【TAC公務員】「新大学3年生向け！ 公務員受験オリエンテーション」を2/26（木）にTAC大宮校で開催！＜参加無料・要予約＞

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、公務員試験を検討されている方へ向けた「新大学3年生向け！ 公務員受験オリエンテーション」をTAC大宮校で開催します。

2026年2月26日（木）19:30 ～21:00 TAC大宮校にて開催！

公務員として働くことに興味のある新3年生、大歓迎です。

始めるならイマ！春休み中のスタートで差をつけよう！

2027年受験に向け、採用試験の概要から合格までのプロセスを講師が伝授します！

（学生以外の方、付き添いの方もご参加いただけます◎）

■日時

2月26日（木）19：30～21：00

■開催地

TAC大宮校

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-10-17 シーノ大宮サウスウィング4F

※JR大宮駅西口より徒歩5分［空中歩道直結］

大宮駅西口を出てそのまま空中歩道の上をお進みください。そごうの横を通り抜けると、ななめ右前方にソニックシティビルが見えます。シーノ大宮サウスウィングビルは、ソニックシティビルを越えた先のビルです。



■参加特典

デジタル版「面接対策まずここから！公務員試験 定番質問30」

※特典はイベント翌日にメールで進呈いたします。

- 担 当 講 師地方公務員・国家公務員（一般職・総合職・専門職）など、幅広い公務員試験の受験指導を行ってきた、TAC公務員講座屈指の熟練講師。豊富な経験と知識であなたを最終合格へ導きます！

TAC公務員講座 溝江 勝 講師

大宮校は、TACの関東地域では最も北に位置し、交通の便が非常に良いところです。埼玉県を中心とした首都圏のみならず、群馬県・栃木県等からも受講する方が多いのが特徴です。また、希望する試験の職種も多岐に渡っていますので、様々な試験に対応できるようきめ細かなアドバイスを意識しています。そして教室の雰囲気はアットホームです。皆さんが安心して受験に臨めるよう頑張ります！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_tk.html#oomiya

2027年・2028年合格目標の本科生が今お得！

春咲キャンペーンFirstは対象の本科生最大4.4万円お得なる期間限定のキャンペーンです。（～2/28（土））詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html

最大4.4万円OFF！（～2/28(土)）

＜対象コース＞

【2027年合格目標】（入門）総合本科生

地方上級・市役所・国家一般職などを幅広く目指せる人気No.1のスタンダードコース！

※入門は算数・数学が苦手な方にオススメ

【2027年合格目標】（入門）総合本科生Plus

複数合格を狙えるスペシャルコース

※入門は算数・数学が苦手な方にオススメ

【2028年合格目標】2年総合本科生・2年総合本科生Plus

大学２年生や、働きながら合格を目指す社会人の方におすすめ！

2年間でより確実に合格を目指すコース！

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html