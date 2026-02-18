freee法対応ガイド、コメント機能と法改正の更新情報通知を強化する機能の提供を開始

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、管理部門の法対応業務をサポートする「freee法対応ガイド」において、コメント機能と法改正の更新情報通知を強化する機能の提供を開始しました。

■法対応に関する情報をスムーズにキャッチアップする機能を強化

今回のアップデートでは、昨年実装したコメント機能の強化と法改正の新規追加および更新時のメール通知機能を追加しました。これにより、より多くのバックオフィス担当者の方が円滑に法対応の業務を遂行できる仕組みを構築しました。

〈コメント機能の強化〉

昨年からコメント機能の提供を開始したことにより、法対応ガイド内で法対応の概要理解から社内浸透までの一連の流れを完結することが可能となりましたが、複数人でやりとりしている際に、コメントに気づかないことが課題として挙げられていました。今回、コメント機能を強化し、指定した事業所内の他のユーザーに対して、メンション機能の追加とメンションされたことがメールで通知される機能が実装されます。これにより、freee法対応ガイド内で複数人のメンバーでやりとりしながら対応することがスムーズにやりとりすることが可能です。

〈法改正の更新情報のメール通知〉

法改正の新規追加および更新の翌月月初に指定のユーザーに対してメール通知する機能が実装されました。このアップデートにより、freee法対応ガイド内に法改正情報が更新されても更新に気づけなかった課題が解消され、法対応情報のアップデートに漏れなく対応できます。

■「freee法対応ガイド」について

freee法対応ガイドは「概要理解」「社内方針策定」「社内周知&浸透」の3つのステップに沿って法対応の完了までをサポートするプロダクトです。年間の法対応スケジュールが一目でわかるカレンダー機能や職種ごとに法対応範囲を簡単に特定できるタグ検索に対応しています。また、管理者は社内の他の担当者を事業所アカウントに招待することができ、社内で対応状況の確認と共有が可能です。

「freee法対応ガイド」サービスサイト：https://www.freee.co.jp/law-guide/

■厚生労働省や専門家の協力のもと、最新法対応サミットを開催

企業を取り巻く法制度の対応に向けて、管理部門向けの必聴講座「最新法対応サミット」を開催します。中小受託取引適正化法・子ども子育て支援法など、企業経営に直結する重要な法対応に対して、わかりやすく法人内で対応するべきことを明確にする場を設け、厚生労働省の方や、税理士・社労士の方々にも登壇いただき解説いただける貴重な機会となっています。

【4半期に1度の、管理部門のための必聴講座 最新法対応サミット2025 in Winter】

開催日時：2026年2月18日、19日、20日、24日、25日 各日13:00～17:00

※すべて同一の内容です

開催方法：オンライン

参加費：無料

登壇者：

・厚生労働省 雇用環境・均等局 雇用機会均等課 渡邉拓 氏

・税理士法人アトラス総合事務所 税理士 黒川洋介 氏

・辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 取締役 菊池典明 氏

・日本社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 山口友佳 氏

・ユニヴィス法律事務所目黒オフィス 弁護士 五十嵐良平氏

・フリー株式会社 freee法対応ガイド プロダクト・コンテンツ開発担当 高橋佑誠

主催：フリー株式会社

申し込み：下記のボタンからお申し込みください。

お申込み :https://go.freee.co.jp/summit-2026winter.html?utm_source=chugin&utm_medium=introduct&utm_campaign=701fP00000Qaa9OQAR&utm_content=pressrelease最新法対応サミット2025 in Winter

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。