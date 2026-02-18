～小児がんの子どもたちやそのご家族を応援するイベント～「ゴールドリボンウオーキング 2026」への特別協賛について

アフラック生命保険株式会社

2026年2月18日

アフラック生命保険株式会社（代表取締役社長：古出 眞敏）は、小児がんに関する啓発活動の一環として、4月18日（土）に開催される「ゴールドリボンウオーキング 2026」（主催：ゴールドリボンウオーキング実行委員会）に特別協賛します。

「ゴールドリボンウオーキング」は、2007年からスタートした小児がんの子どもたちとそのご家族を応援するチャリティーイベントで、今回で通算18回目を迎えます。小児がんに対する正しい知識と理解の普及および社会における支援体制の確立を目指しており、これまで延べ4万5千人以上の方にご参加いただいています。また、イベントを通じた小児がん診療病院や小児がん支援団体などへの寄付金額は、4,000万円以上にのぼります。

出発式では、小児がん経験者による闘病中の体験談や想いを伝えるスピーチ、音楽ライブなどを予定しています。ウォーキングイベントでは、小児がん支援のシンボルマークである“ゴールドリボン”のグッズのほか、黄色い服やアイテムを身に着けて、3～5キロのコースをウォーキングします。また、会場内では、小児がん経験者による絵画展やレモネードの売上を小児がん支援団体などへ寄付する「レモネードスタンド」なども開催します。

【日時】 2026年4月18日（土）10：00～13：30（小雨決行）

【場所】 お台場 シンボルプロムナード セントラル広場（東京都江東区）

【主催】 ゴールドリボンウオーキング実行委員会

【参加費】 大人：1,800円／小中学生：800円／未就学児無料

【申込方法】 公式サイト https://gold-ribbon.jp/ で詳細をご確認の上、お申し込みください。

【申込期間】 2026年2月18日（水）～4月10日（金）まで（予定）

※ 参加費は、一部経費を除き小児がん診療病院や医療研究機関、小児がん支援団体などへの

支援を目的に寄付されます。また、寄付のみの受付も行っています。

当社は「がんに苦しむ人々を経済的苦難から救いたい」という創業の想いのもと、1974年に日本初のがん保険とともに創業して以来、「がん保険のパイオニア」として、最も長くがんと向き合い、多くのがんと闘う方々を応援してきました。

当社は、これからも独自の資源と専門性を活かして当社が向き合うべき社会的課題を解決し、社会と共有できる新たな価値を創造することで、ステークホルダーの皆様からの負託と信頼に応えていきます。