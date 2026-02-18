＼ 満足度は驚異の98％ ／「アストリッドとラファエル」最新シーズン6日本最速試写会レポート　放送直前！期待感MAXのアンケート結果を発表

ＡＸＮ株式会社

日本唯一（*1）のミステリードラマ専門チャンネル ミステリーチャンネル（AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島亮司）は、フランス発の大ヒットミステリー「アストリッドとラファエル 文書係の事件録」最新シーズン6の独占日本初放送（*2）に先駆け、 2月16日(月)に開催された第1話の日本最速試写会にて来場者アンケートを実施いたしました。

視聴後のアンケートでは、なんと全体の98％もの方々が「期待を大きく上回った」「期待通り」と回答し、多くのファンが太鼓判を押す結果となりました。また、シーズン6第1話の続きがどれくらい気になるかを聞いたところ、全員が「続きが気になる」と回答し、100％という数字が示す通り、まさに“期待感MAX”の幕開けとなりました。さらに、最新シーズン6での注目ポイントについては、第1位が「謎めいたユニークな事件の数々」、第2位が「アストリッドとテツオの今後」、第3位が「アストリッドとラファエルの関係性」というランキングに。謎が謎を呼ぶ緻密なミステリーの完成度はもちろん、登場人物たちが織り成す深い人間ドラマに対しても熱い視線が注がれています。

●アンケート結果

来場者の96％の方にご回答いただきました

●先が全く読めない展開。どう解決に向かうのかとても気になります。（60代 女性）

●いい感じで裏切られた（60代 男性）

●ストーリーが想像もしなかった方向に進んでいってどんどん引き込ま れていきました。（50代 女性）

●ラファエルのその後が気になります。（50代 女性）

●シーズン5のクリフハンガーと同じくらいの衝撃！（50代 女性）

●ラストシーンが予想外過ぎました！（30代 女性）

●続きを見ないと気が済まない！どーなるの？どーなっていくの？（60代 女性）

あわせて、これから新シーズンを視聴する“アスラファファン”へ向けたメッセージを募ったところ、作品への愛が溢れるエールが多数寄せられました。コメントの中では、「ますますパワーアップした展開に釘付けになること間違いなし」「面白すぎてまばたき厳禁！」といった絶賛の声が相次いでいます。また、「テオの成長にびっくりした」といった声もあり、家族の成長を見守るような温かなコメントも見受けられました。「今まで以上にワクワクドキドキするから、絶対に見てほしい」「続きが気になるので一挙視聴がおすすめ！」など、シーズン6がこれまでの期待を裏切らない、圧倒的な熱量を持ったシーズンであることが伺える結果となりました。

よりパワーアップした“期待感MAX”の「アストリッドとラファエル 文書係の事件録」最新シーズン6は、2月23日（月・祝）夕方4時より、ミステリーチャンネルにて全８話を一挙放送します。どうぞご期待ください！

*1 自社調べ（2026年2月1日）。日本国内における放送サービスとして。

*2 他の日本の放送局・動画配信サービス・DVD/Blu-rayに先駆けて、ミステリーチャンネルが日本で最も早く放送すること。

【調査概要】

調査対象： 「アストリッドとラファエル」S6第1話先行試写会来場者

調査時期： 2026年2月16日

調査機関： ミステリーチャンネル

調査方法： 会場でのアンケート用紙配布・回収

有効回答数： 80件

■ミステリーチャンネル放送情報

アストリッドとラファエル 文書係の事件録（シーズン6・全8話）

字幕版：2/23（月・祝）夕方4:00 一挙放送

★新シーズン放送前に、シーズン1～5も一挙放送！

字幕版：2/21（土）朝6:00～

(C) Patrick FOUQUE - France Televisions - JLA

几帳面で論理的なアストリッドと、思いついたら猪突猛進のちょっとガサツだけど大らかなラファエル。正反対の二人がお互いの足りない部分を補い合い協力し合うことで事件を解決していくフランス発ミステリー！最新シーズン6では、超常現象、アフリカの呪物、数学理論、謎に満ちた悪魔の儀式に関連する事件など、これまで以上に謎めいた新たな事件に挑んでいく。また二人の私生活にも新たな局面が訪れる。シーズン5のラストで、アストリッドとテツオの結婚式で毒殺されそうになったラファエル。この未曾有の出来事がアストリッドとラファエルの関係にどのような影響を及ぼすのか？さらに、アストリッドはテツオの隠された秘密に直面する。

特設サイト: https://www.mystery.co.jp/lp/astrid_et_raphaelle.html

