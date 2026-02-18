期間限定イベント「Harmonyland 35th Anniversary」4月24日（金）より開催決定！35年のありがとうを未来へ

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド（大分県日出町）」では、2026年4月26日（日）に迎える開園35周年をお祝いして、2026年4月24日（金）より期間限定イベント「Harmonyland 35th Anniversary（ハーモニーランド サーティーフィフス アニバーサリー）」を開催いたします。

本リリースでは、イベントに先駆けて35周年を記念したロゴや特別セレモニーの情報を初公開いたします。

詳細ページ： https://www.harmonyland.jp/sp/hl35th/index.html

▲35周年メインロゴ

ハーモニーランドは、みなさまに愛されながら今年で開園35周年を迎えます。

「Harmonyland 35th Anniversary」は、「35年のありがとうを未来へ」をテーマに、これまで出会えたみなさまへの感謝を胸に、これから出会うみなさまと共に、未来へつながる新たな一歩を踏み出すためのイベントです。そして、本イベントのロゴマークは、ハーモニーランドを代表する大観覧車ワンダーパノラマをモチーフにしたデザインで、35周年の節目を象徴するビジュアルになっております。

イベント初日の4月24日（金）と25日（土）に実施する「スペシャルハイタッチグリーティング」では、多数のキャラクターがハーモニービレッジに登場します。さらに開園日の4月26日（日）には35周年を記念した特別セレモニーを開催予定です。

また、地域連帯の取り組みなど、さまざまな企画をご用意しておりますので、続報にご期待ください。

『Harmonyland 35th Anniversary』概要

【概要】

■開催期間：2026年4月24日（金）～

【ストーリー】

ハーモニーランドは、今年で35周年。ここで出会えたみんなとの時間には、いつも笑顔とあたたかさがありました。

その笑顔が誰かにつながり、世界へひろがっていくように。未来へ向けて、新しい一歩を踏み出します。

今まで出会えたみんなと、これから出会うみんなと共に、未来へつながる35周年を迎えます。

■コピーライト

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです。

※価格は全て税込です。

※本リリースの掲載内容は画像を含め、2月18日（水）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d7643-494-c6ee77813dc085a415e8a5708d4c035f.pdf