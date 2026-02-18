IHGホテルズ＆リゾーツ、新たなプレミアム・コレクションブランド Noted Collection(TM)（ノーテッドコレクション(TM)）を発表

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社

InterContinental Hotels Group PLC（IHG）は本日、新たなプレミアム・コレクションブランドNoted Collection(TM)（ノーテッドコレクション(TM)）のローンチを発表しました。IHGのシステムへの加盟の可能性について、すでに複数のオーナーとの初期協議を進めており、その中には、複数のホテルを展開するオーナーも含まれています。

主にアップスケールからアッパーアップスケールの既存ホテルのリブランドを対象とするノーテッドコレクションは、高品質で個性際立つホテルのパフォーマンス向上を支援するとともに、世界中のゲストに優れた選択肢と新たな滞在先を提供することを目的としています。このセグメントに属する世界約230万室の独立系ホテル客室の多くは、業界最高水準のレベニューマネジメント、販売チャネル、テクノロジー基盤、そして1億6,000万人超の会員を有する世界最大級の会員組織「IHGワンリワーズ」を含むIHGの強固なプラットフォームの一員となることで、ホテルの価値をさらに高めることが可能となります。IHGは、今後10年間で世界中に150軒以上のノーテッドコレクションホテルを展開することを目標としています。

IHGホテルズ＆リゾーツ 最高経営責任者 エリー・マルーフは、次のように述べています。

「ノーテッドコレクションを市場に投入できることを大変嬉しく思います。本ブランドは、当社の既存のプレミアムブランドを補完するとともに、ラグジュアリー＆ライフスタイル セグメントにおけるヴィニェット コレクションの成功、そしてvocoやガーナーといった急成長中のコンバージョンブランドの実績に立脚するものです。高品質で唯一無二のホテルを展開するオーナーの間では、IHGの強固なプラットフォームと専門性を活用したいという強い意欲が高まっています。ノーテッドコレクションは、より高いパフォーマンスの実現につながる、個性と魅力を兼ね備えたブランドを提供します。」

「IHGは昨年、都市型ショートトリップ需要に応えるアーバンライフスタイルブランド『Ruby』を取得しました。ノーテッドコレクションの誕生は、進化するゲストおよびホテルオーナーのニーズに応えるプレミアム ポートフォリオへの投資を、当社が継続していることを改めて示すものです。ノーテッドコレクションは、IHGホテルのすべての滞在に息づくTrue Hospitality（真のホスピタリティ）への信頼のもと、世界中のゲストにさらなる選択肢と新たな体験をお届けします。」

IHGのポートフォリオにとって21番目となる最新ブランドであり、11年にわたって11の新ブランドを投入してきたIHGの成長を象徴するノーテッドコレクションは、クラウンプラザ、voco、Rubyと並んでIHGのプレミアム ポートフォリオに加わり、ホテルインディゴやヴィニェット コレクションといった個性豊かなラグジュアリー＆ライフスタイルブランドを補完する存在となります。ノーテッドコレクションは、まず多様性に富む欧州・中東・アジア・アフリカ（EMEAA）地域から導入を開始し、段階的に世界展開を進めます。

ノーテッドコレクションは、他にはない価値を備えたホテルから構成されるプレミアム・コレクションブランドです。ホテル体験を通じ、魅力を彷彿とさせる瞬間や、語らいを生み出す力があるかどうかという独自の視点で厳選されています。こうした違いを確かな体験として感じられる、3つの核となる特長を掲げています。

- Noteworthy Stays（物語になるステイ）: ノーテッドコレクションのホテルは、意匠を凝らしたデザインと個性豊かな魅力を持つ、ストーリーを秘めたコレクションです。心惹かれる未知の物語を宿すコレクションブランドとして、世界に展開します。歴史的価値を受け継ぐアイコニックなホテルから、他では出会えないモダンなホテルまで、すべてのホテルがそれぞれのストーリーを語り、コレクションに豊かな彩りを添えます。- The Edit（ザ・エディット）: 本を編むような視点で紡がれるゲスト体験こそが、ノーテッドコレクションが提供する体験です。一杯のカクテル、一皿の料理、その土地に息づくリチュアルや音の風景 など、 ふとした瞬間を通して、思いがけず、その土地ならではの記憶に残る魅力を描きだします。独自のコンセプトと物語性を重視した食体験は、ゲストに新たな食の発見をもたらし、その土地の文化を映し出すレンズとして機能します。- Conversation Starters（語らいが生まれる場所）： 人と人との本質的なつながりを生み出すことこそ、ホスピタリティの真髄です。IHGが提供するTrue Hospitality（真のホスピタリティ）の土台である、洞察に満ちた温かく自然体のサービスに、ノーテッドコレクションらしいキュレートするアプローチを重ね、対話が生まれる瞬間を生み出します。手書きのメッセージや、こだわりのオブジェ、その土地の文化を取り入れた体験プログラムなど、細部までの演出が、ゲストの記憶に残るひと時を生み出し、思い返すたびに物語がよみがえる体験を提供します。

ノーテッドコレクションは、ホテルオーナーの皆様に、主要な都市やリゾートデスティネーションにおける個性豊かなホテルで構成される厳選されたコレクションの一員となる機会を提供します。各ホテルの独自の個性やアイデンティティを維持しながら、IHGの強固なプラットフォーム、ロイヤルティプログラム、そしてグローバル規模のネットワークに迅速につながり、その価値を最大限に活かすことを可能にします。

ノーテッドコレクションの詳細については、www.notedcollection.com(https://notedcollection.com/) をご覧ください。

###

