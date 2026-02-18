＜オンライン限定＞2026春の福袋 2/27(金)発売決定！500円分のお得なクーポン付き！気になる中身を大公開【久世福商店オンラインショップ】

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼールは、久世福商店・サンクゼール公式オンラインショップにて、2026年2月27日(金) 19:00より「2026 春の福袋」を数量限定で発売いたします。



春の食卓が華やぐ人気アイテム7品を、税込3,900円（送料無料）の特別価格でお届け。さらに今回は、公式オンラインショップでご購入いただいた方全員に、“次回使える500円OFFクーポン”をプレゼントいたします。

春の新生活準備、お花見、家族の食卓を少し豊かにしたい時にぴったり。

この機会をどうぞお見逃しなく。

※予約不可

※店舗販売なし（オンライン限定）

※電話・FAX注文不可

※数量限定のため、なくなり次第終了

※送料は当社負担

※クーポンはオンラインショップ限定で利用可

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=DMF0036

気になる中身を大公開！

2026 春の福袋：3,900円（税込）

春の食卓に使いやすい“人気の定番”と、“春らしい華やぎ”を感じられる7品を厳選しました。

【次回使える500円OFFクーポン付き】

- 粉末毎日だし（49g）- 燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル（160g）- きのことちりめんじゃこの こく旨ペペロンチーノ（110g）- 七味なめ茸（130g）- 韓国風 海苔佃煮（140g）- 北海道産小豆のあんバター（125g）- 牛乳と混ぜる いちごミルクの素（290ml）

公式オンラインショップで福袋をご購入くださった方には、次回のお買物の際にご使用いただける500円OFFクーポンもプレゼント！

ご購入いただいた方に、ご登録のメール宛てに配布。（３月中旬予定）３月中旬以降にご購入いただいた方には、３月下旬ごろに配布予定。

※クーポンは何度でも利用可能（有効期限内）

※公式オンラインショップでのご購入者限定。（楽天市場店・eギフトでのご購入は対象外となります。）

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=DMF0036◆粉末毎日だし粉末毎日だし（49g）※イメージ

旨みのちょい足しに！「素材の、 うまみ引き立つ。 毎日だし」の粉末タイプです。お味噌汁にはもちろん、パスタやうどん、揚げ物など、粉末のまま味付けしたいお料理に重宝します。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fsh02999

◆燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル（160g）※イメージ

まろやかなマヨソースに「万能だし」の旨みを加え、やさしい味わいに仕上げました。いぶりがっこのポリポリ食感がクセになります。揚げ物や春キャベツにつけたり、おつまみにアレンジしたりと、万能に使えるタルタルソースです。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fk00277

◆きのことちりめんじゃこの こく旨ペペロンチーノきのことちりめんじゃこの こく旨ペペロンチーノ（110g）※イメージ

まろやかでクセのないこめ油に、ちりめんじゃこの旨みとにんにくの香りが食欲をそそります。キレの良い辛さと隠し味の信州味噌でコク深い味わいに仕上げました。パスタはもちろん、卵かけご飯やアヒージョにもおすすめです。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fk00270

◆七味なめ茸七味なめ茸（130g）※イメージ

国産えのき茸のシャキシャキ食感と、「八幡屋磯五郎」の七味唐辛子がピリッと辛い、絶品ごはんのお供です。今の季節はあんかけにして菜の花と合わせてみても。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fk00129

◆韓国風 海苔佃煮韓国風 海苔佃煮（140g）※イメージ

国産黒海苔に、香ばしく炒めたにんにくとごま、ピリッと旨辛なコチュジャンを合わせた食欲そそる一品。ごはんはもちろん、パンとの相性も抜群です。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fk00291

◆北海道産小豆のあんバター（125g）北海道産小豆のあんバター（125g）※イメージ

北海道産の小豆を丁寧に炊き上げたあんに、コク深いバターを合わせた贅沢な味わい。パンに塗るのはもちろん、いちごと合わせたスイーツのアレンジにもぴったりです。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fj00096

◆牛乳と混ぜる いちごミルクの素（290ml）牛乳と混ぜる いちごミルクの素（290ml）※イメージ

果肉をたっぷり感じる懐かしのいちごミルクは、お子様も大人もリピート必至の大注目アイテム！牛乳で割るだけで完成する、簡単ご褒美ドリンクです。炭酸水や、飲むヨーグルトで割ってさわやかな春のドリンクにも。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=J02193

久世福商店

日本のうまいものセレクトショップ「久世福商店」は、だしや調味料、ごはんのお供、お菓子などを販売するブランドです。久世福商店のバイヤーが全国をめぐり、そこで出会った誇り高き作り手たちと、うまいもの。その一つ一つに私たちが新たな価値を加えた唯一無二のうまいものを取り揃えます。私たちは作り手とお客様の懸け橋となり、みなさまの食卓に”うまい”をお届けします。

