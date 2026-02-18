［京都精華大学］京都精華大学をはじめ京都を中心とした美術系大学5校から集まったメンバーによる企画展「WATER COOLER CONVERSATIONS@左京区」が、本学ギャラリーTerra-Sで開催

学校法人京都精華大学

京都精華大学（所在地：京都市左京区、学長：澤田昌人）をはじめ、京都を中心とした美術系大学5校から集まった8名の作家と運営メンバーによる企画展「WATER COOLER CONVERSATIONS @左京区」が、本学キャンパスのギャラリーTerra-Sで開催されます。

この展覧会は、オフィスの冷水機の前で交わされる何気ない雑談＝“water cooler conversation”をコンセプトに、作品・制作プロセス・展示空間そのものを介した「対話」を試みます。作家と鑑賞者がゆるやかに関わり合うことで、ふと生まれる気づきや、次の表現へとつながる小さなきっかけが、会場のあちこちで芽吹いていく--そんな時間の共有を目指します。会場では、平面や立体、映像、インスタレーションなど多様な表現の作品が展示されます。





本展の、企画・運営を担う学生団体「×SHAKE ART（かけるシェイクアート）」は、作家と人・場をつなぐことを目標に展示やイベントを行い、若手作家の活動を後押ししつつ、メンバー自身もプロデューサーやデザイナーとして実践的に関わっています。本展でも、動線や配置、プログラムの設計を通じて、自然な会話と出会いが生まれる環境づくりを目指しました。

お近くにお越しの際は、ぜひご覧ください。

企画展「WATER COOLER CONVERSATIONS @左京区」

開催期間：2026年2月27日（金）～3月7日（土）

休 場 日 ：3月1日（日）

開催時間：11:00～18:00

開催会場：京都精華大学 ギャラリーTerra-S

〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町137

京都精華大学 明窓館3階

出 展 者：momo（京都精華大学芸術学部映像専攻 3年）、莉山（京都精華大学メディア表現学部イメージ表現専攻 2年）、要（成安造形大学）、木村健太郎（京都市立芸術大学）、谷口和津美（嵯峨美術短期大学）、松森弘明（京都芸術大学）、みずあねかじふ（成安造形大学）、やたなつき（嵯峨美術大学）

運営・広報：池田吾子（京都精華大学メディア表現学部メディア表現学科 1年）、藤内秋里（京都精華大学メディア表現学部メディア表現学科 1年）、莉山（京都精華大学メディア表現学部イメージ表現専攻 2年）、サンガ-梨里（京都市立芸術大学）

WS企画：渡 叶多（京都精華大学芸術学部日本画専攻 4年）

空間設計：濱瀬貴文（京都精華大学デザイン学部イラストコース 4年）、久保花音（京都市立芸術大学）、河野向日葵（京都市立芸術大学）

記録撮影：日高憲伸（京都芸術大学）、藤本一輝（京都芸術大学）

入 場 料 ：無料

Webサイト：https://www.kyoto-seika.ac.jp/event/2026/0218_.html

[関連イベント] トークイベント

出展作家や企画メンバーを交え、制作のプロセスや作品の背景について、ゆるやかにお話しします。

開催日時：2026年2月28日(土) 、3月7日(土) 14:00～15:30

開催会場：京都精華大学 ギャラリーTerra-S

京都精華大学

京都精華大学は表現で世界を変える人を育てる大学です。 人文学部、メディア表現学部、芸術学部、デザイン学部、マンガ学部の5つの特色ある学部と大学院を有し、表現を通じて社会に貢献する人を育成しています。



【名称】京都精華大学

【学長】澤田 昌人

【所在地】京都市左京区岩倉木野町137

【最寄り駅】

（1）京都市営地下鉄「国際会館」駅から スクールバスで約10分

（2）叡山電鉄「京都精華大前」駅から 徒歩すぐ

【URL】 https://www.kyoto-seika.ac.jp/

【X】https://x.com/seika_sekai

【学部】人文学部・メディア表現学部・芸術学部・デザイン学部・マンガ学部

【大学院】芸術研究科・デザイン研究科・マンガ研究科・人文学研究科