トップバリュ「ＥＸ セリアント」からルームウェアを２月２０日（金）新発売

イオン株式会社

イオンは２月２０日（金）、「イオン」「イオンスタイル」約３６０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、リカバリーウェアのトップバリュ「ＥＸ セリアント」からルームウェアのＴシャツとロングパンツ※２）を発売します。

セリアントは、アメリカのホロジェニックス社が開発した数種類の鉱石を練りこんだ素材です。トップバリュでは２０１８年からセリアント素材を使用し、着用することで休養をサポートする衣料品を販売しています。２０２５年１２月からは一般医療機器に届出したトップバリュ「ＥＸ セリアント」のインナーを新たに品揃えしています。「ＥＸ セリアント」はリカバリーウェアとして遠赤外線の血行促進作用により疲労回復効果が期待できます※３）。

今回インナーに加えて、レディスとメンズのルームウェアを新たに展開します。どちらもゆったりとしたサイズに設計し、ロングパンツはポケット付きで動きやすいように裾を少し絞ったデザインです。インナーと同様、身生地にリサイクルポリエステルを４０％使用し、サステナブルなリカバリーウェアとして商品化しています。

イオンはこれからもお客さまの心地よく快適な生活をサポートするために、セリアントを使用した衣料品を拡充してまいります。

【販売概要】

発売日：２０２６年２月２０日（金）

販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」約３６０店舗※１）

商品数：レディス９種類※４）（長袖Ｔシャツ３種類・半袖Ｔシャツ３種類・ロングパンツ３種類）

メンズ９種類※４）（長袖Ｔシャツ３種類・半袖Ｔシャツ３種類・ロングパンツ３種類）

価格：長袖Ｔシャツ・ロングパンツ 各本体４,９８０円（税込５,４７８円）

半袖Ｔシャツ 本体３,９８０円（税込４,３７８円）

ＷＥＢ販売：イオンスタイルオンライン https://aeonretail.com/Page/f-excelliant.aspx

【商品一覧】

■トップバリュ ＥＸ セリアント ルームウェア

レディス サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ カラー：クロ・チャコールグレー・ウスアオ

長袖Ｔシャツ

価格：本体４,９８０円（税込５,４７８円）

半袖Ｔシャツ

価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）

ルームロングパンツ

価格：本体４,９８０円（税込５,４７８円）

メンズ サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ カラー：クロ・ウスグレー・コイアオ

長袖Ｔシャツ

価格：本体４,９８０円（税込５,４７８円）

半袖Ｔシャツ

価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）

ロングパンツ

価格：本体４,９８０円（税込５,４７８円）

【ＥＸ セリアントの疲労回復の仕組み】

遠赤外線の血行促進作用により疲労回復効果が期待できます※３）。

ＳＴＥＰ１ 人体からの体熱をセリアント繊維が吸収

ＳＴＥＰ２ 遠赤外線として人体へ輻射(ふくしゃ)

ＳＴＥＰ３ 遠赤外線の血行促進作用により、疲労回復につながります

※１：北海道・本州・四国・九州エリアの店舗です。店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。

※２：「セリアント ウェア」にて一般医療機器に届出をしています。

※３：効果には個人差があります。

※４: 種類とはデザイン×カラーの数のことです。

【医療機器届出番号】セリアント ウェア：11B1X10025687804

「ＣＥＬＬＩＡＮＴ(R)」は、アメリカのホロジェニックス社の登録商標です。

以上