若手育成を掲げた独自トーナメント「INTLOOPグループレディースカップ」開催、倉林 紅プロが逆転優勝し4億円大会出場権獲得

INTLOOP株式会社

INTLOOP株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林 博文、以下 INTLOOP）は、若手女子プロゴルファーの成長支援として「INTLOOPグループレディースカップ」を2026年2月15日（日）、16日（月）に開催しました。第3回となった今回、20歳ルーキーの倉林 紅（くらばやし こう）プロが通算4アンダーで逆転優勝を果たし、優勝賞金300万円と、賞金総額4億円大会「EARTH MONDAMIN CUP」への出場権を獲得しました。



本大会は、ツアー開幕直前に若手女子プロゴルファーへ実戦機会を提供する独立トーナメントとして開催され、2026年大会はクラウドファンディングによる有観客開催、ドローンLIVE配信を実施しました。大会の模様は3月1日（日）15時より、ＢＳ日テレにて放送予定です。



写真右：優勝の倉林プロ、写真左：INTLOOP代表取締役・大会会長の林 博文

■「新しい物語が、ここから。」-INTLOOPの女子プロゴルファー支援


INTLOOPは、「人と企業の成長が循環する社会の実現」を目指し、企業の変革に伴走し、プロフェッショナル人材の成長を支援しています。


本大会はその一環として、スポーツにおけるプロフェッショナルに対して成長支援を行うものです。



本大会が掲げる「新しい物語が、ここから。」というコンセプトは、優勝者が生まれる瞬間という意味だけでなく、若手女子プロゴルファーに対し「次のステップへの後押しをする」というINTLOOPの想いが込められています。ツアー開幕直前というタイミングで行われるこの一戦は、調整の場であると同時に、未来への起点です。優勝者が「EARTH MONDAMIN CUP」への出場権を手にすることはもちろん、出場した41名それぞれにとって、この2日間は次につながる実戦機会となります。



本大会が、各選手がプロゴルファーとして世界で活躍し、日本女子プロゴルフ界全体がさらに盛り上がっていく一助となれば幸いです。



INTLOOPは今後も、業種・業界を問わず、人や企業が次のステップへ進むための挑戦を後押しし、「成長のループ」を生み出してまいります。


■最終成績


初日第1ラウンドでは、プロ3年目の皆吉 愛寿香が3アンダーで首位発進し、1打差で倉林プロが追走。最終日は先にホールアウトしていた吉澤 柚月プロ（トータル2アンダー）を逆転する形で倉林プロがトータル4アンダーで優勝となりました。INTLOOP所属・ホステスプロの永嶋 花音プロは通算6オーバーの25位タイで大会を終えました。なお、西澤 歩未プロは大会中にホールインワンを達成し、大きな話題となりました。



【特別賞】


優勝副賞（EARTH MONDAMIN CUP出場権｜アース製薬株式会社）：倉林 紅プロ


ベストルーキー賞（賞金10万円｜株式会社オープンハウス）：倉林 紅プロ


ベストスコア賞（賞金10万円｜BIPROGY株式会社）：倉林 紅プロ、吉澤 柚月プロ


イーグル賞（賞金20万円｜INTLOOP株式会社）：森村 美優プロ


最多バーディ賞（賞金10万円｜株式会社Warranty technology）：吉澤 柚月プロ


ホールインワン賞（賞金100万円｜TIS株式会社）： 西澤 歩未プロ


■優勝 倉林 紅プロのコメント


一打差という状況は正直あまり把握できていませんでしたが、17番、18番でバーディが取れればチャンスはあると思っていました。特にショートだけはしたくないという気持ちで臨んでいたので、結果につながったと感じています。18番ではリーダーボードを見ていなかったため、最後まで「バーディを取らなければ1打足りないか、入れてプレーオフかな」という気持ちでした。とにかくバーディを取らなければいけないと思っていたので、正直入るとは思っていませんでしたが、決まって本当に良かったです。


オフの間に取り組んできたこともあり、開幕前の試合で優勝という結果を残せたことは大きな自信になりました。


今シーズンの目標は、まずルーキーイヤーで優勝すること、そして1年間フルで出場し、シードを獲得することです。


同期や同い年の選手の中にはすでに優勝している選手も多いので、負けていられないという思いもあります。自分も優勝できるよう、これからも頑張ります。ありがとうございました。


■INTLOOP代表取締役・大会会長 林 博文のコメント


本大会の開催にあたり、多大なるご支援を賜りました平川カントリークラブの皆様、スポンサー各社様、大会関係者の皆様に心より御礼申し上げます。


本大会は、レギュラーツアー開幕直前に若手選手へ実戦機会を提供する独自トーナメントとして開催しております。本年は初めてクラウドファンディングを実施し、若手支援にご賛同いただいた支援者の皆様をギャラリーとしてお迎えするなど、新たな形で大会を実現いたしました。競技面ではホールインワンやイーグル賞も生まれ、大変見応えのある大会となりました。


また、本年もアース製薬様より優勝副賞として「EARTH MONDAMIN CUP」への出場権をご提供いただいています。今回優勝された倉林プロ実力で本戦出場を勝ち取っていただくとともに、繰り下げを通じてより多くの若手選手にチャンスが広がることを期待しております。


本大会をきっかけに女子プロゴルフ界全体を盛り上げていければ幸いです。


■ＢＳ日テレ放送情報


放送日：2026年3月1日（日）


放送時間：15:00～16:00


TVer配信：翌2日（月）0:00より、1週間配信


ＢＳ日テレサイト：https://www.bs4.jp/


※放送日時は編成等の都合で変更になる場合がございます。最新情報はＢＳ日テレサイト・番組表でご確認お願いいたします。


■出場選手一覧


青木 香奈子/池羽 陽向＊/河村 来未/木村 円＊/清本 美波/倉林 紅＊/桑山 紗月/小暮 千広/


佐田山 鈴樺＊/須江 唯加/高久 みなみ/高田 菜桜＊/高橋 しずく/田村 萌来美＊/鶴瀬 華月/手束 雅/


寺岡 沙弥香/中澤 瑠来＊/鳴川 愛里＊/成澤 祐美/永嶋 花音/永田 加奈恵 /西澤 歩未/乗富 結/


橋添 穂/平塚 新夢/藤井 美羽/古家 翔香/前多 愛＊/政田 夢乃/松原 柊亜＊/皆吉 愛寿香/村上 瑞希/森 彩乃/森村 美優＊/山口 すず夏/山下 心暖/横山 翔亜＊/横山 珠々奈＊/吉川 桃/吉澤 柚月



＊：2026年ルーキー選手


※2月10日に発表した出場予定選手より、下記の通り変更となっています。


福田 萌維 → 乗富 結


■協賛企業一覧（プラン内順不同）


プラチナ

BIPROGY株式会社（https://www.biprogy.com/）


株式会社Warranty technology（https://wrt.co.jp/）


ゴールド

ディクスホールディングス株式会社（https://dicshd.co.jp/）


情報技術開発株式会社（https://www.tdi.co.jp/）


株式会社テクノカルチャー（https://www.t-next.com/）


株式会社シーラホールディングス（https://syla-tech.jp/）


東海東京証券株式会社（https://www.tokaitokyo.co.jp/）


グローバルセキュリティエキスパート株式会社（https://www.gsx.co.jp/）


シルバー

株式会社オープンハウス（https://oh.openhouse-group.com/）


ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）


株式会社テイクス（https://www.takes.ne.jp/）


株式会社ワールドスカイ（https://www.worldskyjp.com/index.html）


ブロンズ

SDFキャピタル株式会社（https://www.sdf-capital.com/）


DAIKO XTECH株式会社（https://www.daikodenshi.jp/）


株式会社メディオクリタス（https://www.mediocritas.com/）


株式会社SB（http://www.sb-estate.jp/）


医療法人社団 快晴会（http://kaiseikai-net.or.jp/）


株式会社J&J Tax Free（https://j-taxfree.jp/index.html）


サプライパートナー

株式会社協同工芸社（https://kyodokogei.co.jp/）


株式会社渡辺製作所 チョークレス(https://chalkless.jp/)


株式会社AoyamaLab(https://aoyama-gift-salon.jp/)


株式会社カティグレイス　LUMIURGLAS（https://lumiurglas.jp/）


日本直販株式会社（https://corporate.666-666.jp/）


広告協賛

Cmd社会保険労務士法人（https://cmdsr.com/）


株式会社アデランス（https://www.aderans.co.jp/）


住友生命保険相互会社 Vitality（https://vitality.sumitomolife.co.jp/）


HAビジネスコンサルティング合同会社


株式会社IDEATECH（https://ideatech.jp/）


株式会社SMBC信託銀行（https://www.smbctb.co.jp/）


ユニオンチーズ株式会社(https://www.unioncheese.co.jp/)


ホールインワン賞

TIS株式会社（https://www.tis.co.jp/）


「EARTH MONDAMIN CUP」出場権

アース製薬株式会社(https://www.earth.jp/)


EARTH MONDAMIN CUPサイト：https://www.earth-mondahmin-cup.com/




■大会概要


大会名：INTLOOPグループレディースカップ


日程：2026年2月15日（日）～2月16日（月）


　15日　プロアマ大会（トーナメント1日目）　※プロアマ形式でプロは本戦1日目


　16日　トーナメント最終日


会場：平川カントリークラブ（千葉県）


賞金：賞金総額1,500万円／優勝賞金300万円


　※優勝者にはアース製薬株式会社主催「EARTH MONDAMIN CUP」への出場権授与


出場人数：JLPGA会員 プロ41名


主催：INTLOOP株式会社


大会特設ページ：https://www.intloop.com/intloop-ladies-cup/lp/2026/


大会公式Instagram：https://www.instagram.com/ladiescup_intloop/


■参考情報


大会開催決定・クラウドファンディング案内：


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000170.000023636.html


クラウドファンディング報告・LIVE配信/ＢＳ日テレ放送情報：


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000173.000023636.html


ＢＳ日テレ YouTube（昨年大会アーカイブ）：


https://www.youtube.com/watch?v=6cT5XRN4Ny8&t=1459s(https://www.youtube.com/watch?v=6cT5XRN4Ny8&t=1459s)


Instagramドローン LIVE配信アーカイブ（第一部 １番ホール）：


https://www.instagram.com/reel/DUzPBsUErjG/?utm_source=ig_web_copy_link


■INTLOOP株式会社について


INTLOOP（イントループ）株式会社は、企業の経営課題解決をミッションとしています。社員として所属する国内系・外資系ファーム出身の経験豊富なコンサルタントが担うコンサルティングサービスや、約53,000名（2025年10月末時点）の登録を誇るコンサルタント・ITエンジニアなどのプロフェッショナル人材を支援する人材ソリューションサービスを主軸に展開しています。そのほか、マーケティングノウハウを提供するデジタルトランスフォーメーションサービス、先端技術を中心とした開発支援を行うテクノロジーソリューションサービスを提供しています。



会社名：INTLOOP株式会社


代表者：代表取締役 林 博文


所在地：東京都港区赤坂2丁目4-6　赤坂グリーンクロス27階


設立：2005年2月


事業：コンサルティング、プロフェッショナル人材支援、テクノロジーソリューション、 デジタルトランスフォーメーション、人材紹介


URL：https://www.intloop.com


