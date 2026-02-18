敵なんて、いないよ？ 旅する秘密基地で、ゆるっとサバイバル『アウトバウンド』パッケージ版が発売決定！

株式会社セガ

株式会社セガは、Square Glade Gamesが開発するコージーサバイバルゲーム『Outbound（アウトバウンド）』について、PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)向けパッケージ版の発売が決定したことをお知らせいたします。

セガは、イギリスのパブリッシャー・Silver Lining Interactive社と共同パブリッシング契約を結び、日本国内向けパッケージタイトルの製造・販売を担当いたします。

『アウトバウンド』は、近未来のユートピアを舞台にしたオープンワールド探索ゲームです。自分だけのキャンピングカーで自給自足の生活をしながら、理想のマイホームを作り上げていきます。

ソロプレイはもちろん、仲間と一緒にゆったり探索を楽しんだり、素材を集めてクラフトを行い、車両の内部から屋根の上まで自由にカスタマイズすることもできます。技術を進歩させながらエネルギーを効率的に活用し、新たな地形や刻々と変化する環境条件にあわせて、居心地の良いマイホームを作り上げましょう。

また、本日2月18日（水）より、ウィッシュリストの登録数が100万件を突破したSteam版の体験版を配信中です。ぜひチェックしてみてください！

Steam体験版はこちら：

https://store.steampowered.com/app/2938240/Outbound_Demo/(https://store.steampowered.com/app/2938240/Outbound_Demo/)

〇『Outbound』とは

・あなただけのキャンピングカーを

モジュール建築システムを使い、塗料や装飾、家具などで車両を自由にカスタマイズすることができます。居心地の良い理想のマイホームを作り上げ、太陽光・風力・水力といった再生可能エネルギーを活用し、EVキャンピングカーに電力を供給しながら、自由気ままな旅へ出発しましょう。

・敵のいない、ゆったりとしたコージーサバイバル

自然がもたらすさまざまな資源を活用し、製作作業台やツールをクラフトすることができます。技術を習得し、資源を精製・組み合わせることで、未知の素材を生み出すことも可能です。また、植物やキノコを育てる庭を作ることもでき、収穫した作物は、そのまま食べたり、料理に使ったりすることで、冒険に必要な栄養を補給できます。

・仲間と一緒にキャンピングライフ

多彩なバイオームや資源、数々の秘密が隠された色鮮やかなオープンワールドを、仲間と一緒に探索することもできます。1人でじっくり楽しむのはもちろん、最大4人のプレイヤーとドライブしながら新たなマップ開拓を目指すことも可能です。ゆったりとしたサバイバル体験をお楽しみください。

■参考：Square Glade Gamesとは

オランダを拠点とするTobiとMarcによるインディーゲームスタジオ。デビュー作『Above Snakes』は半年で6万本以上を販売。最新作である本作『アウトバウンド』は、Steamにてウィッシュリストトップ50入りを果たしました。コミュニティ・創造性・テクノロジーの融合をテーマに、他にはない体験を創ります。

【製品概要】

商品名：Outbound（アウトバウンド）

対応機種：

PlayStation(R)5／Nintendo Switch(TM) 2／Nintendo Switch(TM)

※PC（Steam/Epic Game Store/Windows）／Xbox series X|S版はSquare Glade Gamesより販売となります。

※PlayStation(R)5／Nintendo Switch(TM) 2／Nintendo Switch(TM)の各デジタル版はSilver Lining Interactiveより販売となります。

発売日：未定

希望小売価格：未定

ジャンル：コージーサバイバル

プレイ人数：1人（オンライン時：1～4人）

メーカー：Square Glade Games

CERO：A区分（全年齢対象）

著作権表記：Outbound (C)2026 Square Glade Games. Published by Silver Lining Interactive. Developed by Square Glade Games.

※画面は開発中のものです。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。