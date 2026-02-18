菊正宗×ミツカンのコラボ商品　日本酒とぽん酢の絶妙ブレンド　『菊正宗 ぽん酒』 新発売

菊正宗酒造株式会社

菊正宗酒造株式会社（本社 神戸市東灘区、社長 嘉納治郎右衞門）は、２０２６年４月６日 （月）に『菊正宗 ぽん酒』を新発売いたします。

本商品は、株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：吉永 智征）の「ぽん酢」と菊正宗がコラボレーションした、さっぱり新感覚の日本酒ベースリキュールです。

日本酒のうまみ、ぽん酢のさわやかな味と香りが調和し、飽きのこない美味しさが特長で、 酢豚や唐揚げ、茄子の煮びたしなどさまざまな料理の美味しさを引き立てます。まったく新しい食卓のアクセントとしてお楽しみください。

冷蔵庫で冷やしてそのままストレートや炭酸割り、温めて生姜やハチミツを加えてもお楽しみいただけます。 炭酸割りは、「ぽん酒２：炭酸１」で作るのがおすすめです。

パッケージデザインは、「まるぽ」のロゴデザインをキービジュアルに、昭和レトロで温かい懐かしさを表現しております。

商品名 菊正宗 ぽん酒 ９００ｍL

価格（税抜） 参考小売価格(税抜) ６６０円

荷姿 ６本入ダンボール

酒質 リキュール

アルコール分 ８％

販売地域 全国

発売日 ２０２６年４月６日（月）（通年）