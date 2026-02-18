好評の『しぼりたてギンルビィ』から「ネオカップ」が新発売

菊正宗酒造株式会社

菊正宗酒造株式会社（本社 神戸市東灘区、社長 嘉納治郎右衞門）は、『菊正宗 しぼりたてギンルビィネオカップ１８０ｍL』を２０２６年２月から一部コンビニエンスストアにて先行発売（※）、２0２６年３月９日（月）から一般発売いたします。

『しぼりたてギンルビィ』は、「日常酒に革命を」というコンセプトのもと誕生したギンシリーズの発展型商品です。昨秋発売いたしました１．８Ｌパック・９００ｍＬパックに続き、香りと味わいの保持にこだわった「ネオカップ」シリーズの新たなラインナップとして加わります。

生貯蔵酒カテゴリーにおいて５年連続シェアNO.1（※※）を誇る当社が、新酒質と数種類の生原酒 を「アッサンブラージュ（※※※）」することで、これまでにない新しい味わいを実現。

米由来の自然な甘みと、口いっぱいに広がるフルーティーな香り、やさしい口当たり、スッキリとし た心地よい余韻が特長です。さらに「酢酸イソアミル」によるバナナ様の香りに加え、「カプロン酸エ チル」のリンゴ様の香り、ライチのようなフレッシュな果実香を複合的に楽しめます。

また、「ネオカップ」は飲みやすく、香りを感じやすい広口タイプを採用。紙カップとPETカップを組み合わせた構造で品質保持に優れ、お酒本来の香りや味わいをより楽しんでいただけます。ガラスカ ップに比べて軽量で持ち運びしやすく、飲んだ後は可燃ゴミとして廃棄することができます。

キリッと冷やして、フルーティーな香りと旨味をお手軽な「ネオカップ」で是非お楽しみください。春の行楽など、“手軽に美味しいお酒を飲みたいタイミング”にピッタリです。

パッケージデザインは、キーヴィジュアルとして「正宗印」を採用。迷彩柄はアッサンブラージュ技 術を、鮮やかな色合いはジューシーな旨味を表現しております。

商品名の「ルビィ」は、その生き生きとした赤色から「情熱の石」とも呼ばれ、成功や困難に打ち勝 つ力を象徴する宝石としても知られています。

※一部取り扱いのない企業、店舗もございます。

※※酒類食品統計月報より

※※※フランス語で「組み合わせ、調合」を意味し、ワインカテゴリでは、原酒を混ぜ合わせるという伝統的な技法

商品名 菊正宗 しぼりたてギンルビィネオカップ１８０ｍL

価格（税抜） 参考小売価格 ２３９円

荷姿 ２０本入ダンボール

アルコール分 １３％以上１４％未満

日本酒度 -４.５

味わい やや甘口/淡麗

販売地域 全国

発売日 ２０２６年３月９日（月）（通年）