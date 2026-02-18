【全国からの応募総数646件】「飛んで届けるAED」「スマホアプリ版『修学旅行のしおり』」など。中高生等がデジタルで社会課題を解決する10作品！「全国情報教育コンテスト」3/14開催

一般社団法人デジタル人材共創連盟（デジ連）

一般社団法人デジタル人材共創連盟（以下「デジ連」、本社：大阪市住之江区、代表理事：鹿野利春）は、中高生等のデジタル関連活動のモチベーションの維持・向上を目的としたデジタル学園祭 第3回「全国情報教育コンテスト」の最終審査会を、2026年3月14日にSHIBUYA QWS（渋谷キューズ）で開催いたします。

公式サイト：https://zenjyocon.jp/

【ポイント】

- 応募総数646件！全国4ブロックの審査を勝ち抜いた精鋭10チームが決定日本情報科教育学会の協力のもと、全国4ブロックで行われた厳正な審査を経て、応募総数646件の中から選ばれた最終審査会進出作品（10チーム）が、最終プレゼンテーションを行います。- 最高賞「文部科学大臣賞」に加え、産業界が評価する「企業賞」も授与本コンテストの最高賞である「文部科学大臣賞」に加え、協賛企業が産業界の視点から選ぶ「企業賞」を用意。教育と産業の双方の視点から中高生等の作品を評価します。- 「社会的課題の解決」から「学校現場のDX」まで。AI・プログラミング・ロボット等の技術で、幅広い課題の解決に挑む「エネルギー問題」「医療・福祉」「地域課題」「伝統文化」「学校現場のDX」など、社会の多様な課題から身近な困りごとまでを、AI活用、データサイエンス、デジタルものづくり、ロボット技術を活用し、具体的な解決策を提案する作品が集結しています。- 産官学連携で推進する「デジタル人材育成」の実践の場本コンテストは、国の重要課題である「デジタル人材育成」の実践に直結する場として、文部科学省共催、経済産業省後援のもと開催されます。情報I・情報II、総合的な探究の時間、デジタル系部活動、個人の創作活動など、学校内外のデジタル関連活動で培った力を作品として発表し、学校外の専門家や企業の視点から評価を受ける機会を提供します。

【概要】

開催日時：2026年3月14日（土）12：00～16：50（受付11:30～）

開催場所：渋谷スクランブルスクエア SHIBUYA QWS（渋谷キューズ）

主 催：デジタル学園祭「全国情報教育コンテスト」運営事務局（デジ連）

共 催：文部科学省

後 援：株式会社 共同通信社／経済産業省／日本情報科教育学会／全国高等学校情報教育研究会

【最終審査会進出作品（10チーム）】

- 作品名：「忘れる」を「つながる」に変わる【 魔法の窓 ring 】一言キャッチ：「忘れる」を「つながる」に変える【魔法の窓ring】は寝たきりでも人をつなげられるチーム名：ring2026@すずのきブロック：北海道・東北・関東ブロック- 作品名：TakaChalink-放置車両とエリア外利用の対策をするシェアサイクル運用システム一言キャッチ：タカチャリンク - 放置自転車把握およびエリア外利用抑止を行うシェアサイクル運用システムチーム名：SSH竹内基礎ブロック：北海道・東北・関東ブロック- 作品名：和牛の発情期を察知するための遠隔行動計測デバイスの開発一言キャッチ：本校で飼育している和牛の繁殖効率を生徒の力でサポート! データ活用で経験則の“見える化”へチーム名：群馬県立利根実業高等学校 創生工学科 機械コースブロック：北海道・東北・関東ブロック- 作品名：「フォトものがたり」あの時の１枚が、物語になる。一言キャッチ：たった1枚の写真から、思い出がリアルな物語となって蘇る。新回想法・新物語法・新間隔反復学習の提案。チーム名：阿部洸和ブロック：北海道・東北・関東ブロック- 作品名：S.M.S 太陽エネルギー総合活用機構一言キャッチ：太陽光を集光し発電と採光を同時に行い、排熱も再利用することで、エネルギーを無駄なく活用できる自動追尾型発電機構。チーム名：マグネトロンブロック：東海・中部ブロック- 作品名：LIFE FLIGHT一言キャッチ：飛んで届けるAED「LIFE FLIGHT」チーム名：帝塚山三人十色ブロック：近畿・北陸ブロック- 作品名：高齢者施設支援ロボットシステム開発一言キャッチ：導入コストを抑えた汎用的に利用可能な介護現場業務補助ロボットチーム名：チーム王寺工業ブロック：近畿・北陸ブロック- 作品名：かるたーる一言キャッチ：～百人一首で、人と人、時代と時代をつなぐアプリ～チーム名：アセンブルウィッシュブロック：九州・中国・四国ブロック- 作品名：スマホアプリ版『修学旅行のしおり』一言キャッチ：修学旅行のしおりをスマホひとつで手軽に、便利に確認・共有しようチーム名：修道物理班ブロック：九州・中国・四国ブロック- 作品名：学校を便利に！スマートに！～デジタル案内板の設置による利便性の向上～一言キャッチ：「知りたい」を一目で。デジタル案内板で学校生活をよりスマートに！チーム名：新宮高校理数科情報班ブロック：九州・中国・四国ブロック※掲載順は受付番号順です。審査の得点や順位とは一切関係ございません。

【スケジュール（予定）】

- 12:00 オープニング 開会挨拶／来賓挨拶スポンサー紹介審査基準説明最終審査会 審査員紹介、各賞紹介- 12:30 最終審査会に進出した10チームによるプレゼンテーション （発表時間：発表7分／質疑応答5分）- 15:40 一次ブロック審査 企業賞受賞者紹介最終審査会 表彰式- 16:45 閉会挨拶

【取材について 報道関係者のみなさまへ】

本コンテストは一般来場者の観覧はオンラインのみとなりますが、報道関係者様に限り、会場での取材が可能です。

ご希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。

取材申込フォーム：https://form.run/@314zenjyocon-media

当日ご来場いただけない場合でも、公式素材の提供が可能です。

※一般の方の観覧について

本コンテストは「YouTube Live配信（無料）」を行います。

教育関係者や学生等の皆様は、公式サイト（https://zenjyocon.jp/）より視聴申し込みをお願いいたします。

【本大会を支援してくださっている企業】

- ダイヤモンドスポンサー 株式会社MIXI- プラチナスポンサー ソフトバンク株式会社／株式会社SAMURAI／株式会社AVAD- ゴールドスポンサー GMOメディア株式会社／さくらインターネット株式会社／株式会社ナガセ

【一般社団法人デジタル人材共創連盟（デジ連）について】（URL：https://dle.or.jp/）

一般社団法人デジタル人材共創連盟（デジ連）は、中高生等のデジタル関連活動支援を目的に、経済産業省の検討会が取りまとめた提言の社会実装を担う団体として、2022年7月に設立。若年層のデジタル関連活動等を支援する全国組織として、経済産業省、文部科学省等と連携し、デジタル関連活動の普及や指導人材の育成に取り組んでいます。

高校における情報Iの必修化、情報IIの拡大を文部科学省と連携して支援するとともに、パソコン部、プログラミング部、ロボット部、AI部といったデジタル関連の部活動や個人のデジタル活動を活性化・高度化させ、生徒一人ひとりのデジタルスキル向上を図るべく、産業界と教育界が連携して事業を展開しています。

- 所在地：大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟3F D-1- 代表者：代表理事 鹿野 利春