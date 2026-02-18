結果発表！みなさんの投票で決まったこの冬の人気メニュー！「冬のさつまいも博2026」

さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、2月11日（水・祝）からの『冬のさつまいも博2026』におきまして、来場者によるメニューの人気投票の結果が出ましたのでお知らせいたします。




焼き芋、スイーツ、フード、お土産、様々な種類のさつまいもメニューが登場し、多くの来場者の方にお楽しみいただきました！


2月11日（水・祝）から五日間、幕張メッセで開催した「冬のさつまいも博2026」。会期中は約4.5万人の来場者が訪れ、焼き芋やさつまいもスイーツ・フードを楽しみました。会場では、販売されるメニューの中から、人気投票にエントリーした263品を対象に、５つの部門に分けて人気投票を実施。この度、集計が終わりましたので、その結果を発表します！




「冬のさつまいも博2026」　人気投票結果



私が好きな「冬いもスイーツ」部門


☆第１位　お芋のプレミアムバターシュガークレープ【BUTTER CREPE LAB.】




第２位　超蜜やきいも【超蜜やきいもpukupuku】


第３位　いも天【日曜市のいも天】


第４位　賞味期限7分！お芋の生絞りモンブラン【焼き芋スイーツ ほっこり芋】


第５位　安納芋シュークリーム【五島商店 佐藤の芋屋】




写真を撮るならこれだ！「映え」部門


☆第１位　おいもの花びらソフトクリーム（やきえもん焼きトッピング）【らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ】




第２位　賞味期限7分！お芋の生絞りモンブラン【焼き芋スイーツ ほっこり芋】


第３位　うなぎいも芋モンブランソフト【うなぎいもストア】


第４位　うなもっち（大福）【うなぎいもストア】


第５位　ちばっと 芋ぺちーの【千葉芋屋 芝山農園】




自宅で真似したい「さつまいも料理」部門


☆第１位　バター焼きいもカレー【日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo】




第２位　いも天【日曜市のいも天】


第３位　さつまいもと牛すじ【芋ばっかりの専門店IMOBAKKA】


第４位　安納芋コロッケ（プレーン＆チーズの2個セット）【五島商店 佐藤の芋屋】


第５位　スイートタコス【N4.5】




幸せのおすそわけ「おみやげ」部門


☆第１位　【手揚げ】【増量！】リッチコンソメチップス【おいも日和】




第２位　いも天【日曜市のいも天】


第３位　金蜜芋のバスクチーズケーキ【焼き芋スイーツ ほっこり芋】


第４位　さつまいもチップス200g【薩摩芋・干し芋生産 照沼】


第５位　おいもちっぷす【小江戸川越 芋福堂】




このウマさ、説明不能。「沼る逸品」部門


☆第１位　お芋のプレミアムバターシュガークレープ【BUTTER CREPE LAB.】




第２位　いも天【日曜市のいも天】


第３位　バター焼きいもカレー【日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo】


第４位　チーズに溺れるハニーチーズ焼き芋【浪漫焼き芋 芋の巣】


第５位　皮までうまい！ 塩やきいも【おいもや 農家の台所】



「冬のさつまいも博」は来年も開催予定です。


また、2026年8月に「夏のさつまいも博2026」の開催が決定致しました。


サツマイモの新たな楽しみ方を提案する本イベントに、これからもご期待ください。





【冬のさつまいも博2026 開催概要】


名 称：「冬のさつまいも博2026」


開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00　※最終日は17:30まで


会場：幕張メッセ　ホール3


会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分



■主催・運営：さつまいも博実行委員会　■特別協力：千葉県


■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構



公式HP : https://imohaku.com/2026winter/


公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/


公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku


公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka



▼写真のダウンロードはこちらから


https://drive.google.com/drive/folders/1nsO4C34Qqne_TM9S_RRbC7E_Q-rrk9IU?usp=drive_link



【お問い合わせ】


さつまいも博実行委員会　広報事務局（株式会社頼人 内）


住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル


MAIL：press@imohaku.com


TEL：03-6161-9424