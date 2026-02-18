キッザニア東京「カーライフサポートセンター」リニューアル

株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井 勇吾、以下 当社）は、KCJ GROUP 株式会社（代表取締役社長：圓谷 道成、以下 KCJ GROUP）が企画・運営するこどもの職業・社会体験施設「キッザニア東京」（東京都江東区豊洲、「アーバンドック ららぽーと豊洲」内）に出展している、自動車整備士の仕事を体験できるパビリオン「カーライフサポートセンター」を、2026年3月18日（水）にリニューアルオープンいたします。

キッザニアは、こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる職業・社会体験施設です。当社は、2006年10月のキッザニア東京開業時よりオフィシャルスポンサーとしてパビリオンを出展しております。

今回のリニューアルでは、パビリオンの設備を一新するとともに、新たに「ADAS（先進運転支援システム）※」の点検項目を追加するなど、アクティビティの内容も拡充いたしました。

※ADAS（先進運転支援システム）：車両がカメラやセンサーで周囲を認識し、警告や操作支援、車両制御などを行うことで、ドライバーの安全運転をサポートする機能の総称。

当社は、「自動車整備士」の仕事体験を通し、こども達にクルマに触れる楽しさを伝えるとともに、クルマの仕組みや安全に関する理解促進、次世代のクルマ好きの育成を目指しています。また、「大きくなったら自分でクルマを運転してみたい！」、「自分でクルマを修理してみたい！」といった、将来の夢を持つきっかけづくりを通し、クルマ社会の健全な発展に貢献してまいります。

■パビリオンの概要は、以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10789/table/183_1_fef8aac1c132378a903348912a52821e.jpg?v=202602180551 ]

■ご協力企業（敬称略）

今回のリニューアルに際し、以下の企業より多大なご協力を賜りました。

三菱自動車工業株式会社(https://www.mitsubishi-motors.com/jp)

体験用車両の提供「デリカミニ」

ヤマト自動車株式会社(https://www.yamato-a.com/)

ピットをイメージした工具やツールボックス

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）