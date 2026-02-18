ラグビーの迫力を間近で体感するチャンス！横浜キヤノンイーグルスを応援に行こう！
県では、ラグビーワールドカップ2019(TM)日本大会以降、ラグビーの普及促進に取り組んでいます。今回、令和8年3月28日（土曜日）に日産スタジアムで開催されるジャパンラグビーリーグワンにおいて、横浜キヤノンイーグルスと連携した県民招待企画を実施します！是非この機会に会場へ足を運び、ラグビーの迫力と魅力を体感してください！
１ 対象試合
日時：令和8年3月28日（土曜日）14時30分キックオフ
会場：日産スタジアム（横浜市港北区小机町3300）
対戦：横浜キヤノンイーグルスVSトヨタヴェルブリッツ
２ 県民招待チケット
対象：神奈川県内在住、在勤、在学の方
定員：5000人（座席はメイン・バック2階自由席）
価格：無料（別途、発券に係る手数料は申込者負担）
３ 申込期間
令和8年2月18日（水曜日）14時から3月27日（金曜日）23時59分まで
４ 申込方法
「JAPAN RUGBY ID」登録と「イーグルスサポーターズクラブ」のメール会員登録が必要となります。※次のホームページを御参照ください。
QRコード
https://www.canon-eagles.jp/tickets/campaign/20260328/kanagawa_0328.html
５ 取材について
試合の取材については、ジャパンラグビーリーグワンプレスサイトに登録の上、当該試合の取材をお申込みください。
【ジャパンラグビーリーグワン プレスサイト】
https://rugby-league.nlk.jp/auth/
【チームへの問合せ先】
横浜キヤノンイーグルス
担当：広報 小林
電話：080-5640-6641
メール：kobayashi.kentaro@mail.canon
選手がボールを持ち、タックルを受けながらも走っている写真
＜参考1＞県と横浜キヤノンイーグルスとの関わり
横浜キヤノンイーグルスは、令和5年8月から県が設置している「かながわスポーツ・プラットフォーム」の登録団体です。
・かながわスポーツ・プラットフォームについて
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0802/enjoy-sports/kanagawa_sports_platform.html
＜参考2＞ラグビーワールドカップ2019(TM)機運承継事業の概要
県では、ラグビーワールドカップ 2019(TM)日本大会の成功を一過性のものとせず、ワールドカップで高まったラグビー機運を将来に向けてレガシーとして定着させるために、ジュニアラグビー世代への支援や、リーグワン等の試合と連携した普及促進を行っています。
問合せ先
神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課
競技スポーツグループ 電話 045-285-0797