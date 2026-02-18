【神戸須磨シーワールド】幻想的な空間でゆったりと夜の生きものを観察　夜の水族館「ナイトアクアライブ」開催　期間：2026年3月21日（土）～4月5日（日）

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の運営施設である、神戸須磨シーワールド（兵庫県神戸市、館長：中野 良昭）では、2026年3月21日（土）～4月5日（日）の期間、夜の水族館をお楽しみいただける「ナイトアクアライブ」を開催いたします。

夜の水族館「ナイトアクアライブ」は、幻想的な光の演出とともに昼間と異なる夜間の生きものの様子を観察できる限定イベントです。期間中は17時より「アクアライブ」館内のBGMと照明が切り替わり、静かで幻想的な夜の空間へと変化いたします。また、夜になると昼間は泳ぎ回っていた魚が岩陰に隠れたり、夜行性の生きものが動き出したりと生きものの行動にも変化が生まれます。本イベントでは音声ガイド付きパンフレットを配布し、夜の生きものの生態を紹介いたします。解説を聞きながら普段と雰囲気の異なる夜の水族館をお楽しみください。

また、3月18日（水）・20日（金・祝）にはClub SUMASEAの会員限定で本プログラムを先行して体験いただける「大人のナイトアクアライブ」を開催。Club SUMASEAのメールマガジンにご登録をいただいている高校生以上の方が対象で、閉館後の静かな館内を90分間ゆったりと観覧いただけます。さらに、先行体験会にご参加いただいた方には音声ガイド付きパンフレットと特定の場所で光るノンアルコールカクテル「コーラルシャイングリーン」をプレゼントいたします。春の宵を神戸須磨シーワールドでゆったりとお過ごしください。

■夜の水族館「ナイトアクアライブ」 概要

春休み期間の17時から「アクアライブ」館内のBGMと照明が切り替わり、幻想的な光の演出とともに昼間と異なる夜間の生きものを観察できる限定プログラムです。

期 間：2026年3月21日（土）～4月5日（日）

時 間：17:00～閉館時間まで

※最終入館は閉館時間の1時間前です

※動物の状況などにより、内容の変更や中止となる場合がございます

場 所：アクアライブ

料 金：無料 ※別途、水族館の入館券の購入が必要です（イベント参加のみは不可）

URL ：イベントの詳細は公式ホームページよりご確認ください

https://www.kobesuma-seaworld.jp/guide/event/8228/

■夜を味わうナイトアクアライブ限定ドリンクが登場

販売場所：ドルフィンスタディアム3階 ドルフィンテラス

販売期間：2026年3月21日（土）～4月5日（日）

12:00～17:00 ※営業時間は変更となる場合がございます。

・コーラルシャイングリーン 900円（税込）

エルダーフラワー由来のさわやかな香りが特徴で、大人の味わいのノンアルコールカクテル。アクアライブの特定の場所で光るかも？

・クラゲライフブルー 1,000円（税込）

プカプカと浮かぶクラゲをモチーフに、すっきりとした味わいのドリンク。ドリンク片手にクラゲライフを散策してみては？

■Club SUMASEA会員限定「大人のナイトアクアライブ」 概要

Club SUMASEA会員のメールマガジンにご登録をいただいている高校生以上の方が対象で、閉館後の静かな館内を90分間ゆったりと観覧いただけるプログラムです。

日 時：2026年3月18日（水）18:30～20:00、3月20日（金・祝）19:30～21:00

場 所：アクアライブ

受付場所：アクアライブ スマコレクション入口

料 金：1,000円（税込）

特 典：１.夜の生きものの生態を紹介する音声ガイド付きパンフレットを配布

２.ノンアルコールカクテル「コーラルシャイングリーン」（お一人様につき１つ ※お試しサイズ）

参加人数：各日最大100名

参加対象：Club SUMASEA会員で高校生以上の方が対象

申込期間：2026年2月21日（土）12：00～3月6日（金）18：00まで

申込方法：申込期間中に配信されるメールマガジンよりお申し込みください。

※申込多数の場合は抽選とさせていただきます

【Club SUMASEAについて】

神戸須磨シーワールド公式チケットサイトからオンラインで登録できる会員制度会員にご登録いただくとディスカバリーガイダンスの早期チケット予約や最新情報いっぱいのメルマガ配信、デジタルコンテンツの配信などの神戸須磨シーワールドをお得に満喫できる特典がございます。

URL：https://tix.kobesuma-seaworld.jp/register

