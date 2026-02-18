ニューヨーカー ウィメンズ「ARTISAN&ARTIST* | NEWYORKER 2026 spring collaboration vol.01」の特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「ARTISAN&ARTIST* | NEWYORKER 2026 spring collaboration vol.01」を自社通販サイトで公開しました。

“いいものを知っている人”に贈りたい。

確かな品質を追求する姿勢に共感し、ARTISAN & ARTIST*とNEWYORKERの特別なコラボレーションが実現しました。使うほどに満足感が深まるポーチが登場です。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-collaboration01?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-collaboration01?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

ABOUT THE BRAND

「ジャパン・ブランド」としての誇りを大切に、設立以来その素晴らしさを世界に発信してきた「ARTISAN & ARTIST*」。職人（ARTISANアルティザン）の丹念な手仕事と、芸術家（ARTISTアーティスト）の感性により生み出された揺るぎないクオリティ。コスメポーチやバッグなど、様々な商品が、国内外で多くのファンに愛されています。

01 スクエアポーチ

一番人気の定番タイプ

ころんとした角が可愛らしい印象のマチ付きスクエアポーチ。表地のニューヨーカータータンには弱撥水加工をほどこし、汚れが付きにくく、軽く水拭きが可能です。

可動が広い収納ポケット

ニューヨーカーオリジナル仕様の内装。ゴム入りのポケットが両側に付いており、コスメ類はもちろんガジェットの収納にも一役買います。

あると助かる実用性収納

鞄の中で迷子になりがちなポケットティッシュも、スマートに収納することができます。

REAL USE / STAFF T

定番のメイク道具を収納しました。ハンドクリームやアイライナーなど、長細いアイテムも収納できるため、普段使いにぴったりです。しっかりした作りなので、お世話になった方への感謝のギフトとしても良さそうですね。

商品情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3270/table/1522_1_c958cf4cd23cf80830ae4d57bdaa42f8.jpg?v=202602180251 ]

商品詳細はこちら :https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51938826-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr

02 スモールポーチ

コンパクトなミニポーチ

細々したものを収納するのに重宝する小さめサイズ。表地のニューヨーカータータンには弱撥水加工をほどこし、汚れが付きにくく、軽く水拭きが可能です。

必要なものに、すぐ手が届く

何を入れたか視認しやすいメッシュポケットを採用。片方は中央で仕切られているので、常備薬や指輪など細々したものの収納にぴったりです。

コラボならではのポイント

ARTISAN&ARTIST*のロゴ入りの赤いリボンで、華やかなアクセントをプラスしました。

REAL USE / STAFF N

イヤホンや常備薬・リップクリームなど、頻繁に使うのに迷子になりがちな細々したものを収納。小さめバッグにもすっきり収まり、荷物をスマートに整えられます。

商品情報[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3270/table/1522_2_61fead1b15afb383847cbba1fc7cb139.jpg?v=202602180251 ]

商品詳細はこちら :https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51938825-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr

03 スリムポーチ

かさばらないスリムさ

ペンケースやメイク用のブラシケースとして人気のスリム型ポーチ。表地のニューヨーカータータンには弱撥水加工をほどこし、汚れが付きにくく、軽く水拭きが可能です。

多様な小物の収納に

フロントのポケットに加え、内側の片面にもポケットを装備。深めのポケット(仕切り無し)なので、眼鏡・メイクブラシや筆記用具など、細長いものをざっくりと整理するのに便利です。

REAL USE / STAFF U

趣味の編み物グッズを収納。道具をひとまとめにするだけで、編み活へのモチベーションが上がります！増えがちなかぎ針がスマートに持ち運べるのが嬉しいです。

商品情報

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/3270/table/1522_3_5c1c2acfed266d30f14469d519debac6.jpg?v=202602180251 ]

商品詳細はこちら :https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51938827-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr

▽コラボアイテム一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode10=10000100&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode10=10000100&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽特集一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）