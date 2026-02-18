ラグビーの迫力を間近で体感するチャンス！横浜キヤノンイーグルスを応援に行こう！

神奈川県

県では、ラグビーワールドカップ2019(TM)日本大会以降、ラグビーの普及促進に取り組んでいます。今回、令和8年3月28日（土曜日）に日産スタジアムで開催されるジャパンラグビーリーグワンにおいて、横浜キヤノンイーグルスと連携した県民招待企画を実施します！是非この機会に会場へ足を運び、ラグビーの迫力と魅力を体感してください！

１ 対象試合

日時：令和8年3月28日（土曜日）14時30分キックオフ

会場：日産スタジアム（横浜市港北区小机町3300）

対戦：横浜キヤノンイーグルスVSトヨタヴェルブリッツ

２ 県民招待チケット

対象：神奈川県内在住、在勤、在学の方

定員：5000人（座席はメイン・バック2階自由席）

価格：無料（別途、発券に係る手数料は申込者負担）

３ 申込期間

令和8年2月18日（水曜日）14時から3月27日（金曜日）23時59分まで

４ 申込方法

「JAPAN RUGBY ID」登録と「イーグルスサポーターズクラブ」のメール会員登録が必要となります。※次のホームページを御参照ください。

QRコード

https://www.canon-eagles.jp/tickets/campaign/20260328/kanagawa_0328.html

５ 取材について

試合の取材については、ジャパンラグビーリーグワンプレスサイトに登録の上、当該試合の取材をお申込みください。

【ジャパンラグビーリーグワン プレスサイト】

https://rugby-league.nlk.jp/auth/

【チームへの問合せ先】

横浜キヤノンイーグルス

担当：広報 小林

電話：080-5640-6641

メール：kobayashi.kentaro@mail.canon

選手がボールを持ち、タックルを受けながらも走っている写真＜参考1＞県と横浜キヤノンイーグルスとの関わり

横浜キヤノンイーグルスは、令和5年8月から県が設置している「かながわスポーツ・プラットフォーム」の登録団体です。

・かながわスポーツ・プラットフォームについて

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0802/enjoy-sports/kanagawa_sports_platform.html

＜参考2＞ラグビーワールドカップ2019(TM)機運承継事業の概要

県では、ラグビーワールドカップ 2019(TM)日本大会の成功を一過性のものとせず、ワールドカップで高まったラグビー機運を将来に向けてレガシーとして定着させるために、ジュニアラグビー世代への支援や、リーグワン等の試合と連携した普及促進を行っています。

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課

競技スポーツグループ 電話 045-285-0797