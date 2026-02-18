宿泊予約サービスRelux年間アワード受賞

合資会社一條旅舘


Relux Of The Year２０２５


2025年 年間ランキング 夕食が美味しい旅館 TOP10において


全国第2位に選ばれました










合資会社一條旅舘【時音の宿　湯主一條】（宮城県白石市福岡蔵本字鎌先一番４８番地　


代表社員：一條一平）は、宿泊予約サービスReluxの年間ランキングの中で、夕食が美味しい旅館


全国第2位を受賞いたしました。


https://rlx.jp/r/2025/dinner/(https://rlx.jp/r/2025/dinner/)


今回の基準は、2024年11月15日～2025年12月7日までに投稿された夕食レビューの点数・件数


をもとに、2025年12月7日時点でRelux上で販売中の旅館を対象として集計されたものです。


料理内容はもちろんのこと、提供方法も含めて日々の努力が高く評価されたものです。




食事を提供している個室料亭は、国登録有形文化財に指定されている木造建築です。歴史と建築美を


感じる環境でいただく食事は、懐かしさと共に伝統の重みも感じることができる空間です。これは


料理の味をさらに引き立ててくれます。




これからも食材の吟味、丁寧な仕込み、器の選択、配膳時の配慮に心がけながら、日々精進を重ねて


まいります。今後ともお引き立ての程をよろしくお願いいたします。


なお取材および問い合わせ等につきましては、下記の連絡先へお願いいたします。




★時音の宿　湯主一條


　・客室数　24部屋　源泉掛け流し温泉付きスイート2部屋　セミスイート4部屋


　　　　　　　　　　 モダン和洋室6部屋　ベッド和室10部屋


　　　　　　　　　　 和洋室1部屋　ベッド和室二間続き1部屋