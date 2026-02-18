テンダ、経済産業省が定める「DX認定事業者」の更新認定を取得

株式会社テンダ

株式会社テンダ(本社／東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO／薗部 晃、以下「テンダ」)は、2026年2月1日付で、経済産業省が定める「DX認定制度」に基づくDX認定事業者の更新認定を受けたことをお知らせいたします。

本更新認定は、デジタル技術を活用した経営変革（DX）に向けた当社の継続的な取り組みおよび、DX推進に必要な体制・方針が整備されている点が評価されたものです。

「DX認定制度」について

DX認定制度は、経済産業省が定める「デジタルガバナンス・コード」に基づき、デジタル技術を活用して企業価値の向上や競争力強化に取り組む準備が整っている企業を国が認定する制度です。

テンダは2024年2月1日にDX認定を取得しており、このたび2回目となる更新認定を受けました。

テンダのDX推進に向けた取り組み

テンダは、AIやクラウド技術を活用したワークスタイル変革を事業の中心に据え、働く人の生産性向上と業務プロセスの改善を継続的に推進しています。

企業のDX推進を総合的に支援する取り組みとして、現場主導型のDXプラットフォーム「TRAN-DX」を展開しています。TRAN-DXは、RPA・AI・ノーコードDBを統合し、現場スタッフが自ら業務改善を進められる仕組みを実現するソリューションです。「誰でも、すぐに、簡単に」をコンセプトに、単なる自動化にとどまらず、現場とデジタルを融合させ、企業全体の働き方を自然に進化させることを目指しています。

加えて、DX推進における現場への定着や業務の標準化を支援するサービスとして「Dojo」シリーズを提供し、デジタル活用の促進と人材育成の両面からDXの実行力強化を図っています。

また、社内においてもDX推進を重要施策と位置づけ、経営データや営業・業務データの一元管理・可視化を進め、迅速な意思決定と業務効率化を実現しています。自社プロダクトやクラウドサービスを活用した業務プロセスのデジタル化により、生産性向上と働きやすい環境づくりを推進しています。

これらの社内外における継続的なDX推進の取り組みが評価され、このたびDX認定事業者の更新認定に至りました。

今後の展開について

テンダは今後も、DX認定事業者として、デジタル技術を活用した業務変革と新たな価値創出に取り組み、お客様のDX推進および持続的な成長を支援してまいります。

また、現場主導型DXプラットフォーム「TRAN-DX」や「Dojo」シリーズを通じて、企業のDX推進における構想策定から実行・定着までを一貫して支援し、働き方の進化と生産性向上に貢献してまいります。

株式会社テンダ 概要

【本社所在地】東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork 渋谷スクランブルスクエア内

【設 立】1995年6月

【代表者】代表取締役会長兼社長CEO 薗部 晃

【資本金】325百万円（2025年11月末日時点）

【事業内容】DXソリューション事業、Techwiseコンサルティング事業、ゲームコンテンツ事業

【URL】https://www.tenda.co.jp/

【採用情報】https://recruit.tenda.co.jp/

