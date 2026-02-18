そのトレーニングが、小児がんの子どもたちの支援に 2月15日（日）「国際小児がんデー」に『Workout for Children ～小児がん支援チャリティランイベント～』を実施

株式会社Fast Fitness Japan

24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営およびフランチャイズ展開を中核事業とする株式会社 Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山部清明、以下「当社」）は、2026年2月15日（日）の「国際小児がんデー」に合わせ、小児がんの子どもたちとそのご家族を支援するチャリティイベント『Workout for Children ～小児がん支援チャリティランイベント～』および街頭募金活動を実施いたしました。

店舗でのチャリティイベントと街頭での募金活動を合わせた寄付金総額は306,960円に達し、全額を公益財団法人「がんの子どもを守る会」（以下CCAJ）へ寄付いたしました。

本イベントにおいて、当社ならではの支援の形として実施したのが、関東・関西のエニタイムフィットネス11店舗による『Workout for Children ～小児がん支援チャリティランイベント～』です。これは、会員様がトレッドミル（ランニングマシン）で運動した消費カロリーを「1kcal＝1円」に換算し、当社が寄付するという取り組みです。

「今日のトレーニングは、子ども達の未来のために」という合言葉のもと、自身の健康のための運動がそのまま社会貢献になる仕組みは多くの会員様の共感をいただきました。当日は、通常よりも長い距離を走る会員様の姿が多く見られ、参加された会員様からは「走っている最中、子どもたちの応援になっていると思うといつもより頑張れた」といった声が寄せられ、フィットネスを通じた支援の形を体現する一日となりました。

募金活動においては、商業施設「カメイドクロック（東京都江東区）」および「クリスタ長堀（大阪府大阪市）」にて街頭募金活動を実施しました。会場では「ゴールドリボン」の風船配布やメッセージツリー設置のほか、東京では元プロレスラーの小橋建太氏によるチャリティオークションも行われ、多くの温かい寄付が集まりました。

【店舗でのチャリティランイベントの様子（心斎橋店）】【募金活動での支援者と小橋建太氏（カメイドクロック）】

今回、両エリアで募金活動やイベントを実施した背景には、遠方から治療に訪れるご家族のための宿泊施設「ペアレンツハウス（CCAJ運営）」が所在しているという理由があります。小児がん治療は長期にわたることが多く、付き添う家族の経済的・精神的負担は大きなものとなります。当社は、「まずは施設が所在する地域社会から、理解と支援の輪を広げたい」という想いから、この両エリアを今回の活動拠点としました。

WHOが掲げる「2030年までの小児がん生存率向上」という目標達成には、社会全体の支えが不可欠です。当社は、全国1,200店舗・会員数100万人のスケールメリットを活かし、この活動を全国へ拡大・進化させてまいります。そして理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、フィットネスの力で、地域全体が家族を支え合う社会の実現に向けて、継続的な支援に取り組んでまいります。

実施結果

寄付金総額：306,960円

＜内訳＞

1. 店舗イベント「Workout for Children」寄付額： 121,827 円

※対象11店舗での総消費カロリー「121,827kcal」を「1kcal＝1円」として当社が拠出

2. 街頭募金活動（東京・大阪会場）： 185,133 円

関連リンク

公益財団法人 がんの子どもを守る会 公式サイトhttps://www.ccaj-found.or.jp/

X公式アカウントはこちら :https://x.com/FastFitness_jpANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,000店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数100万人を突破しました。

HP：https://www.anytimefitness.co.jp/

株式会社Fast Fitness Japan

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。

社名 ：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）

＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

代表 ：代表取締役社長 山部 清明

所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F

設立 ：2010年5月21日

HP ：https://fastfitnessjapan.jp/