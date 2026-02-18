水戸プラザホテルに観梅宿泊プランでお泊りの方へ　梅の香りが香る「偕楽園の梅ハンドクリーム」をプレゼント

株式会社 鈴木ハーブ研究所

株式会社鈴木ハーブ研究所(https://s-herb.com/)が商品開発し販売する「偕楽園の梅ハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/ume_hand_cream)」は、水戸プラザホテル(https://www.mito-plaza.jp/)（茨城県水戸市千波町2078-1）の2026年の観梅宿泊プランで、ご宿泊のお客様へのお土産セットとしてプレゼントいただいております。期間限定で販売される観梅宿泊プランの販売期間は2026年2月1日（日）から3月15日（日）までです。

偕楽園の梅ハンドクリーム 1,980円（税込）

茨城県水戸市の偕楽園は、石川県の兼六園・岡山県の後楽園とともに日本三名園のひとつに数えられています。「偕楽園の梅ハンドクリーム」は偕楽園の梅の花の香りを忠実に再現したハンドクリームです。毎年2月中旬から3月下旬にかけて開花する梅の品種のひとつ「白加賀」の香りを再現しています。

【偕楽園の梅ハンドクリームとは】

偕楽園の梅ハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/ume_hand_cream)

内容量：35g（手元に使用で約 1ヶ月）

2020年、茨城県観光物産協会から水戸の「偕楽園」に咲く梅に関する商品開発ができないかというお話をいただき、ぜひお手伝いしたいと、このハンドクリームを開発することになりました。約1年間の歳月をかけて試作品を繰り返し、2021年2月に発売に至った商品です。春の訪れを感じる偕楽園の梅の花の香りを、どこにいてもお楽しみいただけます。

〇「白加賀」の香りを再現

白加賀は白色一重の梅で、品の良い甘い香りがします。毎年2月中旬から3月下旬にかけて開花する梅の品種のひとつで、偕楽園で最も多い梅の品種です。

〇パッケージデザイン

パッケージのデザインは「思いのまま」という一本の木の幹に白から紅の花がさまざまに咲きそろう珍しい品種の梅の花をモチーフにしています。おひとりおひとりが「思いのまま」に自分らしく毎日を過ごせますように、という想いを込めました。

【水戸プラザホテル 観梅宿泊プランについて】

水戸プラザホテル

緑豊かな自然に囲まれた「森の中の迎賓館」。

発明家として有名なエジソンの曾孫である“ジョン・デビッド・エジソン” が手掛けるインテリアデザインとオリジナリティ溢れるサービスが、心やすらぐひとときを演出します。

〒310-0851 茨城県水戸市千波町2078-1

TEL：029-305-8111

〇2026年観梅宿泊プラン

「偕楽園の梅ハンドクリーム」を含む梅尽くしのお土産セットのプレゼント他、梅酒3種のみ比べなど、梅が見ごろとなる時期限定での4種類の特典付きの宿泊プランです。

ご夕食とご朝食付き：https://www.mito-plaza.jp/stayplan/stayplan-10567/

ご朝食つき：https://www.mito-plaza.jp/stayplan/stayplan-12175/

