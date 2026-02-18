【マイナビ TGC 2026 S/S】全ブランドラインアップ発表！RE.が初ファッションショー、仲里依紗からコメントが到着！ミラノコレクションに1998年より公式参加するANTEPRIMAが初登場。

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて、『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）を開催します。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせします。

■ときめく季節がはじまる-- 最旬春夏トレンドファッションを披露する全ブランドラインアップ発表！

多岐のジャンルに渡る新世代ブランドを手がけているストリートカンパニーで、2023年12月に東京証券取引所グロース市場へアパレル企業史上最短・最年少（当時30歳）上場記録を更新した、片石貴展氏が代表取締役社長を務める株式会社yutori（以下、yutori）のTGC3開催連続での参加が決定！yutoriが展開しているブランドの中から今回は、「00年代の平成ギャルのリバイバル」をコンセプトに、00年代特有のポップでエネルギッシュな魅力をベースに現代のトレンドやムードを掛け合わせたデザインを展開しているブランドで、先月2026年1月には、同ブランド初となる路面店をファッションとカルチャーが交差する若者の聖地・原宿にオープンした9090 girl（ナインティナインティガール）、yutoriが展開しているブランドの中でもZ世代からの絶大な人気を誇るブランドで、インパクトのあるロゴデザインやポップな配色、トレンドに合わせたセットアップなど、カジュアルなアイテムをベースに海外ストリートをミックスさせたスタイルを提案しているHTH（エイチティーエイチ）が登場する他、ストリートブランド・Younger Songから来月2026年3月末にローンチ予定の姉妹ブランドで、レイヤードアイテムをメインに、着るだけで簡単にコーディネートが完成する万能トップスや履くだけでスタイル盛れするパンツなど、一癖ありながらも万能なカジュアルアイテムを提案するYunG（ヤング）が、TGCにて同ブランド初となるファッションショーを披露します！

さらに、TGC常連の大人気ブランドで、くすみカラーを中心に、カジュアル、セクシー、フェミニンの三軸を融合したエキセントリックなファッションを展開するプライベートブランド・Darich（ダーリッチ）、手軽に、トレンドかつベーシックな着回せるアイテムを提供するブランド・moment+（モーメントプラス）、そして全国に約180以上のストアを展開するWEGO（ウィゴー）の3ブランドに加えて、自社ブランド10ラインを擁し、最新のトレンドからクラシックなアイテムまで幅広い商品を取り扱う次世代型セレクトショップで、TGC（東京開催）初登場となるOutfitter lab（アウトフィッターラボ）が最旬春夏トレンドファッションでTGCのランウェイを彩ります。

■アパレルブランド・RE.（アールイードット）初のファッションショーが決定！

ブランドを運営する仲里依紗からコメントが到着(ハート)

幅広い役柄を自在に演じ分ける演技力と強烈な存在感を持つ日本を代表する俳優でありながら、SNSで発信される飾らない素顔や家族との私生活が垣間見える投稿、類を見ないファッションセンスで多くの支持を集める仲里依紗が家族と運営するアパレルブランド・RE.（アールイードット）初のファッションショーが決定！昨年2025年に5周年を迎えたばかりの注目ブランドがついにTGCのランウェイに登場します！稀代のファッショニスタ・仲里依紗らしい“個性”が炸裂する、超クリエイティブなショーにご期待ください。

＜仲里依紗コメント＞

ブランドをはじめて5年。RE.は“自分らしさを自由に楽しむ”ことを大切にしてきました。TGCのステージでその想いを届けられることがとても嬉しいです！RE.のアイテムと世界観で会場にお越しくださった皆さんの毎日を明るく前向きにできるように、ステージ作りを頑張ります！楽しみにしていてください！

■世界4大コレクション「ミラノコレクション」に1998年より公式参加。

時代を超えて世界中から愛され続けるANTEPRIMAがTGC初登場。

「Smart, Precious with Love」をコンセプトに1993年にスタートし、1998年より世界4大コレクション「ミラノコレクション」に公式参加。ブランドのシグネチャーアイテム・ワイヤーバッグは熟練した職人により丁寧に手編みで作られており、大人の遊び心と卓越した職人技が融合したアイテムとして時代を超えて今もなお世界中から愛され続けている。進化する現代社会や次世代を見据え、時代を超えて受け継がれていく、凛々しさの薫る洗練されたエレガントスタイルの提案を通して、日常にラグジュアリーをまとう喜びを届けているブランド・ANTEPRIMA（アンティプリマ）がTGCに初登場。

日本人女性として初めてミラノコレクションに公式参加したANTEPRIMAのクリエイティブ・ディレクターで、現在も国際的に活躍し各界から注目を集めている荻野いづみから、TGCとの初コラボレーションへの想いが語られた。

＜荻野いづみ（ANTEPRIMA クリエイティブ・ディレクター）コメント＞

東京ガールズコレクションという場で、これからどのようなエネルギーや感性と出会えるのかをとても楽しみにしています。世代や表現が自然に交差する空間の中で、現代アーティストとのコラボレーションが自由な視点で受け取られ、新しい対話のきっかけになればと感じています。この出会いそのものを、ひとつの発見として大切にしたいと思います。

『マイナビ TGC 2026 S/S』のテーマは“OUR CANVAS”。

さあ、みんなでTGCという、最高のアートピースを共に創り上げよう！

【第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER】

全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER（略称：マイナビ TGC 2026 S/S）

開催日時 ：2026年3月14日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00（予定）

会場 ：国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

公式サイト ：https://tgc.girlswalker.com/26ss/

チケット ：完売御礼

【公式リセール】2026年2月20日（金）10:00～2月23日（月・祝）23:59

ブランド：9090 girl、ANTEPRIMA、Darich、HTH、moment+、Outfitter lab、RE.、WEGO、YunG ※ｱﾙﾌｧﾍ゛ｯﾄ順

メインモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、香音、川口ゆりな、川崎桜（乃木坂46）、菊池日菜子、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐々木満音、志田こはく、Shiho、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美青（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（櫻坂46）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

ゲスト：しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、とうあ、豊田裕大、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

メインアーティスト：EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、STARGLOW 他 ※50音順

MC：EXIT、鷲見玲奈 他 ※50音順

スタジオMC：柏木由紀

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

特別協賛：株式会社マイナビ

パートナー：Soumei(株式会社Soumei Japan)、TGC CARD(イオンフィナンシャルサービス株式会社)、埼玉西武ライオンズ(株式会社西武ライオンズ)、宝石のまち甲府(甲府市)、ダイソー(株式会社大創産業)、mini bestie(asobu)、Perfect Diary(Yatsen Beauty Japan株式会社) 、Ririmew(株式会社コージー本舗)、ウエラ プロフェッショナル(ウエラ プロフェッショナル)、Calamee(ロート製薬株式会社)、TGCでんき(株式会社U-POWER)、PAS(ヤマハ発動機販売株式会社)、ブレスト・アウェアネス(公益財団法人日本対がん協会）、アサイー本格濃厚ブレンド(スジャータめいらくグループ)、毎朝爽快(森永乳業株式会社)、アパガード(株式会社サンギ)、Kiera Beauty(Kiera Beauty Japan)、ぎゅぎゅっと特濃蒟蒻畑ぶどう味(株式会社マンナンライフ)、WithGreen 他 ※ランク別、50音順

ビューティーパートナー：SBC湘南美容クリニック(SBCメディカルグループ)、Nailie(株式会社ネイリー) 他 ※ランク別、50音順

後援：東京都、渋谷区、国連の友Asia-Pacific

公式メディア：girlswalker

演出：DRUMCAN、David J Production

企画/制作：株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイターなどのトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

