JR西日本グループとSTYLYが京都鉄道博物館に「VR館」を新設　鉄道を通して「過去・現在・ミライ」を体感するVRを共創

西日本旅客鉄道株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長 倉坂昇治、以下「JR西日本」）と、JR西日本グループのコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）である株式会社JR西日本イノベーションズ（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長 門間洋介、以下「JR西日本イノベーションズ」）、ならびにJR西日本イノベーションズが出資する株式会社STYLY（所在地：東京都新宿区新宿、代表取締役 CEO 山口征浩、以下「STYLY」）は、「京都鉄道博物館（所在地：京都府京都市下京区）」において、「VR館」を新設します。

鉄道を通して「過去・現在・ミライ」をVRで体感

本施設は、JR西日本の「京都鉄道博物館」開館10周年を契機に同施設内にオープンする、世代を問わず幅広い来場者が楽しめる体験型の展示施設です。詳しい内容が決まりましたら、改めてお知らせします。楽しみにお待ちください。

西日本旅客鉄道株式会社について

西日本旅客鉄道株式会社は、人と人、人とまち、人と社会をリアルとデジタルの場でつなぎ、持続可能で活力ある未来を創り、その先の一人ひとりが思い描く暮らしを様々なパートナーと共に実現していきます。

公式サイト：https://www.westjr.co.jp/

株式会社JR西日本イノベーションズについて

株式会社JR西日本イノベーションズは、社会・地域課題の解決とJR西日本グループの「私たちの志」の実現に向け、スタートアップ企業との連携を通じたオープンイノベーションを推進しています。コーポレートベンチャーキャピタル（CVC）の運営や、新規事業の創出・事業運営を通じて、未来に向けた価値創造に取り組んでいます。

公式サイト：https://www.jrw-inv.co.jp/

株式会社STYLYについて

株式会社STYLYは、デジタルとフィジカルをつなぐ空間レイヤープラットフォーム「STYLY」を提供する会社です。ランドオーナーや街づくりに携わる方々に対して、XR（AR/VR/MR）技術を主軸に、その場所でしか体験できない「LBE（ロケーションベースド・エンターテインメント）」や地域共創など幅広いソリューション提供を行っています。今後も世界中の事業者やクリエイターとともに新たな文化・産業の創出を行い、コーポレートミッションである「人類の超能力を解放する」ことを目指します。

公式サイト：https://styly.inc/ja/