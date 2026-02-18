結果発表！みなさんの投票で決まったこの冬の人気メニュー！「冬のさつまいも博2026」

株式会社頼人

さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、2月11日（水・祝）からの『冬のさつまいも博2026』におきまして、来場者によるメニューの人気投票の結果が出ましたのでお知らせいたします。

焼き芋、スイーツ、フード、お土産、様々な種類のさつまいもメニューが登場し、多くの来場者の方にお楽しみいただきました！

2月11日（水・祝）から五日間、幕張メッセで開催した「冬のさつまいも博2026」。会期中は約4.5万人の来場者が訪れ、焼き芋やさつまいもスイーツ・フードを楽しみました。会場では、販売されるメニューの中から、人気投票にエントリーした263品を対象に、５つの部門に分けて人気投票を実施。この度、集計が終わりましたので、その結果を発表します！

「冬のさつまいも博2026」 人気投票結果

私が好きな「冬いもスイーツ」部門

☆第１位 お芋のプレミアムバターシュガークレープ【BUTTER CREPE LAB.】

第２位 超蜜やきいも【超蜜やきいもpukupuku】

第３位 いも天【日曜市のいも天】

第４位 賞味期限7分！お芋の生絞りモンブラン【焼き芋スイーツ ほっこり芋】

第５位 安納芋シュークリーム【五島商店 佐藤の芋屋】

写真を撮るならこれだ！「映え」部門

☆第１位 おいもの花びらソフトクリーム（やきえもん焼きトッピング）【らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ】

第２位 賞味期限7分！お芋の生絞りモンブラン【焼き芋スイーツ ほっこり芋】

第３位 うなぎいも芋モンブランソフト【うなぎいもストア】

第４位 うなもっち（大福）【うなぎいもストア】

第５位 ちばっと 芋ぺちーの【千葉芋屋 芝山農園】

自宅で真似したい「さつまいも料理」部門

☆第１位 バター焼きいもカレー【日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo】

第２位 いも天【日曜市のいも天】

第３位 さつまいもと牛すじ【芋ばっかりの専門店IMOBAKKA】

第４位 安納芋コロッケ（プレーン＆チーズの2個セット）【五島商店 佐藤の芋屋】

第５位 スイートタコス【N4.5】

幸せのおすそわけ「おみやげ」部門

☆第１位 【手揚げ】【増量！】リッチコンソメチップス【おいも日和】

第２位 いも天【日曜市のいも天】

第３位 金蜜芋のバスクチーズケーキ【焼き芋スイーツ ほっこり芋】

第４位 さつまいもチップス200g【薩摩芋・干し芋生産 照沼】

第５位 おいもちっぷす【小江戸川越 芋福堂】

このウマさ、説明不能。「沼る逸品」部門

☆第１位 お芋のプレミアムバターシュガークレープ【BUTTER CREPE LAB.】

第２位 いも天【日曜市のいも天】

第３位 バター焼きいもカレー【日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo】

第４位 チーズに溺れるハニーチーズ焼き芋【浪漫焼き芋 芋の巣】

第５位 皮までうまい！ 塩やきいも【おいもや 農家の台所】

-----

「冬のさつまいも博」は来年も開催予定です。

また、2026年8月に「夏のさつまいも博2026」の開催が決定致しました。

サツマイモの新たな楽しみ方を提案する本イベントに、これからもご期待ください。

【冬のさつまいも博2026 開催概要】

名 称：「冬のさつまいも博2026」

開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00 ※最終日は17:30まで

会場：幕張メッセ ホール3

会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分

■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県

■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

公式HP : https://imohaku.com/2026winter/

公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/

公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku

公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka

▼写真のダウンロードはこちらから

https://drive.google.com/drive/folders/1nsO4C34Qqne_TM9S_RRbC7E_Q-rrk9IU?usp=drive_link

【お問い合わせ】

さつまいも博実行委員会 広報事務局（株式会社頼人 内）

住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル

MAIL：press@imohaku.com

TEL：03-6161-9424