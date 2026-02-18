The Right Light×TacoBell　『コラボメニュー』を2026年２月27日（金）に発売決定！！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディング株式会社の子会社である株式会社TBJが運営するアメリカ初のメキシカン・ファストフード「TacoBell」はThe Right Lightを迎えのスペシャルコラボレーションメニュー、「とろ旨！ダブルチーズのアボカドブリトー」と「あま辛！てりやきチキンのポテトブリトー」を2026年2月27日（金）より全国のタコベル店舗にて期間限定で販売いたします。

本コラボでは、The Right Lightのメンバーが開発段階から積極的に参加。味のバランスやボリューム感にもこだわりながら改良を重ね、満足度の高いコラボメニューが完成しました！

【商品概要】

＜木戸啓人・ショーン旺・西浦心乃助監修＞

商品名 ：あま辛！てりやきチキンのポテトブリトー

価格 ：税込1,500円

販売期間 ：2026年2月27日（金）～2026年5月27日（水）

販売店舗 ：全国のタコベル店舗



＜黒木康正・星秀光・松瀬太虹監修＞

商品名 ：とろ旨！ダブルチーズのアボカドブリトー

価格 ：税込1,700円

販売期間 ：2026年2月27日（金）～2026年5月27日（水）

販売店舗 ：全国のタコベル店舗



【1日店長イベント開催決定】

コラボメニュー販売に伴い1日店長イベントを開催いたします。

開催日時 ：2026年2月27日(金) 18:00~ (木戸啓人・ショーン旺・西浦心乃助)

2026年3月27日(金) 18:00~ (黒木康正・星秀光・松瀬太虹監修)

2026年4月24日(金) 18:00~ (メンバー全員)

開催場所 ：タコベル渋谷道玄坂店

内容 ：１日店長体験、コラボ商品のお渡しのみ実施予定

【The Right Light】

The Right_Lightは、日本の6人組ボーイズグループ。

2024年8月に始動し、集英社『Myojo』での読者参加型企画を通じてグループ名が決定。平均年齢16.5歳のメンバー（木戸啓人／黒木康正／ショーン旺／西浦心乃助／星秀光／松瀬太虹）で構成されている。2025年11月22日に1st配信シングル「YES」をリリースし正式デビューを果たした。

デビュー楽曲「YES」は“全肯定”をテーマに制作され、前向きなメッセージが込められた楽曲となっている。2026年3月13日には、2 nd配信シングル「ライツオン！」のリリースが決定。結成から約1年というスピード感の中でプレデビューLIVEも実施するなど、活動の幅を広げている。現在は音楽活動を中心に、メディア出演やイベントなどにも取り組み、さらなる展開を予定している。

【The Right Lightコメント】

木戸啓人

ボリューミーなチキンとポテトに甘辛テリヤキソースが絡む、クセになる味に仕上がりました。ひと口食べたら止まらないはずです。ぜひ味わってみてください！

黒木康正

僕たちはヘルシーなブリトーを作ろうと思い、アボカドを入れてみました。

食べやすくて美味しいので、皆さんに食べていただきたいです。

ショーン旺

ジューシーなチキンとホクサクなポテトに、甘辛いてりやきソースをたっぷり絡めた食べ応え抜群の和風テイストなブリトーです！ご賞味ください！

西浦心乃助

メンバー1人1人が試行錯誤しながら考えたので、どちらもとても満足度の高いメニューになっていると思います！ぜひご賞味ください！

星秀光

本当にワクワクしながらコラボメニューを考えさせていただきました。

美味しくなるようにたくさん話し合ったので、皆さんも食べてみてください！

松瀬太虹

僕はチーズが好きなので、チーズをたくさん使ったメニューを考えました！色々なブリトーを試食し、このブリトーが完成しました。お楽しみください！

【TacoBell】

【全米中心に7,000店舗、アメリカ発のメキシカン・ファストフード】

「タコベル」は、1962年にアメリカ・カリフォルニアでグレン・ベル氏が生み出したメキシカン・ファストフードのブランドです。注文を受けてから作られる「タコベル」のフレッシュなタコスやブリトーは瞬く間に人気を博し、タコスはアメリカ人にとって大人気の食べ物の一つとなりました。その人気はいまでも拡大し続けており、全米を中心に世界で7,000店舗以上を運営する世界でも有数のファストフードブランドとなっています。

【広がる！TacoBell (タコベル) のおいしさ】

これまで、2015年4月に日本1号店である渋谷道玄坂店をオープンした後、都内ではアクアシティお台場店、神保町店、東京ドームシティ店、ミヤシタパーク店、中目黒店、有明ガーデン店等着実に店舗数を伸ばし、タコベルは日本国内で現在10店舗を展開中の他、数店舗が今後の出店を控えており、世界的にもますます高まりつつあるメキシコ料理人気の波に乗って、積極的に店舗展開を行ってまいります。

【株式会社TBJ】

▪本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

▪代表取締役社長：檜垣 周作

▪事業内容：メキシカン・ファストフードブランド「Taco Bell」の運営

【店舗一覧】

▪渋谷道玄坂店 東京都渋谷区道玄坂2-25-14 カネダイビル１F

▪アクアシティお台場店 東京都港区台場1丁目7番1号 アクアシティお台場3階

▪神保町店 東京都千代田区神田神保町1-8-5 神田神保町レジデンス1F・2F

▪東京ドームシティ店 東京都文京区後楽1丁目3番61号 東京ドーム D22-A区

▪阪急三番街店 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 北館フェスティブコート1F

▪ノースポート・モール店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール3F

▪MIYASHITA PARK店 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK SOUTH3F

▪プレナ幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野2-4 プレナ幕張１F

▪中目黒店 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第１ビル １F

▪有明ガーデン店 東京都江東区有明2-1-8 2F

