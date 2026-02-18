業界初 タリーズコーヒーがGreen Planet(R)を用いたフィルム製の「手提げ型カップホルダー」を提供開始
タリーズコーヒージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：内山 修二、以下「タリーズコーヒー」）は、お客さまのテイクアウト時の利便性を高める新たなサービスとして、カフェチェーン業界では初導入（*1）となるバイオマスフィルム製の手提げ型カップホルダーの提供を開始します。2月24日（火）より都内対象店舗での提供を皮切りに、順次、全国へ展開予定です。
業界初「手提げ型カップホルダー」（画像提供：タリーズコーヒージャパン株式会社）
スマートで快適にドリンクを携行（画像提供：タリーズコーヒージャパン株式会社）
■ハンズフリーの新たなテイクアウトスタイルをご提案
このたびのカップホルダーは、台湾やベトナムなどで広く普及している「カップホルダー型」を日本市場向けにお客さまの利便性を追求して改良・開発しました。手をふさがずに持ち運べ、お好きなタイミングでドリンクをお楽しみいただけるため、ご購入後の移動や空港など荷物の多い場面でもスマートで快適にドリンクを携行できます。カフェのテイクアウトが日常的な文化として根付く現代に新たなテイクアウトスタイルを提案します。
2月24日（火）提供開始予定店舗：
羽田空港第1ターミナル9番ゲート店、羽田空港第1ターミナル15番ゲート店、ソニーシティ内店、神楽坂店、新宿住友ビル店
※4月以降、全国のタリーズコーヒー店舗にて順次提供開始予定（一部取り扱いのない店舗がございます。）
■カネカ生分解性バイオポリマー 「Green Planet(R)」について
カネカとJALUXはカネカ生分解性バイオポリマー「Green Planet(R)」を用いた新たな製品の開発と、その普及拡大を通じて環境負荷の低減に取り組んでいます。Green Planet(R)は植物油などを原料に微生物によって生産されるバイオマスポリマーです。土壌中に加えて海水中でも生分解され、最終的に二酸化炭素と水になる性質を持ち（*2）、プラスチックごみによる環境汚染リスクの低減に貢献します。また、海水中で生分解する認証「OK Biodegradable MARINE（*3）」を取得しています。
Green Planet(R)は汎用プラスチックと同様に多様な製品に加工できるため、画期的なソリューションを提供できる素材として、ストローやカトラリー、ショッピングバッグ、食品フィルム包材をはじめ、リユース可能な食器など、さまざまな形の製品開発により幅広い分野で導入されています。
（*1）：JALUX調べ
（*2）：海水温などの環境により、生分解速度は異なります。
（*3）：海水中（30℃）で、生分解度が6か月以内に90%以上になること。ベルギーに本部を置く、国際的な認証機関Vincotteより、2017年9月認証取得。Vincotteは2017年12月TUV AUSTRIA Belgium NVに認証業務を引き継いだ。
（画像提供：タリーズコーヒージャパン株式会社）
（画像提供：タリーズコーヒージャパン株式会社）
（画像提供：タリーズコーヒージャパン株式会社）
【会社概要】
タリーズコーヒージャパン株式会社
日本における米国シアトル発祥のスペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」を展開。「地域社会に根ざしたコミュニティーカフェとなる」を理念に、一杯一杯手作りの本格的なコーヒーと寛ぎの空間を提供しています。
URL：https://www.tullys.co.jp/
株式会社カネカ
化成品から食品、ライフサイエンス、エレクトロニクス、医療機器といった幅広い分野でグローバルに事業を展開している総合化学メーカーです。「カガクでネガイをカナエル会社」として、世界を健康にするために、カガクの力でソリューションを提供しています。
URL：https://www.kaneka.co.jp/
株式会社JALUX
航空・空港領域に強みをもつJALグループの商社。全国の空港売店「JAL PLAZA」や通販サイトの運営、環境関連資機材の提供など、生活のあらゆる場面で付加価値の高い商品・サービスを展開しています。
URL：https://www.jalux.com/
株式会社カネカ
カネカは、独自の発酵技術を活かして、世界で初めて酵母から還元型コエンザイムQ10素材の
量産化に成功しました。世界の製薬会社・サプリメント会社に還元型コエンザイムQ10素材を提供
しているリーディングカンパニーであり、日本・アメリカ・ヨーロッパ・アジアなどでサプリメントに採用され、
多くの人々にご愛用いただいています。
その他、「カネカは世界を健康にする」という経営ビジョンのもと、おいしさと健康をテーマにした商品を市場で展開しています。乳酸菌やサプリメント素材を組み合わせた機能性表示食品など、お客様がニーズに合わせて選べるよう今後もラインナップを拡充し、人々の健康と豊かな食生活に貢献してまいります。