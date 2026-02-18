【(株)ジェイアールサービスネット金沢】新商品「輪島の地酒ぜりい」発売開始

西日本旅客鉄道株式会社

石川県輪島市の和菓子店『株式会社柚餅子総本家中浦屋（本社：石川県輪島市河井町、代表取締役社長：中浦 政克）』は、2026年2月25日（水）より、輪島の地酒を使ったゼリーを販売開始いたします。

■「輪島の地酒ぜりい」とは

輪島の地酒と能登の塩を使った和風ゼリー。酒蔵の復興を願い、やさしい甘さとほどよい塩味が調和した上品な味わいです。地酒のやさしい甘みを活かした滑らかなゼリーと、能登の塩を加えたモチッとしたゼリーが織りなす絶妙なハーモニーは未体験の美味しい食感です。そこに地酒を加えていただく、斬新なお召し上がり方を提案させていただきます。

■商品誕生の背景

令和6年1月1日、能登半島地震により輪島の酒蔵も甚大な被害を受けました。酒蔵が使えなくなった蔵元は、市外の蔵元仲間の力を借りて酒の仕込みを行い、自社ブランドを継承するため懸命に努力しています。

そして、倒壊を免れた蔵も大規模な修繕を経て、再び酒造りに取り組んでいます。「輪島の地酒ぜりい」は、そんな輪島の地酒が再び力強く復活することを願って生まれた和風スイーツです。

見た目に可愛らしいカップ酒のデザインは、輪島の酒蔵を彷彿とし、親しみを持っていただきたいとの願いを込めています。

■3つの酒蔵

〈株式会社 白藤酒造／奥能登白菊 製造〉

享保7年（1722年）廻船問屋として創業、江戸末期頃より酒造業を始めました。八代目より蔵元夫婦が自ら自分たちの酒造りに励んでいます。

飲めばホッと安らげる優しい味わいが特徴。純米大吟醸から本醸造まで、高品質の酒造りに励んでいます。

〈日吉酒造／能登白駒 製造〉

大正元年、輪島の朝市通りで創業。海岸あたりにありながら、汲めども尽きない良質の水に恵まれたこの地にあり、ある夜のこと、当主の夢に金の瓢箪をつけた白い俊馬が踊り来て、酒造りを始めよと告げたことに従ったのが始まり。戦前までは白馬を飼い、毎年春祭りには氏神に献馬していた。

〈合名会社 中島酒造／能登末廣 製造〉

寛文年間に創業し約360年の歴史を有しています。酒造業は明治元年にはすでに始めており当主は中島傅兵衛でした。以来「傅兵衛さ」の屋号で親しまれ、当代は18代目になります。近年は各地の酒好家からの注目も集め、高い評価を戴いております。

■お召し上がり方

商品ラベルとなっている酒蔵の地酒をかけて、大人のデザートとしても美味しくお召し上がりいただけます。能登輪島を思わせる、酒蔵ごとにふくよかで奥深い味わいが楽しめます。

また、お酒をいただけない方は、冷たくしてなめらか食感のノンアル*地酒ゼリーとしてお召し上がりいただけます。

＊ 清酒は一定量配合されていますが、製造過程の加熱等でアルコールは蒸発しています。年齢や体質によりアルコール分がご心配な方はご利用をお控え頂きますようお願いいたします。

奥能登白菊能登白駒能登末廣

■商品概要

【商品名】

輪島の地酒ぜりい（ 奥能登白菊・奥能登白駒・能登末廣 ）

【価格】

1個 540円（税込）・3個入 1,836円（税込）

【賞味期限】

180日間( 常温 )

■販売先

・金沢駅「おみやげ処金沢」

〒920-0858 石川県金沢市木ノ新保町1-1

・NAKAURAYA わいちストア

〒928-0001 石川県輪島市河井町4-91

・中浦屋オンラインショップ

http://nakauraya.base.shop

■株式会社ジェイアールサービスネット金沢 会社概要

【商号】

株式会社ジェイアールサービスネット金沢

【代表者】

代表取締役社長 鶴来谷 勲( つるぎや いさお )

【所在地】

〒920-0033 石川県金沢市日吉町7番地4

【設立】

2000年2月14日

【事業内容】

JR西日本金沢支社エリア駅構内の物販及び飲食事業、自動販売機等の運営

【資本金】

2億円

【URL】

https://sn-kanazawa.net/

■株式会社柚餅子総本家中浦屋 会社概要

【商号】

株式会社柚餅子総本家中浦屋

【代表者】

代表取締役社長 中浦 政克(なかうら まさかつ)

【所在地】

〒928-0001 石川県輪島市河井町4部97番地

【創業／設立】

1910年9月(108年)／1988年10月(30年)

【事業内容】

菓子製造販売

【資本金】

1,000万円

【URL】

https://nakauraya.jp/