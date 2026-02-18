名駅徒歩5分の絶景レストランで堪能する春のひととき 春限定「いちごと桜のスプリングアフタヌーンティー」

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント(本社：東京都中央区／代表取締役社長：杉山亮)が運営する「三井ガーデンホテル名古屋プレミア」(所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4-11-27 シンフォニー豊田ビル）では、地上80mのモダンオリエンタルレストラン「The Living Room with SKY BAR」にて、「いちごと桜のスプリングアフタヌーンティー」を2026年3月1日(日)～4月30日(木)の期間限定で提供いたします。昼と夜で移ろう景色に包まれながら、ホテルならではの上質な時間を春スイーツとともにお過ごしください。

■「いちご×桜」が彩る春限定アフタヌーンティー

今シーズンは、いちごと桜を使用した自家製スイーツを、見た目にも心躍る華やかなラインナップでご用意しました。塩味を効かせたセイボリーとのコントラストも魅力のひとつです。ドバイの7つ星ホテルでも提供されているロンネフェルト紅茶とともに、心ほどける春のひとときをお過ごしください。

＜おすすめメニュー＞

桜のパンドジェンヌ

桜餡とアーモンドをたっぷり使用した焼き菓子。ナッツの香ばしさと桜のやさしい香りが広がる一品です。

苺ミルクのジュレ

濃厚なミルクジュレに、苺とロゼワインを合わせた爽やかなジュレを重ねた、2層仕立てのデザートです。



シラスとあおさのピタパン

旬のシラスとあおさをふんだんに使用し、塩気の強いフェタチーズを合わせたモダンオリエンタルな一品です。

＜メニュー＞

デセール

スコーン 桜餡＆フランボワーズぺパン(ソース)、バウムクーヘン、ミニフィナンシェ、いちごのギモーブ、マカロンピスターシュ、苺と桜のロールケーキ、苺とピスタチオのタルト、ムースピスターシュ、苺のショートケーキ、苺ミルクのジュレ、苺のクレープ、桜のパンドジェンヌ、桜餡と苺のミルフィーユ仕立て

セイボリー

季節のスープ、本日の野菜ムース、名古屋コーチン卵と鰻のキッシュ、ミニ味噌カツ 特製味噌ダレ、シラスとあおさのピタパン

ウェルカムドリンク

チェリーブロッサム(アルコール/ノンアルコール)

ドリンク(フリーフロー) ※ロンネフェルト紅茶

モルゲンタウ／ロージーローズヒップ／ダージリンサマーゴールド／アッサムバリ／ルイボスクリームオレンジ／ゲットザパワー／トロピカルオレンジ／イングリッシュブレックファースト／フルーティーカモミール／グリーンドラゴンロンジンチャ

※仕入れ状況により、メニュー内容は変更となる場合がございます。

＜開催概要＞

・提供期間：2026年3月1日(日）～2026年4月30日(木）

・提供場所： 「The Living Room with SKY BAR(ザ リビングルーム ウィズ スカイバー)」

・提供時間：14:00～16:30(最終入店15:00）

・販売料金：平日4,500円(税込)/土日祝4,800円(税込)

・内容：スイーツ12種、スコーン1種、セイボリー5種、ウェルカムドリンク、カフェ/紅茶/ソフトドリンク各種

・公式サイト： https://www.gardenhotels.co.jp/nagoya-premier/restaurant/(https://www.gardenhotels.co.jp/nagoya-premier/restaurant/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=nagoya&utm_term=hm&utm_content=prtimes&utm_id=sample-utmid)

＜The Living Room with SKY BAR（ザ リビングルーム ウィズ スカイバー）概要＞

The Living Room with SKY BARは、東地中海の中東料理をモチーフに、東海4県の食材を使用したモダンオリエンタル料理を提供します。

シェフが自由な発想でアレンジした色とりどりの料理の数々と、明るく親しみのあるおもてなしで、心とカラダをポジティブな感情へとリードします。

レストラン：街並みを一望する眺望■三井ガーデンホテル名古屋プレミア 概要

名古屋駅から徒歩5分、シンフォニー豊田ビル最上部18～25階に位置する高層ホテル。地上約80mの18階ロビーからは名古屋の街並みを一望でき、19～25階のジャパニーズモダンな客室からは美しい夜景をお楽しみいただけます。大浴場や地元食材を活かしたハーフビュッフェ朝食で、上質なリフレッシュタイムをお過ごしください。

・所在地： 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-27 シンフォニー豊田ビル 18～25階

・客室数： 295室

・チェックイン：15：00／チェックアウト：11：00

・参考料金： 25,480円～(2名1室利用時、税込、食事なし）

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/nagoya-premier/(https://www.gardenhotels.co.jp/nagoya-premier/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=nagoya&utm_term=hm&utm_content=prtimes&utm_id=sample-utmid)

・公式アカウント：Instagram（@mitsuigardenhotels(https://www.instagram.com/mitsuigardenhotels/)）

名古屋らしい金の輝きを放つロビー客室：ジュニアスイートツイン18階大浴場：坪庭には雲海モチーフのアート[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vyk1nvD712w ]■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。