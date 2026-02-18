バリューデザイン、3/3開催の「リテールテックJAPAN2026」に出展
ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下でキャッシュレスサービス事業を展開する株式会社バリューデザイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：林 秀治、以下「バリューデザイン」）は、2026年3月3日（火）から6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「リテールテックJAPAN 2026」（主催：株式会社日本経済新聞社）に出展いたします。
バリューデザインは、飲食や小売など店舗ビジネスを展開する法人向けに、自店舗の顧客データを溜め、店舗への再来店を促進するキャッシュレス決済「独自Pay」を軸とした複数のサービスを展開しています。
今回の出展では、「キャッシュレス決済×マーケティングで店舗とお客様の繋がりをもっと強く」をテーマに、独自Payを起点としたデータ活用や継続的な来店促進など、マーケティング施策としてのキャッシュレス活用をご提案します。会員の利便性向上を背景に導入が拡大しているオンラインチャージをはじめ、売上拡大や新規顧客の獲得、リピート促進やプロモーション施策に有効なデジタルギフトサービス、さらに管理負荷の軽減やコスト削減を実現するギフトカードの電子化サービスなどを幅広くご紹介します。なお、具体的な利用シーンを想定し、入金機の展示も予定。
あわせて、店舗向け販促サービスにとどまらず、従業員向けの福利厚生やアルムナイ再雇用を支援するサービスなど、企業と従業員との接点・エンゲージメント強化につながるソリューションも展示予定です。
さらに会期中の3月5日には、「キャッシュレスは手段ではなく武器になる」と題し、独自Payを活用したマーケティング施策の具体例や導入効果についてご紹介する講演をブース内にて開催します。事前予約不要、30分完結の講演となりますので、ぜひ、お気軽にご参加ください。
■「リテールテックJAPAN2026」でご紹介するサービス
- キャッシュレス決済「独自Pay」を軸とする各種サービス（デジタルギフトサービス、福利厚生サービスなど）
- アルムナイ人材の再雇用サービス
- 入金機（協賛※：株式会社暁電気製作所（小間番号：RT5416））※協賛企業も出展しています。
■講演について
開催日時：2026年3月5日（木）
１.14:00-14:30、２.15:00-15:30、３.16:00‐16:30の計3回同一内容で実施（各30分）
テーマ：キャッシュレスは手段ではなく武器になる
登壇者：株式会社take 代表 竹永靖 氏
参加費：無料 ※ブースへお越しください
■「リテールテックJAPAN 2026」概要
開催日時：2026年3月3日（火）～6日（金）10:00～17:00（最終日のみ16:30終了）
主催：株式会社日本経済新聞社
会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）
出展場所：東4ホール 【小間番号：RT4302】
入場料：無料（事前登録制）
公式URL：https://messe.nikkei.co.jp/rt/
事前登録：https://nikkeimesse2026.smktg.jp/public/application/add/32
＜株式会社バリューデザイン 会社概要＞
会社名：株式会社バリューデザイン（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）
所在地：東京都中央区京橋3‐1-1 東京スクエアガーデン14階
URL：https://www.valuedesign.jp/
設立：2006年7月
代表者：代表取締役社長 林 秀治
事業内容：キャッシュレス決済とマーケティングを組み合わせた以下の独自Payサービスを提供しています。
・クラウド型の独自ブランド電子マネー発行サービス「Value Card」
・独自Pay機能を搭載した店舗オリジナルアプリ「Value Wallet」
・主要なQRコード決済サービスへの接続に対応「Value Gateway」
・メールやSNS等を通じて簡単に送れる、デジタルギフトサービス「Value Gift」
