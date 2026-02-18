レモンマートル由来カスアリニン配合『すすむチカラ(R) 筋肉ケアサプリ』機能性表示食品としてリニューアル発売し、中高年の方の「筋肉量の維持」をサポート

株式会社カネカ

株式会社カネカ（本社：東京都港区、社長：藤井 一彦）は、グループ会社であるカネカユアヘルスケア株式会社（本社：東京都港区、社長：三宅 郁子）を通じて、レモンマートル由来カスアリニン（※1）を日本で初めて配合（※2）した機能性表示食品『すすむチカラ(R) 筋肉ケアサプリ』を、2月18日（水）よりリニューアル発売します。

本商品は、2025年1月に健康食品『すすむチカラ(TM) 筋肉ケア(TM)習慣サポート』として発売以来、筋肉の衰えを感じるお客様から支持を受けており、このたび機能性表示食品としてリニューアルしました。

レモンマートル由来カスアリニンは、レモンマートルの葉に含まれるポリフェノールの一種で、当社が10年以上にわたる研究開発を通じて、約200種類もの植物の中から見出した成分です。当社の研究により「軽い運動との併用で、中高年の筋肉量の維持に役立つ機能がある」ことが報告されています。（※3）

当社は、「カネカは世界を健康にする。KANEKA thinks “Wellness First”.」という考えのもと、栄養と運動を含めた総合的な健康促進に取り組んでいます。今後は、研究機関や地方自治体と協業し、地域住民への運動指導支援を行うなど、筋肉ケア（※4）の習慣作りを推奨してまいります。また、素材販売など提供方法の拡充を通じて、中高年の方の「筋肉量の維持」を含めた人々の健康と豊かな食生活に貢献してまいります。

（※1）レモンマートルとはオーストラリアの亜熱帯雨林に自生するハーブです。抗菌性のあるシトラールをはじめとした健康を支える成分も豊富に含まれているため、古くから多くの人々に親しまれてきました。レモンマートルの葉から抽出した成分が「レモンマートル由来カスアリニン」です。

（※2）2026年2月現在、カネカ調べ

（※3）Sawada S et al., Functional Foods in Health and Disease, 2024, 14, 934-946

（※4）筋肉ケアとは、運動とバランスの良い食事を組み合わせて行う筋肉のメンテナンスを指します。

＜商品概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114127/table/57_1_3a8a3a2cc5d28332103a9ebaeaba89dd.jpg?v=202602180551 ]

（※5）軽減税率対象商品につき、税込み価格は消費税8％にて表示しております。

・本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

・本品は、医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

商品に関するお問い合わせ：

カネカユアヘルスケア株式会社 0120-438-910（月～土曜日9:00～20:00/祝日・年末年始を除く）

＜カネカユアヘルスケア株式会社＞

■本社 ：東京都港区

■事業内容 ：カネカの素材を使用した健康に関する商品の製造・販売、EC 販売

■代表取締役社長 ：三宅 郁子