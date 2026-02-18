【2月22日は猫の日】愛猫へのプレゼントに！『にゃんにゃんクーポン』利用で、愛猫家・愛猫のためのマルチ機能空気清浄機「LG PuriCare(TM) AeroCatTower」が期間限定22%オフ

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ）、本社：東京都中央区）は、2月22日（日）の猫の日を記念して、本日2026年2月18日（水）から3月6日（金）までの期間、LG公式オンラインショップ限定で「LG PuriCare(TM) AeroCatTower」が22%オフとなる『にゃんにゃんクーポン』を配布します。さらに、本クーポンで「LG PuriCare(TM) AeroCatTower」を購入いただいた方には、もれなくアレル物質特化型プレフィルター1枚をプレゼントします。（※1）

この機会にぜひ、愛猫との暮らしをより快適にする「LG PuriCare(TM) AeroCatTower」を、ぜひおトクにお求めください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/458_1_325f335c0faffd07eb684910e2918f0d.jpg?v=202602180751 ]

（※1）本体に付属するメインフィルターの外側に付いているメッシュ状のプレフィルターと付け替え可能。なお、製品ご購入から2カ月以内に、製品とは別途配送します。

【「LG PuriCare(TM) AeroCatTower」について】

本製品は、ペット由来のニオイやアレル物質などを99%以上除去する優れた空気清浄機能だけではなく、本体上部に搭載した温熱シートを通じて猫の体重を測定・記録する健康管理機能を備えており、猫と暮らすオーナーに最適な1台です。

2025年6月の一般発売以降、多くの愛猫家から好評いただいており、愛猫とのミライをつくる商品を選定するアワード『ねこのきもち ミライ大賞2026』（主催：株式会社ベネッセコーポレーション）を受賞。猫にとってうれしい機能が標準装備されている点などが高く評価されました。（※2）

（※2）ねこの“ミライ”をつくるモノ 『ねこのきもち』ミライ大賞2026発表！

https://cat.benesse.ne.jp/withcat/content/?id=216667 (https://cat.benesse.ne.jp/withcat/content/?id=216667)

■「LG PuriCare(TM) AeroCatTower」の特長

・猫がよろこぶ温熱シートで、体重管理も簡単に

本体上部には、猫を包み込むようなドーム型の温熱シートを搭載。温かい場所を好む猫が快適に過ごせるように温熱機能を搭載し、低温モード（34度前後）または高温モード（39度前後）の2つから、猫の成長過程や好みに合わせてシートの温度を設定できます。

また、この温熱シートには、シート上でくつろぐ猫の体重を測定・記録できるため、手軽に健康管理を行えるようになります。

・アプリで、機器設定から愛猫の体重管理まで

「LG ThinQ」アプリでは、お部屋の空気質レベルのチェックや機器の操作だけではなく、登録したペットの体重の推移をグラフで確認できる体重モニタリング機能を搭載。オーナーは、アプリを通じて、機器設定からペットの健康状態までを管理することができます。



・ペット由来のニオイやアレル物質も99%除去

適用床面積は29.6平方メートル で、360°全方向から汚れた空気を吸引し、キレイな空気を送り出しながら、お部屋全体の空気を循環させて清浄します。本体に搭載された3層フィルターが、微細なほこりやペット由来のアレル物質、気になるペットのニオイなどを99%以上除去（※3、4、5）するほか、『ターボモード』で運転時には、周りのペットの抜け毛を 97%集塵します（6 ㎥の密閉空間での試験結果。床に落ちた被毛は集塵しません）。（※6）



・猫の動きにあわせて、自動で風量を調整するペットモード搭載

ペットモードに設定すると、猫の重みを感知し、猫が乗っている場合には風量が弱まるスリープモードに自動で切り替わります。一方、猫がシートから下りると風量が強くなるターボモードに自動で切り替わり、空気中に舞う抜け毛やほこりを強力に集塵します。



・猫にもオーナーにもやさしい、安心設計

本体上部に搭載した温熱シートの耐荷重は15kgで、高い場所や狭い場所を好む猫の習性に基づき設計しました。温熱シートに上り下りしやすいよう、本体横には取り外し可能なキャットステップ付きなので、足の短い猫や高齢の猫でも安心です。さらに、電源ボタンや風量ボタンは、シート底面前方に配置されているため、猫が誤ってボタンを押してしまう心配もありません。



（※3）試験方法：1㎥の密閉した試験空間で日本電機工業会自主基準(JEM1467 附属書 B「脱臭性能試験」)の性能評価試験にて実施。臭気成分：１.ペット臭・生ごみ臭を想定したアンモニア、２.体臭・タバコ臭を想定した酢酸、３.アセトアルデヒド。試験結果：ペット臭99%、生ごみ臭99%、体臭95%、タバコ臭95%、アセトアルデヒド95%（30分後の除去結果）、ターボモードで実施。試験機関：暮らしの科学研究所株式会社。試験報告書：LSRL-21020-I026。認証日付：2025年1月29日。脱臭効果は周囲環境（温度・湿度）、運転時間、フィルターの使用期間・劣化状況、臭気によって異なります。密閉した試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

（※4）試験方法：25㎥(約6畳)の密閉した試験空間でネコから抽出されたアレル物質を浮遊させ、アレル物質をELISA法で測定。試験対象：浮遊したアレル物質。試験結果：約30分で99.9％抑制。風量：ターボモードで実施。 試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc.。試験報告書：CR251500J。認証日付：2025年2月24日。試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。

（※5）試験方法: 25㎥(約6畳)の密閉した試験空間で日本電機工業会自主基準(JEM1467 附属書 C 「集塵性能試験」)の性能評価試験にて実施。試験対象：タバコのほこり。試験結果：約20分で99％抑制。運転モードターボモードで運転。試験機関：暮らしの科学研究所株式会社。試験報告書：LSRL-21010-I026。認証日付：2025年1月29日。試験結果は、使用環境などによって異なる場合があります。

（※6）試験方法：6㎥の密閉した試験空間で本機から20cmの距離で猫の被毛200gを20分かけてトレイから落とし、フィルターに付着した猫の被毛との差分を算出。試験対象：猫の被毛。試験結果：本製品に捕集された猫の毛 回収率 97.1%。風量：ターボモード。 試験機関：Environmental Allergens Info and Care, Inc. 。試験報告書：CR251498J。 認証日付：2025年2月19日。 試験機関での効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。 本製品は空気清浄機能である空気循環と集塵機能によって被毛を集塵しますが、床に落ちた被毛は集塵しません。



※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

