九谷焼 開窯370周年記念イベント『KUTANI 370』、『Kanazawa KUTANI SELECTION』を、東京「DAIKANYAMA T-SITE GARDEN GALLERY」にて初開催

2月21日(土)から23日(月祝)、25日(水)、26日(木)の5日間、東京「DAIKANYAMA T-SITE GARDEN GALLERY」にて、石川県の伝統工芸・九谷焼の開窯370周年を記念したイベントとして、『KUTANI 370 九谷焼三百七十年、色彩が受け継ぐもの』、『Kanazawa KUTANI SELECTION｜金沢の手から、あなたの暮らしへ』、2つの企画を開催いたします。本開催に伴い、株式会社Culture Generation Japan（所在地：東京都中央区、代表取締役：堀田 卓哉）は本企画の運営をサポートいたします。

江戸時代から続く伝統工芸・九谷焼が開窯370周年に

九谷焼は、江戸時代初期の開窯以来、永く受け継がれてきた日本を代表する色絵磁器です。加賀の地で育まれた大胆で華やかな色彩表現は、時代ごとの美意識や技術革新を取り込みながら、今日まで連綿と発展してきました。2025年に開窯370周年という一つの節目を迎えた九谷焼の今とこれまでの歴史、日本の工芸としての伝統と技に多くの方に触れていただきたいと、石川県でものづくりを行う事業者が名を連ねる石川県九谷陶磁器商工業共同組合連合会、金沢九谷振興協同組合が主催となりこの度のイベントを実施いたします。

九谷焼の伝統を継ぐつくり手と作品が代官山に集う、貴重な5日間

前半となる2月21日(土)から23日(月祝)には九谷焼が積み重ねてきた＜色彩の系譜＞をテーマにした『KUTANI 370 九谷焼三百七十年、色彩が受け継ぐもの』、後半の2月25日(水)、26日(木)には、暮らしに馴染む九谷焼を集めた『Kanazawa KUTANI SELECTION｜金沢の手から、あなたの暮らしへ』、2つの企画を実施いたします。さまざまなつくり手が一堂に介し、作品に触れ、購入ができる貴重な機会となります。会場にてみなさんのお越しをお待ちしております。

企画１.｜2月21日(土)-23日(月祝)『KUTANI 370 九谷焼三百七十年、色彩が受け継ぐもの』

九谷焼が積み重ねてきた「色彩の系譜」に焦点を当て、伝統的な意匠から現代作家による新たな表現までを一堂に紹介します。歴史的背景や技法の魅力を紐解きながら、九谷焼が単なる工芸品にとどまらず、暮らしの中で生き続けてきた文化であることを体感いただける内容となります。370年という時間の厚みの中で磨かれてきた九谷の色。その継承と革新の現在地を通して、日本のものづくり文化の奥行きとこれからの可能性を感じとることのできる機会となればと考えています。

■開催概要

名称：KUTANI 370 九谷焼三百七十年、色彩が受け継ぐもの

日時：2月21日(土)-23日(月祝) 9:00-20:00

会場：DAIKANYAMA T-SITE GARDEN GALLERY（150-0033 東京都渋谷区猿楽町16－15）料金：入場無料

出店者：

・石川県陶磁器商工業協同組合

九谷焼いわたや / 本多商店 / (有)文吉窯 / (有)九谷苑

・九谷上絵協同組合

清峰堂 (株) / 秀幸九谷(株) / 米田陶香堂 / 虚空蔵窯 / 美山窯 / 中憲一 / 北野和代 / 田中由紀 / 谷敷正人 / 齋藤まゆ

・小松九谷工業協同組合

浅蔵一華 / 徳田八十吉 / 井上雅子 / 元女貴之 / 坂井孝子

・金沢九谷振興協同組合

鏑木商舗 / 九谷巴 / 吉岡正義 / 田谷颯音

主催：石川県九谷陶磁器商工業共同組合連合会

企画２.｜2月25日(水)、26日(木)『Kanazawa KUTANI SELECTION｜金沢の手から、あなたの暮らしへ』

大胆で華やかな色彩表現で知られる九谷焼は、370年の歴史の中で受け継がれてきた伝統技術と、現代の感性による新たな表現が共存する工芸です。本展では、日常使いの器をはじめ、ワイングラスやテーブルウェアなど、現代の食卓に取り入れやすいアイテムから一点物の作品まで、多彩なラインナップを“セレクション”としてお届けします。九谷焼の背景にある文化や技術への理解を深めながら、実際に手に取り、暮らしの中で楽しんでいただける機会となれば幸いです。370周年を迎えたいま、金沢の手しごとを、ぜひあなたの暮らしへ。

■開催概要

名称：Kanazawa KUTANI SELECTION｜金沢の手から、あなたの暮らしへ

日時：2月25日(水)9:00-20:00、26日(木) 9:00-17:00

会場：DAIKANYAMA T-SITE GARDEN GALLERY（150-0033 東京都渋谷区猿楽町16－15）

料金：入場無料

出店者：鏑木商舗 / 虚空蔵窯 / 高聡文 / 仲田錦玉 / 糠川孝之 / 多田幸史 / 中本恵海 / 大兼政花翆 / 太田恵利香 / 梅村めぐみ / 藤木美里 / 勝見麻子 / 上野幹子 / 高山由希 / 高山莉絵

主催：金沢九谷振興協同組合

株式会社Culture Generation Japanについて

カルチャージェネレーションジャパンは、世界に誇れる日本文化の継承と創造を目指すビジネスプロデュースカンパニーです。コンサルティングやビジネスプロデュースとともに、うつわのサブスクリプションサービス 「CRAFTAL」、クラフトツアープラットフォーム「Onland」などの事業を展開するほか、日本各地に受け継がれている伝統、技術、アイデンティティを世界とともに革新し、その価値を次世代につないでいく人材を育てるべく、スクール事業にも力を入れています。日本全国に息づく伝統や技術にさまざまなステークホルダーの想いを重ねながら、事業共創を通じて今の時代にあった事業を構築し、日本の文化を次世代へとつないでいくことを目指しています。



会社概要

企業名：株式会社Culture Generation Japan

所在地：東京都中央区日本橋横山町5-18 TOI BLDG.

代表者：代表取締役 堀田 卓哉

電話番号：03-5614-0111

http://culgene.jp/