“レスリングの聖地”駒沢体育館で体験しよう！「令和7年度1964東京オリンピック開催記念駒沢キッズレスリングデー」開催

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

「スポーツで創る、東京の未来」をスローガンに、「スポーツフィールド・東京」の牽引役として様々な事業を展開する公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団（渋谷区・千駄ヶ谷）は、2026年3月7日（土）、駒沢オリンピック公園総合運動場・駒沢体育館にて「令和7年度1964東京オリンピック開催記念駒沢キッズレスリングデー」を開催します。

駒沢体育館は、1964年東京オリンピックにおいてレスリング競技が開催された会場であり、“レスリングの聖地”として知られています。今回、1964年東京オリンピックの開催を記念するとともに、この歴史とレガシーを次世代へとつなぐ取り組みとして「令和7年度1964東京オリンピック開催記念駒沢キッズレスリングデー」を開催します。由緒ある会場を舞台に、パリ2024オリンピック レスリング フリースタイル74kg級 銀メダリストの高谷大地選手をゲストにお招きし、レスリングを通じてスポーツに親しみ、子どもたちの体力づくりや仲間づくりのきっかけとなる場を提供します。

当日は、レスリング初心者の子どもたちを対象に、年齢や参加スタイルに応じた2つのコースを実施します。小学生のレスリング初心者を対象とした「体験コース」（定員30名）では、基本的な動きや競技の楽しさに触れながら、レスリングへの理解を深めます。また、「親子体験コース」（定員10組20名）では、親子で参加できるプログラムを通じて、スポーツに親しむきっかけを創出します。

歴史のあるレスリングの聖地で、子どもたちがスポーツと出会い、挑戦する第一歩となる一日をお届けします。

詳細については公式HPをご確認ください。

公式HP：https://smilesports.jp/event/kopgp/post_422.html

■「令和7年度1964東京オリンピック開催記念駒沢キッズレスリングデー」概要

＊日 時：2026年3月7日（土） 14:00～16:00

＊会 場：駒沢オリンピック公園総合運動場 駒沢体育館（東京都世田谷区駒沢公園1-1）

＊競 技：レスリング

＊対 象：１.体験コース（小学生のレスリング初心者）

２.親子体験コース（年少児から小学生のレスリング初心者とその保護者）

＊定 員：１.30名 ２.10組（20名）

＊参 加 費 ：１.600円 ２.1,200円

＊持 ち 物 ：動きやすい服装、飲料、タオル、室内用シューズ

＊協 力：NPO法人全国少年少女レスリング連盟

＊申込方法：

▼WEBの場合

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02rg3nhtnmw41.html

▼電話の場合

＜スマイルスポーツ事業センター＞※受付時間 平日10:00～17:00

フリーダイヤル 0120-612-001／携帯電話から 03-6380-4243

（公財）東京都スポーツ文化事業団とは

東京都スポーツ文化事業団は、都民の皆様のスポーツの普及・振興を図ることを目的として

設立されている公益財団法人です。

現在、東京体育館、駒沢オリンピック公園総合運動場、東京武道館及び東京アクアティクスセンターの4つの都立スポーツ施設の運営を担っており、各施設において様々なスポーツイベントを展開しています。また、東京のスポーツ情報ポータルサイト「SPOPITA」を運営し、都内のスポーツ施設やイベント情報など幅広いコンテンツを発信するとともに、スポーツ国際交流事業、都立スポーツ施設連携促進事業など、東京都と連携した事業も実施しており、都民の皆様のスポーツを通じた豊かな生活を実現するために活動を進めています。

昨年11月に東京で開催された「東京2025デフリンピック」では、大会の準備・運営業務を担当しました。

今後も東京都のスポーツ行政の中核を担う団体として、「スポーツで創る、東京の未来」をスローガンに、スポーツが日常に溶け込んだ「スポーツフィールド・東京」の実現を目指し、誰もがスポーツに親しむことができる環境の整備や効果的なスポーツムーブメントの醸成に努めてまいります。

【関連リンク】

■公式HP：https://www.tef.or.jp/index.html

■公式Xアカウント（@TokyoSportBC）：https://twitter.com/TokyoSportBC

■公式Instagramアカウント（tokyosportbc）：https://www.instagram.com/tokyosportbc/

■東京のスポーツ案内サイト「SPOPITA」 https://spopita.jp