（火）～6日（金）10:00～17:00（最終日のみ16:30終了）

主催：株式会社日本経済新聞社

会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）

出展場所：東4ホール 【小間番号：RT4302】

入場料：無料（事前登録制）

公式URL：https://messe.nikkei.co.jp/rt/

事前登録：https://nikkeimesse2026.smktg.jp/public/application/add/32

＜株式会社バリューデザイン 会社概要＞

会社名：株式会社バリューデザイン（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：東京都中央区京橋3‐1-1 東京スクエアガーデン14階

URL：https://www.valuedesign.jp/

設立：2006年7月

代表者：代表取締役社長 林 秀治

事業内容：キャッシュレス決済とマーケティングを組み合わせた以下の独自Payサービスを提供しています。

・クラウド型の独自ブランド電子マネー発行サービス「Value Card」

・独自Pay機能を搭載した店舗オリジナルアプリ「Value Wallet」

・主要なQRコード決済サービスへの接続に対応「Value Gateway」

・メールやSNS等を通じて簡単に送れる、デジタルギフトサービス「Value Gift」

