中部国際空港セントレアが空港での「名古屋めし」の楽しみ方を紹介する「セントレア名古屋めし完全ガイド」を公開！

中部国際空港株式会社（所在：愛知県常滑市、代表：籠橋寛典）は、中部国際空港セントレア内で名古屋めしを提供する店舗およびその楽しみ方を紹介するWEBページを「セントレア名古屋めし完全ガイド」として2026年2月5日（木）から公開しております。

セントレアは中部地域の空の玄関口として、中部地域の観光名所や食文化の情報発信を積極的に行い、国内外の方々に旅行の目的地として中部地域を選んでいただけるように取り組んでおります。

空港内にはみそかつや手羽先、台湾ラーメン、ひつまぶしなど「名古屋めし」を提供する店舗が集約されており、空港にいるだけで多彩な「名古屋めし」を楽しむことができます。

「セントレア名古屋めし完全ガイド」では空港内の「名古屋めし」店舗を商品画像とともにわかりやすく紹介しつつ、それをどのように楽しむのがよいか、おすすめの方法を紹介しています。

セントレアをご利用いただく際は、このガイドを参考に、空港内の「名古屋めし」をご堪能ください！

■セントレア名古屋めし完全ガイド

空港内で「名古屋めし」を提供する店舗およびその楽しみ方を紹介しています。

「セントレア名古屋めし完全ガイド」 :https://www.centrair.jp/special/nagoya-meshi/

■セントレアでの名古屋めしの楽しみ方

Point1. フライト前後に本格名古屋めし

セントレアから出発する場合、国内線はフライトの1時間前、国際線の場合は2～3時間前に空港に到着していることが推奨されています。

空港内には「名古屋めし」の専門店が数多く出店しているため、時間に余裕をもって空港に来るからこそ、本格的な名古屋めしを空港で楽しむことができます。

また、セントレアに到着する際にも、名古屋市内に向かうことなく、空港内で名古屋めしを満喫することができます。

Point.2 名古屋めしをハシゴで食べ歩き

空港には名古屋市内でも行列のできる店舗や歴史ある名店が揃っています。

1店舗に限定せず、複数の店舗でさまざまな名古屋めしを楽しむことができます。

また、一部の店舗ではテイクアウトも対応しているため、展望デッキなど空港という非日常を感じられる場所で名古屋めしを召し上がっていただけます。

Point.3 移動なく、すぐに選べる

第1ターミナル4階に多くの店舗が集まっているため、荷物をもって移動することが少なく、また、店舗の外観・内観やメニューを容易に確認できるため、迷うことなくお店を選ぶことができます。

空港にいるからこそ、空港までの移動時間を気にすることなく、名古屋めしに集中していただくことができます。

中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：

1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：

代表取締役社長 籠橋 寛典（かごはし ひろのり）

・主な事業内容：

1．中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：304名 役員（常勤）含む ※2025年4月1日現在

・会社WEB：

https://www.centrair.jp/corporate/