【マイナビ TGC 2026 S/S】今季は、コスパ、タイパに続くTGCが提案する新しいファッションの価値観【スタパ（スタイリングパフォーマンス）】がキー！スタパを高めるヒントをたっぷりお届けします(ハート)

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて、『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）を開催します。この度、TGC出展ブランドのデザイナーやプレス担当者、スタイリストらに実施したアンケート調査をもとに、TGCが発信する2026年春夏の「トレンドキーワード」が決定しましたのでお知らせします。

『マイナビ TGC 2026 S/S』の開催テーマは、「TGCという最高のアートピースをみんなで共に創り上げる！」というメッセージを込めた“OUR CANVAS”。トレンドセッターであり、日本のファッションシーンを牽引するファッション業界関係者と共創した、2026年春夏のまちを彩る、よりリアルで最先端の「トレンドキーワード」にご注目ください。

■2026年春夏は、【スタパ（スタイリングパフォーマンス）】がキーに！

今季は、大切なものをちゃんと選んで、どう組み合わせて楽しむかがコーディネートの決め手。

お気に入りのアイテムを探す時間も、「これ、かわいい！」って思える組み合わせを見つける瞬間も、全部がオシャレの楽しさ。

お気に入りのアイテムだけに囲まれてつくるマイスタイルに、その日の気分やシーンに合わせてカラーやシルエット、小物で少しのスパイスをプラスするだけで、気分も印象もぐっとアップデートできちゃう(ハート)

アイテムひとつで気分を高揚させてくれる、ファッションの無限大のパワーを今季は思いきり感じてみて。

毎日オシャレを楽しみたい。でも、タイパもコスパも、そして「スタパ」も大切！

そんなみんなに向けて今回は、「コモノマスター」「カワイイバイブス」「メリハルック」をキーワードに、スタパを高めるヒントをたっぷりお届けします。

■スタイリングパフォーマンスとは・・・

お気に入りのワードローブに、今季は「これ！」とときめいたトレンドアイテムをどう組み合わせるかで、自分らしさや今の気分を最大限に引き出す“スタイリング力”のこと。トレンドも、自分の定番も、うまくミックスしてアップデート。無理なく、でも妥協しない。TGCが提案する、コスパもタイパも叶う、オシャレを楽しむための今の時代にフィットした新たなスタイリング基準です。

＜Key word １.＞ コモノマスター

＜コーディネート１.＞

今季注目の、トップスをボトムスに重ねた“レイヤードスタイル”。

ブランドの新作アイテムはもちろん、クローゼットに眠っているタンクトップを使ったアレンジなど可能性は無限大(ハート)

夏らしい軽やかなスタイリングには、ネックレスやベルトをプラスしてシティ感を演出♪カジュアルすぎない、大人っぽさも感じるバランスがポイントです。

＜着用アイテム＞

シャツ \3,990*リボンビスチェセット価格／moment+

パンツ \9,350／ラグア ジェム（バロックジャパンリミテッド）

レイヤードスカート \3,810／レシト（ハナ ショールーム）

ネックレス \770／ウィゴー

ベルト \17,000／ユーフォリア

シューズ \6,490／プーマ（プーマ お客様サービス）

その他／スタイリスト私物

＜コーディネート２.＞

シンプルなコーディネートこそ、小物使いで“こなれ感”をプラスするのがポイント。ちょっとした工夫で、いつものスタイルが一気にアップデート！

アクセントになっている両腕袖の上から重ねたブレスレットや、ウエストまわりにリズムをプラスする二重ベルト、そしてインパクトのあるカラーソックスで足元まで抜かりなく。

さらに、バッグにつけたり、ヘアアレンジに取り入れたり、アレンジ次第で幅広く楽しめる万能アイテム「スカーフ」を今季は是非ゲットして(ハート)

＜着用アイテム＞

ワンピース \7,990、バッグ \12,490／HTH（株式会社yutori）

ニットパンツ \19,800／ダーリッチ（株式会社YSM）

首に巻いたスカーフ \5,280、バッグに巻いたスカーフ \4,510／レシト（ハナ ショールーム）

黒のベルト \1,429、音符のキーホルダー \550、チェリーウォレットチェーン \770／ウィゴー

ベルト \18,500／ユーフォリア

ソックス \3,800／IGUSA

シューズ \18,700／プーマ（プーマ お客様サービス）

その他／スタイリスト私物

＜MAKE UP TREND！＞花びらチーク×ブラーリップ

チークとリップを主役にした、やさしく抜け感のある「花びらチーク×ブラーリップ」で、ナチュラルな魅力を引き出して(ハート)アイシャドウとアイラインはブラウン系でまとめて、 主張しすぎないバランスを意識してね。

＜花びらチーク＞

寒い場所から暖かい場所に入ったときに、頬がポッと赤くなるようなイメージで、ブラシで頬全体にふんわりと広めにオン。色味は強すぎないものを選び、ハイチークや真横に入れるのではなく、じわっと内側からにじむように入れるのがポイントです。頬の中心に色の芯を作り、周りに向かってぼかしていくことで、やわらかく立体的な印象に仕上がります。

＜ブラーリップ＞

リップはチークの色と合わせすぎなくて◎仕上げは、二段階でつくるのがポイント！

まずは、輪郭をぼかしながら土台を作り、唇と肌が自然につながるようになじませます。その上から、花の蜜のようなイメージで、オイルモイスチャーなツヤ感のあるリップを中心にオン。オイルは半透明になるので、少し濃いめのカラーを使うことで、ぼやけながら霞んでいくような美しいグラデーションに仕上がります。

＜Key word ２.＞ カワイイバイブス

＜コーディネート１.＞

ベースとなるトップスは、着回ししやすいスタンダードアイテムを。黒ボーダーを選んで、甘くなりすぎないバランスにするのがポイント！そこに、フレアスカートやギンガムチェック、キラキラ帽子をプラスして“カワイイ”をオン。ちょっぴりメロウで、今っぽさたっぷりの「雲スタイリング」に(ハート)足元にはレザーブーツを合わせてピリッと引き締めてね！

＜着用アイテム＞

ベスト \15,620／ラフネック（ハナ コリア）

中に着たトップス \5,500／ラグア ジェム（バロックジャパンリミテッド）

スカート \19,800、ビーニー \5,500／ダーリッチ（株式会社YSM）

右手人差し指リング \4,510、右手薬指 \4,510、左手中指 \4,510／エヌフフ（ハナ コリア）

タイツ \3,800／IGUSA

シューズ \15,400／HTH（株式会社yutori）

＜コーディネート２.＞

今季注目なのは、ボタンモチーフのヘアクリップ。ちょっぴりレトロな“20sバイブス”が今っぽい☆

フェミニンなニットや、レースベルトで甘さをプラスしつつ…レースインナーをレイヤードして、ほどよい抜け感を演出。さらに、アイウェアやシルバーアクセ、足元にはスポーティなアイテムを取り入れて、“甘すぎない”バランスに仕上げることがポイントです。

ボトムスには、トレンドのドット柄アイテムで存在感をアップ！音符ネックレス×音符ソックスのリンク使いで、さりげなく“コモノマスター”要素もプラス。

＜着用アイテム＞

ニットトップス \7,920／カルナムール

中に着たレーストップス \6,050、パンツ \7,150／ラグア ジェム（バロックジャパンリミテッド）

ヘアクリップ \3,300*セット価格、音符のソックス \3,300／IGUSA

ネックレス \550／ウィゴー

ベルト \19,000／ユーフォリア

シューズ \13,200／プーマ（プーマ お客様サービス）

アイウェア、レースのソックス／スタイリスト私物

＜MAKE UP TREND！＞フロステッドアイ

“カワイイ”スタイルに“クール”なニュアンスをプラスするなら、今季注目の「フロステッドアイ」にチャレンジ(ハート)チークは骨格を引き立てる程度に控えめに、リップもマット寄りでまとめて主役のアイメイクを引き立てて。“とにかく目元が主役”のフロステッドアイで、カワイイバイブスをワンランク上のスタイルへアップデートして！

＜フロステッドアイ＞

ベースには自然なくすみカラーを仕込み、その上からアイホール全体に繊細なシルバーシャドウをオン。ラメの粒子は細かめのアイテムを選ぶことで、より上品で洗練された印象に仕上がります。さらに、骨格に合わせて目尻や目頭にブラウン系の締め色を、まぶた中央にはシルバーシャドウの上からラメを重ねることで、クールさをキープしながら、丸みのある立体的な目元を演出できます！下まぶたにはあえてシルバーを入れず、上下で差をつけることでメリハリのある仕上がりに。

アイラインは、まずブラウンで太めに引き、内側にブラックを重ねてグラデーションを作るのがポイント。奥行きのある印象的なアイメイクが完成します。

＜Key word ３.＞ メリハルック

＜コーディネート１.（シルエットでメリハリ）＞

今季は、肩まわりにボリュームのあるアイテムが注目。今回は、かちっと感が魅力の「ナポレオンジャケット」を主役に。マリンテイストや制服風のムードが今季らしい印象に。

存在感のある肩まわりに合わせて、インナーはボディラインがきれいに見える薄手トップスをセレクト。上半身だけでもしっかりメリハリが生まれ、女の子でも挑戦しやすいバランスに。

ボトムスはバギーシルエットを合わせて、上下でコントラストをつけるのがポイント。ボリューム×フィットの組み合わせで、スタイルアップも叶うメリハルックコーデです♪

＜着用アイテム＞

ジャケット \15,400、中に着たトップス \4,950／ラグア ジェム（バロックジャパンリミテッド）

レイヤードスカート \12,980／レシト（ハナ ショールーム）

デニムパンツ \10,900／HTH（株式会社yutori）

帽子 \1,649、バッグ \4,399、バッグにつけたヘアクリップ \330／ウィゴー

シューズ \5,480／moment+

＜コーディネート２.（カラーでメリハリ）＞

オーバーサイズパーカー×ホットパンツ×イエローソックスを合わせた“海外ガール風”スタイル。存在感のあるパンツの柄の色から、紫のトップスや赤のベルトバッグをリンクさせて、カラーコーデを楽しむのも◎色と色の間に、白や黒のベーシックカラーを取り入れることで、個性的なスタイリングもぐっと着こなしやすくなります。トップスにレイヤードしたブラックも、全体を引き締める大事なアクセントに★

足元は、あえてスニーカーではなく黒のロングブーツをチョイス。体型カバーも叶えつつ、ブーツを通年で楽しむのも今季のポイントです！カラーが主役のコーデだからこそ、アクセサリーは控えめにしてバランスよく。

＜着用アイテム＞

トップス \9,900／HTH（株式会社yutori）

ショートパンツ \8,900／9090 girl（株式会社yutori）

ベルト \10,000／ユーフォリア

ソックス \1,650／プーマ（プーマ お客様サービス）

シューズ \15,950／マウジー（バロックジャパンリミテッド）

その他／スタイリスト私物

＜MAKE UP TREND！＞メリハメイク

メイクにもメリハリを！今季注目の偏光パールを取り入れた「メリハメイク」で光を味方にして(ハート)

こめかみ部分（Cゾーンの延長線上）に、広めに偏光パールをオン。光が当たった時に、ふわっと浮かび上がるようなツヤ感を演出します。顔の中心にはあえて偏光ではないパールライトを入れて、テクスチャーの違いを楽しむのがポイント！

チークは入れすぎず、あくまで控えめに。シェーディングで頬骨を際立たせて、立体感のあるフェイスラインに仕上げます。アイシャドウは、光に負けないようにしっかり発色させて目元に存在感を、リップは、ナチュラルカラーをベースに透明グロスを重ねてツヤ感をプラス。

カラーで盛るのではなく、色々な質感を重ねることで、自然なメリハリを生み出すのが今季流です♪

メイク：Hirotaka Iizuka (juice)

ヘア：Ken Yoshimura

スタイリスト：呉屋千紗季

撮影：Munehiro Hoashi

モデル：葛西杏也菜

■ファッション&メイクのプロフェッショナルたちのコメントから見えてくる、2026年春夏のムード。

軍地彩弓氏（ファッション・クリエイティブ・ディレクター）

2026年春夏、ファッションがよりパワーアップして、より自分らしさを発揮するシーズン到来です。誰かと同じではなくて、誰よりも可愛く目立ちたい！ひとりひとりが主役になれる、そんなスタイリングがトレンドになっています。「スタパ＝スタイリングパフォーマンス」を発揮するのは、

1、カワイイバイブス レースやミニ、リボンやチェック柄など可愛さMAXのスタイリング。

2、メリハルック ボリューム感も色使いもはっきりとメリハリをつけて個性を際立たせて。

3、コモノマスター 毎日のスタイルをアプデするのは、小物の力。バンダナやチャームで人と違うスタイルに。

いつもの自分から“あたらしい”自分へ。ファッションで無限大に個性を発揮しましょう！

＜Profile＞

「ViVi」、「GLAMOROUS」を経て、「VOGUE GIRL」の創刊と運営に携わる。2014年、株式会社gumi-gumiを設立。「Numero TOKYO」のエディトリアルアドバイザー、Netflixドラマ『Followers』等のドラマの監修、企業のコンサルティング等幅広く活躍。経産省「ファッション未来研究会」副座長、「ファッション・ローWG」座長をはじめ、2025年より内閣府「クールジャパン官民連携プラットフォーム」クリエイティブ・ディレクターも務める。

金子紗織氏（東京ガールズコレクション実行委員会 ブランドプロデューサー）

今季は毎日オシャレを楽しむ為のスタイリングパフォーマンスがキーに！いつものスタイルに少しの工夫やスパイスを取り入れるだけでオシャレの幅が無限に広がります♪どこに何を着ていくか考えるのも、アイテムを選択する楽しさも、自分をアップデートするのに大切な時間。タイパもマイスタイルも大事にして、気持ちを高めてくれる方法を提案します！

中でも私の注目はスカーフアレンジの豊富さ。いつものスタイリングにベルトやヘッドピースなど巻き方や取り入れ方次第でスタイリングのアクセントになります！

TGCでときめくアイテムを見つけて、スタパを活用すると、モノを長く愛すサステナな気持ちでコスパが高められちゃうのも素敵(ハート)今年の春夏もファッションのパワーを存分に感じて毎日を彩りましょう！

＜Profile＞

2012年に株式会社W TOKYOへ入社。TGCでは、ブランドプロデューサーとして出展ブランドの選定からショー演出プランまで全てを管理。現在では、テレビ等メディアにも多数出演。

FUKAMI氏（スタイリスト／東京ガールズコレクション実行委員会 ファッションディレクター）

2026年春夏のキーワードは「重ね合わせること」。服だけでなく、アクセサリー、カラー、素材感、ボリューム-- さまざまな要素をレイヤードすることで、スタイルに奥行きと個性が生まれます。バランスが難しく感じるかもしれませんが、まずは思い切って重ねることが大切です。その上で、タイト＆フレア、ロング＆ショートなどのコントラストを意識すると、全体が自然と整います。

重ねることで完成する、立体的なスタイリング。それが2026年春夏の気分ですよ。

＜Profile＞

2012年、スタイリスト野崎美穂氏に師事。2015年よりスタイリストとしてキャリアをスタートし、国内外のファッションショー、ファッション誌、テレビ番組、広告、ライブ等のスタイリングをはじめ、アパレルブランドのクリエイティブディレクション、企業アドバイザーやコンサルタント、専門学校教師等、幅広いフィールドで活動する。

Hirotaka Iizuka（juice）氏（東京ガールズコレクション実行委員会 メイクアップディレクター）

2026年春夏のトレンド、ここ近年のメイクはバランスが重要だと思います。肌、アイブロウ、アイメイク、チーク、リップをしっかりやるとやり過ぎな印象がありますよね。なのでバランスが重要。肌をしっかり作るのであればアイメイクを引いたりと、どこにポイントを置くのかが重要です。アイメイクをポイントに置くならリップ、チークを引いたり、アイメイクを引くならベーステクスチャー、立体感重視のメイクをしたり、色々な組み合わせをすると良いと思います。

今回は、チークリップポイントmake、アイメイクポイントmake、質感ポイントmakeの提案です。今期のトレンドはバランスです！

＜Profile＞

雑誌、広告、ファッションショーそしてアイドルと、高いパフォーマンスでトレンドを提案するメイクアップアーティスト。2018年より東京ガールズコレクション実行委員会 メイクアップディレクターを務める。

スタパを高めて、毎日のコーディネートをもっと楽しく、もっと自分らしく楽しもう！

なお、TGC公式TikTok（@tgc__official）では、トレンドファッションとメイクのレクチャー動画を順次公開中！動画を参考に、是非トライしてみてね(ハート)

【2026年春夏】東京ガールズコレクションが発信する「トレンドキーワード」決定におけるアンケート調査にご協力いただいた方々（一部）

荒谷 至（スタイリスト）、尾崎 紗ゆり（F i.n.t／プレス）、金丸 由季（Chico／公式SNS担当）、菊地 千春（Mother's made／デザイナー）、合谷 杏里（LAGUA GEM／プレス）、小林 理奈（SPINNS／プレス、クリエイティブディレクション）、三枝 桃子（スタイリスト）、住谷 芽（moment+／SNSマーケティング）、椿 このみ（lanan／ディレクター）、西口 佳穂（Kaho Nishiguchi／デザイナー）、比留間 杏佳（WEGO／プレス）、藤井 真由（REDYAZEL／プレス） ※50音順

