フランスベッド、据え置き型手すり「マルチフィットてすり」にスモールベースタイプを展開

フランスベッドホールディングス株式会社マルチフィット手すり 設置イメージ１.マルチフィット手すり 設置イメージ２.

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、据え置き型手すり「マルチフィットてすり」シリーズにおいて、従来のタイプよりベースを小さくし、軽量化した「MFR-04」（長方形）と「MFR-05」（正方形）のスモールベースタイプを、2026年2月18日（水）より、販売および介護・一般レンタルを開始いたします。

マルチフィットてすりは、住環境や身体状況に合わせて、組み合わせを選べる“据え置き型手すり”シリーズとして2021年に販売・レンタルを開始しました。今回のスモールベースタイプは、そのラインアップの中で設置スペースへの配慮を重視したベース形状が特長です。

■これまでスペースの関係で設置が困難だった場所にも置くことができる（04＝長方形／05＝正方形）

ベース形状は、長方形（04）と正方形（05）をご用意。通路幅の確保が必要な場所や、ベースの張り出しを抑えたい場所への設置を想定しています。高さは70.2～85.1cmの4段階調整に対応します。

■しっかり支えて、安定性を高める

手すりが倒れようとする方向に支えをつくる補助アーム「スフィンクスアーム(R)」（特許出願中）を標準装備。360度自由に動かすことができるため、体重がかかる方向を支えられるだけでなく、上がり框（かまち）の上段にも掛けられる構造で、設置時の安定性に配慮しています。

■こんな場面を想定しています

スフィンクスアーム(R)- 玄関：上がり框での立ち上がり／靴の脱ぎ履きの動作を支えます（屋内）- トイレ：限られたスペースでの立ち座り動作を支えます（屋内）- 廊下：壁際に設置することで歩行時の支えとなります

ご使用の際は、取扱説明書をご確認ください。

据え置き型手すり「マルチフィットてすりMFR-04、MFR-05」商品概要

MFR-04 I-SMFR-04 L-2SMFR-05 I-SMFR-05 L-2S

【仕様・価格】

※手すりの材質は、ぬくもりのある木調タイプとクッション性のある樹脂タイプから選択していただけます。

【販売・レンタル開始時期】 2026年2月18日（水）

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売・レンタルに関するお問い合わせ先】 0120-083-413