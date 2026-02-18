【新事業】中小企業の“孤独な経営”を終わらせる。中小企業経営者が学べるコミュニティ「Life Rich Management University」を本格始動

株式会社リーベルタッド

「経営者に、数字に縛られない真の自由を」をコンセプトに掲げ、オンライン経営改善・資金繰り支援サービスをはじめとした中小企業支援を行う株式会社リーベルタッド（本社：茨城県守谷市、代表：市ノ澤 翔）は、2026年2月20日に「Life Rich Management University」を正式に開始することをお知らせいたします。

本サービスは、中小企業経営者の孤独を解消し、学びとつながりを売上に変える、新しい経営支援のプラットフォームです。

サービス誕生の背景：経営者の「3つの壁」を打破し、行動を成果へ変換する

現在、日本の中小企業経営者は「学べない・売れない・つながれない」という3つの壁に直面しています。DXの遅れによる経済損失リスクが叫ばれる中、従来のコミュニティは親睦や帰属意識が優先され、実利を伴う相互支援の仕組みが不足しています。

こうした課題を解決すべく、学びをダイレクトに「収益化」へ繋げる真の実践場として本プラットフォームを設計いたしました。「学ぶ・売る・つながる」を一つの仕組みに統合することで、経営者の行動を「売上・顧客・信頼」という確かな成果へと変換。一社では成し得ない成長をコミュニティ全体の循環で加速させる、新しい経営支援の形を提示します。

「学ぶ・売る・つながる」を連動させ、成果へ変える3つの仕組み

「Life Rich Management University」は、学習・コミュニティ・BtoB ECを統合し、「体系的に学び、行動し、つながり、収益化する」プロセスを一気通貫で実現するプラットフォームです。

・「バラバラ」を「ひとつ」にする連動型システム

学ぶ・売る・つながるが独立せず、すべてが一つの仕組みの中で連動。単なる情報交換に留まらず、あらゆる行動が「売上・顧客・信頼」という具体的な成果に結びつく設計を組み込みました。

・立場を選ばない「成果のかたち」

業種や規模を問わず、それぞれの経営課題に応じた最適な成果（キャッシュフロー改善、販路拡大、経営パートナー獲得など）を明確に描ける仕組みを提供します。

・「企業が企業を育てる」エコシステム

一社では限界のある成長をコミュニティ全体で加速。互いのサービスを取引し合い、自社の利益が他者の成長に繋がることで、日本経済全体に熱狂の連鎖を生み出します。

今後の展望：企業が企業を育て、日本中を熱狂の渦へ

「Life Rich Management University」は、中小企業経営者の孤独を解消し、学び・信頼・取引の循環を通じて、経済的自由と「心の底から充実した人生（Life Rich）」を共に創り上げる起点となります。

私たちは、一社では限界のある成長を、コミュニティ全体で加速させる「企業が企業を育てる」エコシステムを確立し、日本経済全体が連動して成長していく世界を作っていきます。リーベルタッドはその旗手として、世界中の人々を熱狂させる挑戦を続けてまいります。

【会社情報】

社名： Monolith Partners(モノリスパートナーズ)（旧 市ノ澤翔会計税務事務所）

株式会社リーベルタッド

代表：市ノ澤 翔

住所： 茨城県守谷市御所ケ丘 2-3-6 安彦ビル103

URL： https://monolith-partners.net(https://monolith-partners.net)

事業内容：Life rich management university・MAS監査 経営計画策定支援・業績アップコーチング・財務支援・高収益財務顧問養成講座・モノリスパートナーズFCの運営・税務支援/顧問業務・事業承継/相続支援・事業再生支援