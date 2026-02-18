三ッ輪ホールディングスと小布施町、脱炭素セミナーを共催

三ッ輪ホールディングス株式会社

三ッ輪ホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：尾日向 竹信、以下「三ッ輪ホールディングス」）と長野県小布施町（町長：大宮 透）は、2025年2月9日、脱炭素社会の実現に向けた実務者向けセミナーを開催いたしました。町内の栗菓子会社など事業者や農業関係者、近隣自治体の職員などが参加し、脱炭素農業を含む持続可能な地域循環モデルの構築に向けて具体的な議論を行いました。

【実施背景】

本セミナーは、2025年11月に三ッ輪ホールディングスと小布施町が締結した「脱炭素社会の実現に向けた協定」を起点に、同町における住民への脱炭素の浸透及び具体的な協働を検討するプロセスの一環として開催されました。

協定締結以降、町が進めてきた再生可能エネルギーの導入や農業・森林資源を軸とした脱炭素の取り組みと、住民主導で進めてきた取り組みがつながりを持ち、町内全体で脱炭素推進できるような枠組みづくりについて協議を重ねてきました。その中で、まずは住民の方々と脱炭素に取り組む上での共通認識を持つ必要があることや、農林業分野と接続した資源循環の設計や現場実装に向けた整理が十分に進んでいないことが課題として認識されました。

こうした課題認識を踏まえ、三ッ輪ホールディングスが有する脱炭素に関する知見に加え、三重県尾鷲市や鹿児島県龍郷町で推進している森林のJ-クレジット化や、鹿児島県大崎町において推進されてきたバイオ炭活用等の取り組みから得られた知見を共有し、鹿児島県大崎町の取り組みでも連携している大岩根尚氏にご講演いただきました。



農業の町・小布施が直面する課題を起点に

セミナー冒頭では、参加者それぞれが「地域で課題だと感じていること」を共有。気候変動の進行を前提とした農業の持続性、森林資源の活用不足、剪定枝や間伐材の処理など、農業と環境を横断する課題が多く挙げられました。また、

１.気候変動の最新動向と地域に及ぼす影響

２.小布施町が進める都市計画・環境デザインの現在地

３.他地域における脱炭素・バイオ炭活用の先行事例

という三つのテーマでレクチャーが行われ、「脱炭素」をキーワードに、地域での資源循環実装について具体的にイメージする機会となりました。



脱炭素の「出口戦略」を農業でどう描くか

本セミナーでは特に、バイオ炭の農業利用とその意義に焦点を当てました。小布施町では現在、農業剪定枝などを活用した炭化の実証を進めており、将来的な炭素吸収量の可視化やクレジット化も視野に入れています。

一方で、「農業の現場でどのような価値を生むのか」「どう使われ、どう広がるのか」といった活用の出口戦略が弱いという課題も共有されました。グループディスカッションでは、堆肥処理とバイオ炭の組み合わせ、地域内循環の設計、小さな実証から始める可能性など、現場視点のアイデアが多数提案されました。

【開催概要】

日時：2025年2月9日（月）15:00-17:00

会場：長野県小布施町役場 第一会議室

セミナー講師：大岩根 尚氏（hikari works合同会社代表）

主催：小布施町企画財政課 環境グランドデザイン推進室

共催：三ッ輪ホールディングス株式会社

対象：町内栗菓子事業者・農業関係者・自治体職員・ゼロカーボンをテーマにしたまちづくりに関わる方など

【参加者の声】

「子どもたちにも環境や地域の未来を考えてもらうためのヒントになった」（自治体関係者）

「長年、町内で考えてきた地域循環のコンセプトが引き継がれ、また新たな動きが生まれていくように感じた」（農業関係者）

「今回集まった人たちと共に具体的なアクションに繋げていきたい」（まちづくり関係者）



参加者からは多数のポジティブなフィードバックがあり、官民連携による施策を考える場として一定の手応えが確認されました。



三ッ輪ホールディングスと小布施町は今後、再エネによる地域内循環の拡大や森林吸収量の把握やクレジット化など、地域資源を活用した脱炭素の取り組みを段階的に進めていく予定です。

本セミナーで得られた知見とネットワークを活かし、来年度にはより多様な主体が参画する場の創出に加え、バイオ炭の利活用をはじめとする具体的な実証や実践を段階的に進め、地域に根ざした脱炭素の取り組みを形にしていくことを目指してまいります。





長野県小布施町について

所在地：長野県上高井郡小布施町小布施1491-2

小布施町町長：大宮 透

https://www.town.obuse.nagano.jp



三ッ輪ホールディングス株式会社について

本社：東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル2F

設立：2019年10月1日

※1940年創業の三ッ輪産業株式会社とグループ会社のホールディングスカンパニーとして設立

代表取締役社長：尾日向 竹信

https://mhdg.co.jp

