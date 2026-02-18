フラワーイベント「Meet with Flowers in TOKYO YNK 2026」八重洲・日本橋・京橋エリアで3月18日（水）から開催

東京建物株式会社

東京建物株式会社が実行委員として参画するMeet with Flowers実行委員会は、2026年3月18日（水）から4月5日（日）まで、フラワーイベント「Meet with Flowers in TOKYO YNK 2026」（以下「本イベント」）を開催します。2021年にスタートし第6回を迎える本イベントでは、会期中、八重洲・日本橋・京橋エリア（YNKエリア）内の20カ所で、来街者やオフィスワーカーに向けた国産切り花等の配布や現代的ないけばな作品の展示、花を感じるワークショップや音楽ライブ等、花に関連したコンテンツを同時展開します。

● 「Meet with Flowers in TOKYO YNK」とは

「Meet with Flowers in TOKYO YNK」は、江戸城下町として発展し、文化芸術の中心地として栄えてきたYNKエリアで、毎年春に開かれるフラワーイベントであり、日本の新たな花き文化を発信するショーケースです。

かつて100万人の人口を擁した世界最大級の都市・江戸には、あらゆる職種の商人や職人が集い、諸国の文化が交差する場所でした。町人たちが育んだ文化の一つが花き文化です。まちの随所に草花が息づく風景は、訪れた外国人の旅行記にも記されるほど美しく、江戸は「園芸都市」とも称されました。

園芸都市の歴史を持つYNKエリアだからこそ、日本の花き文化の継承・振興、そして新たな文化の創造・醸成・発信に寄与することを理念とし「Meet with Flowers in TOKYO YNK」はスタートしました。

● 開催概要

● コンテンツ内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52843/table/511_1_f76e6bec57766b51477d8b860db10ef6.jpg?v=202602180251 ]１. Send Flowers（切り花の無料配布）

2021年から地域一帯で取り組んでいる恒例行事で、今年はYNKエリア15カ所で、色鮮やかなガーベラを中心に約1万1千本の国産切り花を無料配布します。国産花きの消費低迷※を背景に、街ゆく人々に花を直接手渡しすることで、街のにぎわいを生み出すとともに、安らぎや元気をくれる花の価値を再発見してもらうことを目指しています。配布場所・日程はTOKYO YNK MAP（https://tokyoynkmap.stroly.com/）でお知らせ予定です。

※ 農林水産省が公表する花き生産出荷統計によると、2024年度の国内の切り花類出荷量は、2014年度と比べて約28%減少。

２. Ikebana Project: “ism.”（いけばな作品の展示）

YNKエリアの様々な会場で新進気鋭の華道家10名による企画展を開催します。本コンテンツは、いけばなの現代アートとしての可能性を、YNKエリアを舞台に広く発信していくことを主眼としています。また、約100年前にいけばな草月流を創始した勅使河原蒼風が追及した自由な表現姿勢に着想を得て、その革新的な創作精神（ism）に焦点を当てた構成としています。

10名の華道家の作品の中には、総合ディレクターを務める草月流師範で現代華道家の大薗彩芳氏が、3Dプリント専門のデザインスタジオ「積彩」（東京都荒川区）と挑んだ異分野コラボレーション作品の大作も展示します。なお、本作には、東京の森づくりを担う「東京チェンソーズ」（東京都西多摩郡）の木材が使用されます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52843/table/511_2_1131a49f1d336ff1271a6be74eda250a.jpg?v=202602180251 ]3. Spring Display（フラワーオブジェの展示）

・ おかめ花瓶／OKAME VASE

おかめは「福」をもたらす円満・安定の象徴とされています。アーティスト・SASAMANA氏は、「福」を不安定でありながらも美しい個のバランスであると捉え、本展ではゆるぎない意志や内面的な矛盾、不自由さが表出された個の作品群、＜おかめ花瓶＞を展示します。アーティストの視点で捉えられた個のズレと揺らぎは、多様な価値観や解釈を受け止めながら、この世界を新たに想像し直す余白を提示します。

会場：１.東京スクエアガーデン 1階エントランス（中央区京橋3-1-1）２.東京建物日本橋ビル 1階エントランス（中央区日本橋1-3-31）

開催期間：2026年3月18日（水）～4月3日（金）

１.土日祝閉館 ２.日曜閉館

・ 八重仲ダイニングGallery ～GRAND OPENING CONTEST～「FLOWER」

東京駅徒歩4分のレストラン街「八重仲ダイニング」の一角に新設される『八重仲ダイニングGallery』のオープニング企画として「FLOWER」をテーマとしたアート作品を公募し、選出作品を公開します。ランチやディナーのついでに気軽に立ち寄り、アートに触れていただける場を提供します。

会場：東京建物八重洲ビル B1階 八重仲ダイニング(中央区八重洲1-4-16)

開催期間：2026年3月18日（水）～4月19日（日）

イメージ画像

・ Hello, Spring! 2026 in TOKYO MIDTOWN YAESU

東京の玄関口である八重洲を行き交う方々の新たな春の旅立ちを祝して、東京ミッドタウン八重洲では花の空間装飾「FLOWER SHOWER」をお届けします。春を感じるワークショップや、東京音楽大学の学生による合唱・合奏イベント、ロスフラワーの配布等春らしさを感じるコンテンツをお楽しみください。

会場：東京ミッドタウン八重洲 1階アトリウム（中央区八重洲2-1-1）

開催期間：2026年3月13日（金）～4月5日（日）

・ 京橋エドグラン桜装飾

京橋エドグランでは、桜が織りなす春色のオブジェで皆さまをお出迎えします。夜間はライトアップにより、昼間と異なる雰囲気を演出します。また、館内では、定期的にライブ等のイベントも実施します。ぜひこの機会にお立ち寄りいただき、春の訪れをお楽しみください。

会場：京橋エドグラン 京橋中央広場（中央区京橋2-2-1）

開催期間：2026年3月18日（水）～4月5日（日）

昨年実施の様子

・ 華のおもてなし

いけばなの各流派家元の大作を週替わりで、日本橋高島屋S.C.本館の1階正面ホールにて展示します。春の訪れを感じる、いけばなインスタレーションをお楽しみください。

会場：日本橋高島屋S.C.本館１階正面ホール（中央区日本橋2-4-1）

開催期間：2026年3月18日（水）～4月13日（月）

・Bloom your own

春の訪れを祝う華やかなディスプレイを展示します。個性豊かなロスフラワーが咲き揃い、皆さまをお迎えします。特別な春のひとときをお過ごしください。皆さまの新たな一歩を花と共に応援します。

会場：大丸東京店 1階メインウインドウ・各階イベントスペース（千代田区丸の内1-9-1）

開催期間：2026年3月11日（水）～4月21日（火）

● その他関連イベント

パーソナルブーケ制作イベント

大丸東京店がロスフラワーで彩られる「Bloom your own」の会期中に実施する、自分だけのオリジナルブーケの制作イベントです。その他、「春のさくらパンダ抽選会」や「横浜花博2027」ポップアップストア、館内装飾に使用した花のプレゼント等、「自分らしく咲く」をテーマに、ロスフラワーを活用したイベントや春を感じる企画を開催します。

会場：大丸東京店 6階イベントスペース（千代田区丸の内1-9-1）

開催期間：2026年3月21日（土）・22日（日）

ロスフラワーを扱う生花店「#flowership」による春のワークショップ

東京ミッドタウン八重洲では、花の卸市場で発生する過大在庫等から大量廃棄されてしまう「ロスフラワー」を取り扱う生花店「#flowership」と協力し、サステナブルで華やかなワークショップを開催します。お一人でのご参加はもちろん、ご家族や同僚、友人同士、カップル等、どなたでもお気軽にお楽しみいただけます。さらに、東京ミッドタウン八重洲では、Send Flowers（切り花の無料配布）にロスフラワーを使用します。持続可能な取り組みを体感しながら、心温まるひとときをお過ごしください。

会場：東京ミッドタウン八重洲 B1階 YAESU BASE（中央区八重洲2-1-1）

開催期間：2026年3月20日（金）・3月21日（土）13:00～16:00

