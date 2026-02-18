「All Day Dining La Jyho」リニューアルオープンを祝う改装後初のスイーツビュッフェ 「RE: Strawberry Party」 2026年3月7日(土)より開催

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

京都センチュリーホテル(京都市下京区、総支配人:櫻井 美和)は、レストランのリニューアル後、初のストロベリースイーツビュッフェ「RE: Strawberry Party (リ ストロベリーパーティー)」を、2026年3月7日(土)から4月26日(日)までの金・土・日・祝日の期間限定で開催いたします。

RE: Strawberry Partyメインイメージ5種のブランドいちごイメージウェルカムドリンク、フィンガーフードイメージ

詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/buffet/lajyho-re-strawberry-party/

「All Day Dining La Jyho(オールデイダイニング ラジョウ)」は、2026年3月より新たにリニューアルオープンします。改装後、初のスイーツビュッフェとなる今回のテーマは「RE: Strawberry Party」。新しく生まれ変わった「All Day Dining La Jyho」を、今回のストロベリースイーツパーティーで皆さまとともに華々しくお祝いしたいという想いを込め、Renewalの「RE:」を加えました。

新章を刻む「All Day Dining La Jyho」が贈るストロベリースイーツパーティーの始まりは、期待感を盛り上げる、ウェルカムドリンクとフィンガーフードをご用意してお迎えいたします。

パーティーのメインコンテンツは、心躍るバラエティ豊かなビュッフェメニュー。5種類のフレッシュのブランドいちごのほか、いちごを使ったホテルメイドの美しいスイーツや、食欲をそそる充実のセイボリーがテーブルを彩ります。また、各20種類のアイスクリームとトッピングが揃う「ICE CREAM ATELIER(アイスクリームアトリエ)」では、いちごと組み合わせて自分好みのパルフェを作ってお楽しみいただけます。ライブキッチンでは、ゲストの目の前で仕上げる「クレープシュゼット」をご用意。店内に広がる甘く香ばしい香りが、パーティー気分を最高潮に高めます。

新しく生まれ変わった空間で、煌びやかな午後のひとときをお過ごしください。

「ICE CREAM ATELIER」イメージクレープシュゼット

RE: Strawberry Party内容

■ウェルカムドリンク＆フィンガーフード

■ビュッフェ

・ブランドいちご 5種

・ライブキッチン：クレープシュゼット

・スイーツ：ショートケーキ、パンナコッタ、ブラウニー、ミラームース、いちご大福、レアチーズケーキ、タルトフレーズ、ティラミス など

・アイスクリームアトリエ：アイスクリーム、トッピング用のコンディメント 各20種

・セイボリー: コーンポタージュスープ、生ハムいちご、クロワッサンサンド、ショートパスタ、エビマヨ、ラジョウカレー など

・サラダ、各種パン

■フリーフロードリンク：コーヒー、紅茶、ソフトドリンクなど

RE: Strawberry Party 概要

タルトフレーズミラームースショートケーキロールケーキ

【期間】2026年3月7日(土)～4月26日(日)の金・土・日・祝日

※前日までの完全予約制

【時間】15:30～17:00(90分制)

【料金】大人 6,800円 / 7～12歳 4,000円 / 4～6歳 2,000円

【場所】All Day Dining La Jyho (京都センチュリーホテル 2階)

【お問い合わせ】TEL 075-351-0085 (レストラン総合受付 10:00～19:00)

【URL】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/buffet/lajyho-re-strawberry-party/

「All Day Dining La Jyho」の奥には、リニューアルを機に一新された「La Jyho Terrace」が誕生。フレッシュのいちごやスイーツ＆セイボリーをテーブルまでお持ちするスタイルで、プレミアムなビュッフェを提供するストロベリースイーツビュッフェ「The Royal Lounge Strawberry」を同時開催。

詳しくは公式ウェブサイトにて https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/topics/royal-lounge-strawberry/(https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/topics/royal-lounge-strawberry/)

※表示価格は、サービス料15％ならびに消費税を含みます。 ※メニュー内容は仕入れの都合により変更になることがございます。

※営業時間等は予告なく変更になることがあります。詳しくは公式Webをご確認ください。 ※写真はすべてイメージです。

京都センチュリーホテル

1928年に前身の「京都ステーションホテル」が天皇即位の礼(御大典)の慶祝事業の1つとして開業。ホテルのシンボル「かんじんの京灯り」を中心に広がるノスタルジックモダンな空間は、数々の空間アワードを受賞。2021年4月、新コンセプト「Nostalgic Journey」を掲げ、長年の歴史と培ってきた“おもてなし”の精神を受け継ぎながらも、時代のニーズに沿ったサービスでお客さまをお迎えいたします。

【所在地】 〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町680

【アクセス】 JR京都駅より東へ徒歩約2分

【公式HP】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/