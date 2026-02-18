【ザ・リッツ・カールトン大阪】ミキハウスとのコラボレーション宿泊プランが期間限定で登場

マリオット・インターナショナル「ミキハウス エクスペリエンスルーム」

ザ・リッツ・カールトン大阪（所在地：大阪市北区梅田2-5-25 総支配人：マーク・ノイコム）は、昨年に引き続き、三起商行株式会社（ミキハウス：大阪府八尾市、代表：木村皓一）が展開する子供服ブランド ミキハウスとコラボレーションした宿泊プラン「ミキハウス エクスペリエンスルーム」を、2026年3月1日（日）より5月31日（日）まで、1日1組限定でご提供いたします。

18世紀の英国貴族の邸宅を思わせる客室が特徴のザ・リッツ・カールトン大阪では、2016年より、キャンピングテントを設置しホテルにいながらにしてアウトドア気分が味わえる「リッツ・キッズ(R)ナイトサファリ」の宿泊プランや、館内を回って楽しめる謎解き＆宝探しゲーム「アニマルハントアドベンチャー」、お子様向けカウンターでの「キッズ・チェックイン」など、好奇心旺盛なお子様にお楽しみいただける魅力的なアクティビティをご提供しています。また、乳児のお子様がいらっしゃるお客様にも安心してご利用いただけるよう、ベビーベッド、おむつバケツ、離乳食のご準備もございます。

プレイスペース

昨年8月から10月にかけて、お子様のさらなる好奇心や探求心を満たし、ご家族の皆さまに安全かつ快適にお過ごしいただきたいという想いから、創業以来お子様のことを第一に考えたものづくりを続け、安心・安全で高い品質の商品を世界で提供しているミキハウスの魅力を詰め込んだ宿泊パッケージをご提供しました。ご利用の皆様よりご好評をいただいたことから、今回は“春のおでかけ”をテーマにした新たな宿泊プランをご用意しました。お部屋には、この宿泊プランのためだけに作られたザ・リッツ・カールトン大阪オリジナルのドアマットやベッドスロー、クッションを配置。間違い探しやぬりえ入りのウェルカムリーフレットや、ルームキー風のカード、ミキハウスのキャラクター「プッチー」と「うさこ」をモチーフにした、当ホテルペストリーシェフ特製のかわいらしいウェルカムアメニティ（スイーツ）がお客様をお迎えします。また、お子様に心行くまで遊んでいただけるための安全なプレイスペースとして、靴を脱いで遊べるカーペット敷きのエリアに、中に入って遊んだり眠ったりできるやわらかなブロック素材のロッジ風テントや玩具、音が出る絵本を設置。大人の方には、洗練された空間でゆったりおくつろぎいただきながら、お子様がのびのび遊ぶ様子をゆったりと見守っていただけます。お持ち帰りいただける商品として、お子様向けの歯ブラシ・歯みがき・コップをご用意。さらに春のお出かけの際に使い勝手のよい手紐巾着や、飲み口のパーツが取り外し可能でお手入れがしやすく、保温・保冷機能が付いたステンレスボトル、たこ焼きをモチーフとした「プッチー」の刺繍が施された大阪限定の今治タオル製ハンドタオルをご用意いたしました。

今期の宿泊パッケージでは、ご朝食をお部屋で召し上がっていただけるルームサービスにご変更が可能なことも魅力のひとつです。またお部屋も13時までご利用いただけるため、ご家族でのお時間をゆったりとお過ごしいただけます。

さらに、同期間中、１階「ザ・リッツ・カールトン・ブティック」と6階「スパ＆フィットネス」レセプションにて「ミキハウス ポップアップストア」を展開。ブティックでは春のお出かけの定番、帽子やTシャツなどミキハウスの人気商品を、プールやアウトドアジャグジーのあるフィットネスのレセプションでは、ゴーグルなどを販売し、宿泊プランをご利用されないお客様にも優れた品質のミキハウス商品をご紹介いたします。

今回コラボレーションしたミキハウスは、大阪府八尾市発祥のブランドです。地元大阪に根差した企業の優れた商品・サービスをより多くのゲストの皆さまにご体感いただくこのような試みを、今後も積極的に実施しお子様とご家族の笑顔溢れるご滞在をご提供して参ります。「ミキハウス」とザ・リッツ・カールトン大阪の魅力を詰め込んだご宿泊プランをぜひお試しください。

【「ミキハウス エクスペリエンスルーム」宿泊プラン概要】

■宿泊対象期間：2026年3月1日（日）～2026年5月31日（日）

■予約開始日：2026年2月18日（水）

■料金：1泊111,305円～(1室大人2名様・お子様１名様、税金・サービス料含む）

※お子様のご宿泊を追加される場合は追加料金を申し受けます。

お子様用アメニティ

＜含まれるもの＞

- 「ミキハウス エクスペリエンスルーム」にご宿泊- ご朝食（スプレンディードもしくはインルームダイニング）*インルームダイニングをご希望のお客様は前日20時までにご連絡が必要です。内容はコンチネンタルブレックファースト、アメリカンブレックファースト、和食朝食よりお選びいただけます。- 13時までのレイトチェックアウト- お子様用アメニティ（ミキハウスベア ステンレスボトル、手紐巾着(W31×H35cm)、ハンドタオル、ミキハウスベア歯ブラシ〈タイニー(0-6歳用)〉、ミキハウスベアこども用歯みがき、コップ）- ウェルカムアメニティ（スイーツ）ウェルカムアメニティ（スイーツ）

※お子様＝12才以下の方を対象としています。

※お子様のご宿泊を追加される場合は追加料金を申し受けます。

※お子様用アメニティは1 室につき 1 セットのみのご用意。

■「ミキハウスエクスペリエンスルーム」詳細

＜インテリア＞

今回の宿泊プランのために作られたオリジナルアイテムなどを室内にちりばめました。

・玄関マット：「プッチー」と「うさこ」や探検グッズを描いたマットでお部屋に入った瞬間から楽しさを演出。

・ベッドスロー：探検に出かける「プッチー」と「うさこ」をデザイン。

・クッション：お子様の好奇心を表現した、楽しく明るいボヘミアン柄のロゴ入りクッション。

・ルームキー風カード：お子様のためのルームキー風カードをご用意。

・ウェルカムリーフレット：間違い探しやぬりえ入り。（日本語・中国語・英語でご用意予定）

・プレイスペース：芝生風のカーペットにロッジ風のテント（幅約91cm×奥行90ｃｍ×高さ117.6cm）やおもちゃ、音が出る絵本を設置。テントは安全性を考慮したやわらかなブロック素材製。

・踏み台：お子様のために、サイドに「プッチー」のシルエットが配された踏み台を洗面台にご用意。

＜玩具＞

「ミキハウス 音のでるえほん」、積み木など

■チェックイン：15:00、チェックアウト：13:00

■ご予約：電話 06-6343-7000（代表）で、「宿泊予約へ」とお伝えください。

メール rc.osarz.room.reservation@ritzcarlton.com

宿泊予約 月～土 9:00-18:00／日曜休み

■URL: https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/osarz-the-ritz-carlton-osaka/overview/

※上記プランのご利用には、ご宿泊日より3日前までのご予約が必要です。

【「ミキハウス ポップアップストア」概要】

■期間：2026年3月1日（日）～2026年5月31日（日）

■場所・取り扱い商品：

＜１階「ザ・リッツ・カールトン・ブティック」＞帽子、Tシャツ、作務衣甚平など

＜6階「スパ＆フィットネス」レセプション＞ゴーグルなど

※写真はイメージです。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

【ミキハウスについて】

ミキハウスブランドを展開する三起商行株式会社は1971年に創業。創業以来、「子どもと家族の毎日を笑顔でいっぱいに」という想いのもと、子供服アパレルにとどまらず、出版事業や子育て支援、スポーツ支援など、それまでの概念を覆す分野へと活動の領域を広げている。

そのクオリティとデザインは国内外で高く評価されており、現在、百貨店を中心とした国内直営店約90店舗をはじめ、パリ、ロンドン、シンガポール、北京、上海、ソウル、メルボルンなど世界各都市に約110店舗を展開。近年ではリゾートホテルや産院・産後ケア施設での取り組みをおこなうなど、事業範囲を拡大している。

◇事業内容：ベビー、子ども服および子どもを取りまくファミリー関連商品の企画・製造・販売、および出版・教育・子育て支援などの文化事業。

◇ブランド：ミキハウス、ダブルＢ、チエコサク

◇設立：1978年9月（昭和53年）

◇公式サイト URL：http://www.mikihouse.co.jp

【ザ・リッツ・カールトン大阪について】

ザ・リッツ・カールトン大阪は、国際的なホテルグループ、ザ・リッツ・カールトンの日本第一号として、1997年5月に開業いたしました。18世紀の英国貴族の邸宅を感じさせる洗練された空間、五感を満たすお料理の数々、そして世界中で高い評価を得るザ・リッツ・カールトンならではのきめ細やかなサービスで、お客様にユニークで思い出に残る、パーソナルな体験をご提供いたします。

Instagram: www.instagram.com/ritzcarlton.osaka/

Facebook: www.facebook.com/ritzcarltonosaka/