【トランスコスモスオンラインセミナー】製造業DXを加速する！シリーズ第2弾コンサルティングアセスメント篇を3月26日（木）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナー製造業DXを加速する！シリーズ第2弾 コンサルティング/アセスメント篇 現状の可視化とゴール設定「まずここから」を3月26日（木）に開催します。

生産工場のさまざまな課題を解決するDXソリューションは、多くのSIerから提供されており、AIの実装を含む技術はまさに日進月歩です。しかし、現場の課題は依然として山積しており、期待した効果の創出につながっていないという声も少なくありません。手段があるにもかかわらず効果が出ないのは、実装や運用を阻害する要因が存在するためです。トランスコスモスの「運用視点」とFAプロダクツの「ソリューション視点」を掛け合わせ、現場の課題を解決し、工場の成果創出につなげます。

今回の第2弾では、現状の可視化をもとに、解決策を正しい方向へ導くプロセスを、事例を交えてご紹介します。

セミナーハイライト

●アセスメント調査による現状の可視化

●課題に対応する正しいソリューションのマッチング

●ソリューション導入にあたってのタスク解説

このような方が対象です

●生産工場の生産性改革ミッションの責任者

●生産工場の各部門責任者（工場長、管理/計画/技術/製造/品証/調達購買他部門長、ライン長など）

●生産工場のDX推進責任者

●セミナー概要

日時： 2026年3月26日（木） 15:00～16:00

会場： オンライン開催（zoom）

※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。

※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。

参加費： 無料(事前登録制)

共催： トランスコスモス株式会社、株式会社FAプロダクツ

お申し込みURL： https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/260326.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

15：00～15：08 オープニング、第一弾の振り返り

15：08～15：12 第2弾のサマリー（工場の課題解決を阻害する要因とその打開策）

15：12～15：27 目的とゴールの見定め ～アセスメント調査～

15：27～15：42 正しいソリューションの選択 ～仕組みの導入～

15：42～16：00 まとめ、Q&A

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)