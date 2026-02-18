ガーデンを望む上質な空間「La Jyho Terrace」にて初開催。ストロベリースイーツビュッフェ　「The Royal Lounge STRAWBERRY(ザ ロイヤル ラウンジ ストロベリー)」

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

京都センチュリーホテル(京都市下京区、総支配人:櫻井 美和)は、2026年3月7日(土)から4月26日(日)までの金・土・日・祝日の期間限定にてプレミアムなストロベリースイーツビュッフェ「The Royal Lounge STRAWBERRY (ザ ロイヤルラウンジ ストロベリー)」を開催いたします。

ワゴンサービスイメージ5種のブランドいちごウェルカムデセールLa Jyho Terrace内観詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/topics/royal-lounge-strawberry/

「All Day Dining La Jyho (オールデイダイニング ラジョウ)」は、2026年3月1日(日)にリニューアルオープンをいたします。レストラン奥のガーデンに面したエリアは、緑豊かなガーデンを望む心地よい空間へとアップグレードし「La Jyho Terrace (ラジョウ テラス)」としてリニューアル。スタッフがスイーツやセイボリーをワゴンやプラッターにのせてお客さまのお席までお届けするスタイルで提供、ご着席のままでお好みのメニューをゆっくりと楽しめるスイーツビュッフェです。

「La Jyho Terrace」のプレミアムな「The Royal Lounge STRAWBERRY」は、京都センチュリーホテルのアイコン「かんじんの京灯り」が印象的なロビーにて開催される“ウェルカムパーティー”からスタート。ウェルカムドリンクとフィンガーフードでお迎えし、優雅なストロベリースイーツビュッフェの始まりを演出いたします。

ウェルカムパーティーをお楽しみいただいた後は、心地よい自然光が差し込み緑豊かなガーデンを望む「La Jyho Terrace」にて、繊細にスライスされたいちごの断面が美しいウェルカムデセール「こだわりいちごショート」をご用意。その後は、ブランドいちご5種をはじめ、ホテルメイドの華やかないちごスイーツや、サラダ、スープ、パスタなどのセイボリーをワゴン＆プラッターサービスでテーブルまでお届け。ドリンクもお席にてオーダーいただけます。通常のビュッフェスタイルとは異なり、最初から最後まで席を立つことなく、お連れ様との会話や、お好みのスイーツやセイボリーをじっくり味わう至福の時間に浸りながら、120分間の優雅なひとときをお過ごしいただけます。

ウェルカムドリンク、フィンガーフードイメージ「かんじんの京灯り」イメージ

The Royal Lounge STRAWBERRY 内容

■2Fフロントロビー「かんじんの京灯り」にてウェルカムパーティーでお迎え

・ウェルカムドリンク

・フィンガーフード2種

※お一人様につき1セット(6歳以上のお客さま)

■ウェルカムデセール：こだわりいちごショート ※お一人様につき一皿

■ワゴン＆プラッターサービスビュッフェ

・ブランドいちご 5種

・スイーツ：ミラームース、ティラミス、パンナコッタ、タルトフレーズ、ロールケーキ、レアチーズケーキ、いちご大福 など

・アイスクリーム 5種

・セイボリー：コーンポタージュスープ、生ハムいちご、ゼッポリーニ、クロワッサンサンド、いちごのミニブリニ トリュフ風味 など

・サラダ、各種パン

■フリーフロードリンク：コーヒー、紅茶 ソフトドリンクなど

※すべてのメニューは、ワゴン＆プラッターサービスでお席までお持ちいたします。

The Royal Lounge STRAWBERRY 概要

5種のブランドいちごイメージ提供スイーツイメージチーズケーキロールケーキセイボリーメニューイメージ

【期間】2026年3月7日(土)～4月26日(日) の金・土・日・祝日※前日までの完全予約制

【時間】15:00～15:20 ウェルカムパーティー/15:30～17:30 ストロベリースイーツビュッフェ(120分制)

【料金】1名様 7,800円 ※お子様(6歳以上)も同料金

【場所】 La Jyho Terrace(京都センチュリーホテル 2階 「All Day Dining La Jyho」内)

【お問い合わせ】 TEL 075-351-0085 (レストラン総合受付 10:00～19:00)

【URL】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/topics/royal-lounge-strawberry/

La Jyho Terrace内観

「La Jyho Terrace」が位置する「All Day Dinning La Jyho」では、「RE: Strawberry Party」をテーマにストロベリースイーツビュッフェを同時開催。

詳しくは公式Webサイトにてhttps://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/buffet/lajyho-re-strawberry-party/(https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/buffet/lajyho-re-strawberry-party/)

※表示価格は、サービス料15％ならびに消費税を含みます。 ※メニュー内容は仕入れの都合により変更になることがございます。

※営業時間等は予告なく変更になることがあります。詳しくは公式Webをご確認ください。 ※写真はすべてイメージです。

京都センチュリーホテル

1928年に前身の「京都ステーションホテル」が天皇即位の礼(御大典)の慶祝事業の1つとして開業。ホテルのシンボル「かんじんの京灯り」を中心に広がるノスタルジックモダンな空間は、数々の空間アワードを受賞。2021年4月、新コンセプト「Nostalgic Journey」を掲げ、長年の歴史と培ってきた“おもてなし”の精神を受け継ぎながらも、時代のニーズに沿ったサービスでお客さまをお迎えいたします。

【所在地】 〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町680

【アクセス】 JR京都駅より東へ徒歩約2分

【公式HP】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/