Turkish Airlines

就航国数世界No.1を誇るターキッシュ エアラインズは、2026年1月の旅客および貨物輸送実績を発表しました。有効座席キロ（ASK）で算出される旅客輸送能力は2025年比で10%増加。1月の旅客数は760万人に達し、全体の搭乗率は84%を記録しています。

2026年1月 輸送実績の詳細は以下の通りです。

旅客数： 総旅客数は760万人を記録。国際線の搭乗率は83.7%、国内線は87.5%となりました。

国際線乗り継ぎ旅客数： 国際線から国際線への乗り継ぎ旅客数は、2025年の280万人から10.8%増加し、今期は310万人に達しました。

有効座席キロ（ASK）： 2025年1月の215億キロから10%増加し、2026年1月は237億キロとなりました。

貨物・郵便輸送量： 2026年1月の輸送量は2025年1月から18.8%増加し、計17万8,300トンに達しました。

保有機材数： 2026年1月末時点のフリート（航空機）数は522機となりました。

※本輸送実績は、ターキッシュ エアラインズ（メインブランド）およびAJetのデータを含む連結数値です。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、522機（乗客用と貨物用）を所有しており、世界132ヶ国356空港、国際線303路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応)：https://www.turkishairlines.com/

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/turkishairlines

公式LinkedIn アカウント：https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines

公式X アカウント：https://x.com/TurkishAirlines

＊Turkish Airlinesの日本市場における正式なブランド名は「ターキッシュ エアラインズ」です。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

スターアライアンスについて

スターアライアンスは、1997年に設立された世界初の本格的な航空連合であり、顧客に対して「グローバルなネットワーク、世界的な認知度、シームレスなサービス」という価値を提供しています。設立以来、世界最大かつ最も包括的な航空ネットワークを展開し、アライアンス全体の旅程において、顧客体験の向上に重点を置いてきました。 現在の加盟航空会社は、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エアインディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、LOTポーランド航空、ルフトハンザドイツ航空、シンセン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、TAP ポルトガル航空、ターキッシュエアラインズ、タイ国際航空、ユナイテッド航空。世界192か国、1,160か所以上の空港に1日当たり1万7837本のフライトが運航されています。スターアライアンスはさらに接続パートナーである上海吉祥（Juneyao）航空による接続便も提供しています。 詳しくは https://www.staralliance.com/en/home をご覧ください。