【東京国際フォーラム店限定】オリグレを進化させた、開店時の人気商品が限定復活！『クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 バタークリーム ラムレーズン』2026年2月25日（水）より期間限定販売

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若月 貴子、以下：KKDJ）は、クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店限定メニューの“復活”商品として『クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 バタークリーム ラムレーズン』を、2026年2月25日（水）より期間限定で再販売します。

日本のフラッグシップショップである「クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店」は、同店でしか味わうことのできない、KKDJの新しいおいしさや楽しさを発信しています。日本上陸20周年という節目の年に、「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京」シリーズの“原点”に立ち戻り、東京国際フォーラム店のオープンを記念し販売された『クリスピー・クリーム・プレミアム 東京』シリーズ第1弾の商品を期間限定で再販売します。

『クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 バタークリーム ラムレーズン』は、全世界のKKDで人気No.1を誇る「オリジナル・グレーズド(R)」のおいしさを進化させた商品で、「プレミアムな味わいの“大人な”ドーナツ」として話題を集めました。販売終了後も「もう一度食べたい」「あの味が忘れられない」など、お客様から復活を望むご意見を多数いただいたほか、東京国際フォーラム店で働くKrispy Kremer（＝クリスピー・クリーム・ドーナツで働くすべての人）からも再販を望む声が多くあがっていました。

このたび復活する同商品は、ふわふわの生地との相性の良さにこだわって開発した“大人な”プレミアムドーナツです。半分にスライスしたふわふわのオリジナル・グレーズド(R)に、口溶けの軽い練乳クリームとホイップクリームを贅沢に絞り、ラムレーズンをのせてサンドしました。クリームのやさしい甘さとラムが香るレーズンとの贅沢なマリアージュをお楽しみいただけます。

日本上陸20周年の節目に、東京国際フォーラム店で復活する期間限定の特別な味わいをお楽しみください。

≪参考情報：商品情報≫

『クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 バタークリーム ラムレーズン』

【販売期間】2026年2月25日（水）～2026年5月末頃予定

【販売店舗】東京国際フォーラム店

【販売価格】410円（イートイン418円）

大人スイーツで人気のバターサンドをオリジナル・グレーズド(R)でフワフワに。

北海道産の練乳入りで口どけのよいバタークリームとふわっと軽いホイップ。

ラムが香るカリフォルニアレーズンとのマリアージュが贅沢な、プレミアムドーナツです。

*ノンアルコールのラム酒を使用しています

※価格は税込み価格です。

※1日の販売数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。

※販売方法は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。