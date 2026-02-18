コラボ企画展『ほしになるまで、ニ。』を開催します
広島もとまち水族館（館長：佐藤文宏 所在地：広島市中区基町6‐78パセーラ7階）は、2026年3月14日（土）より、にぼしに魅了されたアーティスト「NAMIKO」とのコラボ企画展『ほしになるまで、ニ。』を開催します。
「生命の舞台」がテーマの広島もとまち水族館で展示するメイン作品は、はじまりの色であり、終わりの色でもある「白」を通して、命が巡り続けることを、静かに問いかけます。
作品を埋め尽くす綿密に描かれた数々の“にぼし” 一つ一つをじっくりとお楽しみください。
関連イベントとして、NAMIKO氏による「ライブペイント」や、親子で楽しめる「ワークショップ」を行います。
アクアリウムと“にぼし”が織りなす、どこにもない不思議な世界観をお楽しみください。
１．企画展概要
企画展名：企画展『ほしになるまで、ニ。』
開催日時： 2026年3月14日（土） ～5月31日（日）
展示会場：アクアアライブギャラリー
展示内容：原画・複製画 115点
観 覧 料：無料
主 催：広島もとまち水族館
２．関連イベント
１. NAMIKO によるライブペイント
にぼしアーティスト「NAMIKO」が描く、大迫力なアートが完成していく様子と臨場感を間近でご覧ください。※作品は15日に完成予定。完成後はNAMIKO氏直筆のメッセージボードと合わせて館内に展示します。
開催日時： 2026年3月14日（土）～15日（日） 各日10時～
場所：WHITE～静寂のシーン～
２. めんだこのぼうしをつくろう
NAMIKOデザインの深海魚「めんだこ」と「さめ」の帽子が作れるワークショップを開催。
お子様でも簡単に作れるので、ぜひ親子でご参加ください。
開催日時：2026年3月14日（土）・15日（日）
10時30分～17時
場 所：CORAL～色彩のシーン
参 加 費 ：500円（税込）
３．NAMIKOオリジナルグッズ（NIBOSHI&）
企画展開催期間中は、ミュージアムショップにて企画展限定コラボグッズをはじめ、ステッカー、ポストカードやクリアファイルなどNAMIKOオリジナルグッズ（NIBOSHI&）を販売します。
１.平面水族館アクリルキーホルダー 500円（税込）
２.NAMIKOチョコクランチ缶 1,730円（税込）
４．NAMIKO（NIBOSHI&）アーティストプロフィール
愛知県出身。干からびてもなお輝きを失わない「にぼし」に魅了されて以来、日々「にぼし」を主題モチーフにし、作品制作をしている。ペインティング活動では、群集と生命への羨望をテーマにした作品を描き、Red Bull Ignition大阪・アメリカ村街路灯アートプロジェクト、コニカミノルタ×雑誌『Pen』エコ＆アートアワード、SHIBUYA ART AWARDSなどで入賞している。現在はにぼし作品以外にも、魚類を中心として色鉛筆で色彩豊かに表現した作品で全国の水族館や企業とタイアップを行い、コラボグッズ制作、個展開催などの活動を行っている。2024年にはパリの「Aquarium de Paris」にて自身初の海外での個展を開催。
【広島もとまち水族館 施設概要】
・所在地： 広島県広島市中区基町6-78 パセーラ７階
・公式サイト：https://aquarium-hiroshima.com/ (https://aquarium-hiroshima.com/)
・営業時間： 通常10時~19時（最終入館：閉館30分前まで、季節により変更可能性あり）
・料金： 大人（中学生以上）2,000円・小学生1,200円・幼児 大人1名につき1名無料
幼児２人目から500円
・駐車場： 基町クレドパーキング（最初の1時間無料サービスあり）
・施設（延床）面積： 2,700平方メートル
・展示水槽： 66基
・展示種・点数： 魚類、両生類、爬虫類、昆虫類ほか 200種・3,000点