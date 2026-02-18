GREEN×EXPO 2027公式ライセンス商品 ラインストーンがきらめく「トゥンクトゥンク」とシックな「公式ロゴ」の2タイプのピンズが新登場 2026年2月25日（水）販売開始
GREEN×EXPO協会（正式名称：公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長：筒井義信、所在地：横浜市中区)と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者：西村宣浩、所在地：横浜市西区）は、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の公式ライセンス商品として、こだわりの仕様を施した新たなピンズシリーズを2026年2月25日（水）より発売します。
今回登場するのは、ファッションや小物のアクセントとして楽しめる「ピンズ（全5種）」です。
中でも注目は、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」をデザインした「ラインストーン付きピンズ」で、全てのモデルにラインストーンがあしらわれており、動くたびにキラリと輝く高級感が魅力です。
「トゥンクトゥンク」のデザインは全3種類で小さな盤面の中にトゥンクトゥンクの世界観を閉じ込めました。一方、公式ロゴマークをシンプルに配置したピンズはブラックとカラーの2色展開、ラインストーンのないフラットでシックな仕上がりでビジネスシーンのジャケットや、普段使いのバッグにも馴染みます。
お気に入りのバッグや帽子に“プラスワン”して、自分だけのGREEN×EXPO 2027スタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか。
新商品ラインナップについて
■商品情報
商品名：EXPO2027 ロゴマーク ピンズ（カラー、ブラック）
価格 ：660円（税込）
商品名：EXPO2027 トゥンクトゥンク ピンズ ラインストーン付き（全3種）
価格 ：660円（税込）
■販売予定店舗
・EXPO 2027 オフィシャルストア
ほか
※オフィシャルストア各店により商品取扱い状況が異なる可能性がございます。
(C)Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品
２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要
GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。
2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。
・ 略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）
・ 開設日 ：2024年12月9日(月)
・ ホームページ ：https://expo2027mlo.jp
GREEN×EXPO 2027 開催概要
名称 ：2027年国際園芸博覧会
(International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan)
正式略称 :GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)
開催場所 ：神奈川県横浜市
開催期間 ：2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日)
テーマ ：幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～
博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha)
クラス :A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)
参加者数 :1500万人（有料来場者数：1,000万人以上）
公式サイト :https://expo2027yokohama.or.jp/
公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」