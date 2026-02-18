【新登場】しまなみ海道を巡り、心身を再起動する。

株式会社エースクリエイティブ

「ユーモアで世界を変える！」をミッションに、愛媛県の地域価値最大化を目指す、株式会社エースクリエイティブ（本社：愛媛県松山市北条辻、代表取締役：秋山真哉）は、2026年2月20日より、しまなみ海道のサイクリングを軸に、自然・文化・温浴を巡りながら心と身体のリズムを取り戻すリトリートツーリズム「ととのう しまなみ サイクル-ART & CALM SHIMANAMI CYCLE-」をリリースいたします。

本プロジェクトは、しまなみ海道沿いに点在する美術館・博物館を「リトリート」という視点で再編集し、エリア内の回遊性向上と国内外からの誘客促進、地域経済の活性化を目指すものです。

■本プロジェクトの３つの特徴

１．書道体験「SHODO GRAPHY」：巨匠の息吹を感じ、一文字と向き合う

現代書道の巨匠・村上三島氏の作品を収蔵する「村上三島記念館」にて、一文字と向き合う書道体験を提供します。

・コンセプト： 上手に書くことよりも、呼吸を整える時間を大切にするリトリート体験

・場 所： 村上三島記念館（愛媛県今治市上浦町井口7505）

・所要時間： 約20分（予約不要・現地受付）

・開催期間：2026年2月下旬～

※開催時期に関しては、詳細が決まり次第、公式ホームページにてお知らせいたします。 ご来館前に最新情報をご確認いただけますようお願い申し上げます。

２．「ととのうしまなみサイクル共通割引チケット」：アートの島々をお得に巡る

より深く、お得に「しまなみアートミュージアム」を楽しんでいただくため、対象7施設で利用可能な共通割引チケットを導入します 。

・販売価格：一般 1,800円/ 学生 900円

・有効期限：購入日から1年間

・対象施設：村上海賊ミュージアム、野間仁根バラのミュージアム（吉海郷土文化センター）、村上三島記念館（上浦歴史民俗資料館）、大三島美術館、ところミュージアム大三島、伊東豊雄建築ミュージアム、岩田健母と子のミュージアム

３．東京・原宿でポップアップイベントを開催

リリースを記念し、東急プラザ原宿「ハラカド」にて期間限定イベントを開催します 。

展示コーナー（イメージ）

・期間：2026年2月20日（金）～2月25日（水）

・場所：東急プラザ原宿「ハラカド」れもんらいふオフィス（東京都渋谷区神宮前6-31-21）

・内容：展示コーナーのほか、日本遺産・村上海賊のPRキャラクター「タイ長」の“ととのい”オリジナルグッズ販売 。

■オリジナルグッズ紹介（一部）

“ととのう”時間のお供に。日常で少し肩の力が抜けるような、今治の技術と村上海賊の精神を掛け合わせたアイテムです 。

・ととのいタイ サウナMOKU \1,200（税込）

人気商品「MOKU」とのコラボ。今治産の吸水・速乾タオル

・ととのいタイ サウナハット \2,800円（税込）

今治タオルを使用した、機能性とデザインを両立した逸品

・ととのう食卓セット \3,900円（税込）

今治名物「焼豚玉子飯」の銘店・白楽天監修のどんぶり＆レンゲセット 。

■『ととのう しまなみ サイクル』特設サイト

https://www.shimanamiartmuseum.com/totonoucycle

■メディア関係者様へ：本プロジェクトの社会的意義と取材のお願い

株式会社エースクリエイティブは「ユーモアで世界を変える！」をミッションに掲げ、愛媛県の地域価値を最大化することを目指しています。

本プロジェクト『ととのう しまなみ サイクル』は、単なる観光プロモーションではありません 。しまなみ海道沿いに点在する魅力的な美術館・博物館を「リトリート」という切り口で再編集することで、各館への関心を喚起し、エリア内の回遊性を向上させることを目的としています 。

心と身体のリズムを取り戻す新しい旅の形を提案することで、国内外からの誘客を促進し、地域経済の持続的な活性化に寄与してまいります 。

取材・制作支援について

本件の取材・記事化に際し、以下のサポートをご用意しております。

・高解像度画像のご提供： しまなみ海道の美しい景観や、村上三島記念館での書道体

験シーン 、各オリジナルグッズの物撮り写真など、誌面・番組制作にご活用いただ

ける素材を多数用意しております。

・商品サンプルの貸出： 人気の「MOKU」コラボタオルや今治タオルサウナ

ハット、白楽天監修の「ととのう食卓セット」など、撮影用のサンプル貸出が

可能です。

・代表へのインタビュー： 代表の秋山をはじめ、プロジェクト担当者へのインタ

ビュー、現地での撮影調整も随時受け付けております 。

「地方創生」や「リトリートツーリズム」の最新事例として、ぜひ貴媒体にてご紹介

いただけますと幸いです。

■会社概要

社名：株式会社エースクリエイティブ

設立：2014年4月

代表取締役：秋山 真哉

所在地：799-2430 愛媛県松山市北条辻1170-7

電話：050-3152-1821

メール：info@acecreative.co.jp

事業内容：マーケティング、デザイン、SNS企画・運用、イベント企画・運営、他