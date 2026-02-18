納豆のような粘り強いコミュニティを！いばらきの食と人、人と人をつなぐ店「The Natto & Bar MITO RUTSUBO」をオープンします

水戸ステーション開発株式会社

水戸ステーション開発株式会社（本社：茨城県水戸市宮町一丁目１番1号、代表取締役社長：石井 圭）は、2026年3月12日（木）に、「水戸駅ビル エクセルみなみ」において、「The Natto & Bar MITO RUTSUBO」（以下「MITO RUTSUBO」）を直営店として開業し、いばらきの食と人、人と人をつなぐ場をつくります。

MITO RUTSUBOでは、ランチタイムには、水戸名産の納豆をその場でお楽しみいただける「納豆ごはん定食」をご提供します。納豆はもちろん、お米も茨城県産を使用。さらに、納豆鉢やご飯茶碗、箸置きには笠間焼を採用し、器からも「いばらきらしさ」を感じていただける一膳に仕立てました。地域の食材と伝統工芸が織りなす、ここでしか味わえない食体験をお届けします。

バータイムには、茨城県産の日本酒やビールなどのお酒とともに、県産食材を活かしたおつまみをご用意。お客さまどうしが自然と交流できるコミュニティバーとして営業します。

なお、ご提供するお酒や食材の多くは「エクセルみなみ」等でご購入いただけます。ご来店の思い出をご自宅でもお楽しみください。また、客席カウンター前にはディスプレイを設置し、名産品などの地域情報を発信。食とともに、いばらきの多彩な魅力をご紹介してまいります。

１ 店舗概要

開業日： 2026年3月12日（木）

店名： The Natto & Bar MITO RUTSUBO

タグライン： 後引くおいしさ、糸引くつながり

場所： エクセルみなみ ３階

面積： 7.5坪

客席数： 10席（カウンター席のみ）

営業時間： ランチタイム 11:00～15:00（ラストオーダー14:30）

バータイム 18:00～22:00（ラストオーダー21:30）

ホリデー（日・祝） 11:00～20:00（ラストオーダー19:30）

ログマークとタグライン外観パース

２ ランチタイム

水戸を訪れる皆さまに、ぜひ一度は味わっていただきたい本場・水戸の魅力を一膳に込めた「納豆ごはん定食」をご提供します。使用する納豆は、納豆の名産地・水戸を代表する以下3社の逸品。それぞれの個性豊かな風味と食感をお楽しみいただけます。水戸の風土が育んだ伝統の味を、炊きたてのご飯とともに。

また、納豆鉢には老舗窯元の笠間焼、ご飯茶碗と箸置きには若手陶芸家の笠間焼を採用し、旅のひとときを、心温まる「本場の味と器」でおもてなしいたします。

納豆：株式会社笹沼五郎商店

（水戸市三の丸3-４-30）

水戸納豆製造株式会社

（水戸市本町3-8-6）

だるま食品株式会社

（水戸市柳町1-7-8）

ご飯：鯉淵学園農業栄養専門学校（水戸市鯉淵町

5965）で学生たちが農業を学びながら

栽培したお米

みそ汁：たつご味噌醸造株式会社（高萩市上手綱

75）の味噌を使用したしじみ汁

小鉢：バータイムメニューから少量ずつ３品程度

使用する納豆

納豆鉢：製陶ふくだ（笠間市下市毛754）が

制作している納豆かき混ぜ専用の鉢

ご飯茶碗・箸置き：茨城県立笠間陶芸大学校

（笠間市笠間2346-3）を卒業した若手

陶芸家が制作した笠間焼

納豆鉢の例

今回の作品と陶芸家（氏名・Instagramアカウント）

野口 郁 iku_noguchi

ベアトリクス・ベアベア beatrix_bears

重本 千尋 shigemoto.chi8

戸田 奈月moon_natsuki31

針生 和城 niki_hry24

３ バータイム

茨城県産の日本酒、焼酎、ワイン、ビールなど多彩なドリンクをご用意。 あわせて、茨城県産を中心とした食材を活かし、地元のお土産品をアレンジしたフードメニューを提供します。いばらきの豊かな食文化を、気軽にご堪能いただけるラインナップです。

（フードメニュー例）常陸牛しぐれ煮／寒さば水煮／しらすときくらげのしぐれ／さしみこんにゃく／れんこんの醤油漬け

また、カウンター席のみのレイアウトを活かし、水戸を訪れたお客さまや市内のお客さまが自然と交流できるコミュニティバーとして、スタッフがお客さまどうしの会話の橋渡しを行い、新たな出会いと交流を創出します。さらに、日替わりでさまざまな分野で活躍する方々を「一日ママ・マスター」 としてお迎えし、特別なひとときを演出します。「一日ママ・マスター」の予定は、MITO RUTSUBOのInstagram等にて随時お知らせします。

４ その他

店内でお楽しみいただいた納豆をはじめとするフードやドリンクは、「茨城味撰倶楽部」（エクセルみなみ３階）・「おみやげやプラム水戸」（プラムストリート）等にてご購入してお持ち帰りいただけます。また、カウンター席正面上部には43インチディスプレイを3面設置。名産品や観光情報などの地域コンテンツを放映し、いばらきの魅力を視覚的に発信します。バータイムには、映像をきっかけとした自然なコミュニケーションが生まれる空間づくりにも活用してまいります。なお、効率的な店舗オペレーションを模索するため、完全キャッシュレス店舗とします。

今回のオープンにあたっては、食材や食器だけでなく、以下の事業者さまにもご協力をいただいており、オールいばらきで準備をいたしました。

ロゴマーク等制作： 株式会社トランク（笠間市下市毛1348-1）

店舗設計・施工等： 株式会社ソラデザインテック（水戸市笠原町1214-3）

株式会社マークス（水戸市見川2-108-26）

フードコンサルティング： レイリーフードテック株式会社（水戸市白梅1-6-22）

オープン後は、地域の皆さまとの連携をさらに深めながら、メニューを拡充させるとともに、直営店としての機動力を活かし、いばらきの魅力をさらに高めるためにさまざまなチャレンジを積極的に展開してまいります。

＜MITO RUTSUBO 公式Instagram＞

https://www.instagram.com/mito_rutsubo

＜水戸ステーション開発株式会社＞

企業理念： (Vision)誇れる居場所を、いばらきに。

(Mission)人・とき・コトをワクワクでつなぐ。

所在地： 茨城県水戸市宮町一丁目1番1号

代表取締役：石井 圭

事業内容： 水戸駅ビルエクセル・エクセルみなみの運営、直営店（物販・ホール）の運営

設立： 1983年4月

URL： https://www.excel-mito.com/corporate/

【本件に関するお問い合わせ】

水戸ステーション開発株式会社 地域事業部 新規事業チーム 栗田・正木

（msk-chokuei@msk.jregroup.ne.jp）

電話：029-231-7711（受付時間：10:00～18:00）FAX：029-231-7719